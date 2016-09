Krieg mit Worten Im Dresdner Staatsschauspiel kommt „Szenen einer Ehe“ auf die Bühne. Wie aktuell ist der Stoff noch, 40 Jahre nach der deutschen Filmpremiere?

Der Regisseur Thomas Jonigk sieht trotz aller Tragik den Humor in dem Stück „Szenen einer Ehe“ nach dem weltberühmten Film von Ingmar Bergmann. Foto: Ronald Bonß © ronaldbonss.com

Ein Mann. Eine Frau. Eine Beziehung – und ein Kampf um Respekt und Verständnis. Kaum ein Film hat das Scheitern der Liebe so magenverstimmend seziert wie Ingmar Bergmanns „Szenen einer Ehe“. Das Werk ist nicht ohne Grund zur Redewendung geworden. Mit meisterhafter Präzision ließ Bergmann in dem zunächst als Fernsehserie angelegten Film die Figuren einander emotional zerfleischen. Wenige Szenenwechsel, keine Effekte.

Am 10. September 1976 kam Bergmanns „Szenen einer Ehe“ in der DDR ins Kino, kurz zuvor in der BRD. Der Film war ein herausragender Erfolg. Fast genau auf den Tag 40 Jahre später, hat am Freitag im Dresdner Staatsschauspiel eine Bühnenfassung von „Szenen einer Ehe“ Premiere. Regie führt Thomas Jonigk. Der Regisseur ist auch Autor, er schreibt Theaterstücke und Libretti für Opern, und er sagt: „Könnte ich so einen Text schreiben, ich wäre selig!“

In der DDR politisch gelesen

Im Zentrum des Films steht ein scheinbar glückliches Ehepaar, Johan und Marianne, gespielt von Liv Ullmann und Erland Josephson. Eine Zeitschrift bringt eine Homestory über sie und ihre Töchter. Doch dann bricht das perfekte Familienkonstrukt in sich zusammen. Es folgt ein stundenlanges Gespräch oder besser gesagt: ein Krieg mit Worten, der alle Abgründe aufdeckt, die im Lauf der Zeit sorgsam zugeschüttet wurden. „Szenen einer Ehe“ war revolutionär, weil er Rollenbilder aufbrach: Eine Frau verschafft sich Gehör, ein Mann legt seinen Panzer ab.

Wie bringt man dieses Thema ins Heute? Thomas Jonigk sagt: „Es ist ein zeitloser Stoff wie ein griechisches Drama. Er verhandelt menschliche Grundkonflikte: das Leben in einer Beziehung, die Angst vor Verlust, die Angst, nicht zu genügen.“ Der Film thematisiere das Unrecht von Männern an Frauen. „Aber er macht trotzdem etwas Positives auf, weil die beiden nach Jahren wieder zueinanderfinden. Er sagt: Es ist schwierig, aber es geht. Damit ist er wieder hochaktuell.“

Während „Szenen einer Ehe“ in der BRD als Studie über männliche und weibliche Rollenbilder gefeiert wurde, sah das DDR-Publikum in ihm vor allem ein Thema: Wie erstickt der Mensch unter den gesellschaftlichen Bedingungen? „Da ist ja auch was dran“, sagt Jonigk, „es ist ein Abbild der Gesellschaft im Kleinen.“ In dem stundenlangen Dialog – das Original dauert mehr als vier Stunden – tun sich Welten auf: „Der Mann scheint keine Gefühle zu haben“, so Jonigk, „doch im Laufe des Films lernt er, transparent zu werden, zuzuhören, und nicht nur über Schuldzuweisungen zu funktionieren. Seine Frau findet Selbstausdruck, ohne aggressiv zu werden.“ Wenn man dies als Symbol für das Verhältnis zwischen einem diktatorischen Staat und dem sich emanzipierenden Bürger sieht, verwundert es kaum, dass das DDR-Publikum den Film Ende der 70er-Jahre politisch nahm.

Heute, da sich Menschen weniger politisch und mehr für private Befindlichkeiten interessieren, kann „Szenen einer Ehe“ zum Spiegel für neue Beziehungsmodelle und Lebensformen werden. Vielleicht auch für Unzufriedenheit innerhalb der unbegrenzten Möglichkeiten. Es ist kein Zufall, dass der Text im Theater derzeit öfter bearbeitet wird“, sagt Jonigk. Die Schauspieler dieser Inszenierung – Torsten Ranft, Nele Rosetz, Hannelore Koch und Lars Jung – sind übrigens seine Wunschbesetzung: Sie seien alle „zu einem heutigen, unpathetischen Ton in der Lage“. So könnte in all der Tragik sogar Humor entstehen.

Premiere „Szenen einer Ehe“: 9.9., 19.30 Uhr,

Kleines Haus, Dresden. Karten: 0351 4913555

