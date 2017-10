Kreiselnde Rachegöttin Hasko Weber zeigt am Schauspiel Chemnitz einen hoch konzentrierten „Homo Faber“.

Stark im Spiel: Seraina Leuenberger gibt die Elisabeth, Philipp Otto ist Walter Faber. © Dieter Wuschanski

Zufall oder Schicksal, und was kann er dafür? Mit einem Selbstmord wäre auch nichts gewonnen, sinniert am Ende ein leiser Walter Faber auf der Bühne, während die Rachegöttin schlafend wacht. Ungeschehen könnte er sein Tun selbst dann nicht machen, wenn er seine Existenz eigenhändig auslöscht. Ratlos gibt der Ingenieur Bericht darüber, wie ihm die Kontrolle über sein Leben entglitt. Dieser fällt von Beginn an eindrücklich packend aus. In sachlich-nüchterner Sprache schildert der technikgläubige Rationalist sein Dasein, das er wie eine Figur aus antiker Tragödie erleben muss. Mit Präzision und leiser Wucht entlädt sich Hasko Webers „Homo Faber“ am Schauspiel Chemnitz.

Beim Beinahe-Absturz in der mexikanischen Wüste lernt Walter den Bruder eines vergessenen Freundes kennen. Er erfährt, dass jener der Ex seiner alten Liebe Hanna ist. Und erinnert sich wieder an sie, die er mit einem Kind sitzen ließ. Ob sie ihm noch immer zürnt? Auf dem Schiffsweg nach Paris verliebt er sich, ohne es zu wissen, in seine eigene Tochter Elisabeth. Ihre gemeinsame Reise zu kulturgeschichtlich aufgeladenen Stätten endet in der Katastrophe in Griechenland. Elisabeth verunglückt tödlich, Walter begegnet Hanna wieder, muss nun vollends die Wahrheit seiner inzestuösen Beziehung erkennen.

Max Frischs Roman stach 1957 mitten hinein in die tobende Debatte ums Verhältnis von Technik und Kultur, von Natur- und Geisteswissenschaften. Webers klug zum Stationendrama gestrichenen Text fehlt es an philosophischer Tiefe nicht. Er lässt wohldosierte Reflexionen über Schicksal und Kausalität, Werkzeug- und Kulturmensch zu. Das gelingt als pointiertes Sprechtheater. Insbesondere Philipp Otto kann seinen Walter Faber nuancenreich vom kühl kalkulierenden über den schwelgerisch verliebten bis zum am Fatum verzweifelnden Charakter geben. Als jugendlich-altkluge und leidenschaftlich-unbedarfte Elisabeth lässt Seraina Leuenberger dessen Herz höher schlagen. Kein Hauch von Gretchen oder Käthchen hängt ihr an.

Dramaturgisch geschickt wechseln sich Spiel- und Erzählmomente ab, gehen die Episodenszenen bruchlos ineinander über. Das Überblenden von Dialogen und inneren Monologen Walters – mitten im Gespräch friert dieses ein und er sagt etwas zu sich – schafft Verdichtung. Dezente Regieideen wie eine grotesk gestikulierende Stewardess beim Absturzkollaps gefallen als theatraler Beistand. Das reduzierte, flexible Bühnenbild unterstützt das flotte, aber nicht überhastete Inszenierungstempo.

Nur zum Schluss hin zeigt sich ein imponierendes Bild. Übergroß kreiselt der Kopf der schlafenden Rachegöttin auf der Drehbühne. Zuerst sitzt Elisabeth lässig oben auf, genießt die Aussicht. Dann befindet sie sich verrenkt daneben auf der Erde. Walter Faber ist jegliche Kontrolle entfallen, auch die tour de force durch die Kulturschichten konnte sein Schicksal nicht abwenden. Technik und Mythos, Vernunft und Gefühl schienen einen Moment in der Kunst versöhnt. Dann platzt der schöne Traum, zeigt sich hohl. Leer wie der Göttinnenschädel, in den man im finalen Bild von hinten hineinglotzt. Homo Faber, das schaffende Geschöpf, bettet sich zu Boden. Das Licht erlischt.

Wieder am: 21. und 26. 10. sowie 10. und 19. 11., Schauspiel Chemnitz, Kartentel: 0371 4000430

zur Startseite