Kostbare Nadelmalereien Im Schloss Wildenfels ließ man sich die Ausstattung einst sehr viel kosten. Die Seidentapeten sind einzigartig und werden jetzt in Dresden restauriert.

Roxana Naumann arbeitet mit moderner zahnärztlicher Technik an einer Seidentapete aus dem 18. Jahrhundert. Die Textilrestauratorin trägt bei ihrer Arbeit Handschuhe und Mundschutz, weil bei den Materialanalysen auch das sogenannte Schweinfurter Grün als Pigment nachgewiesen wurde. Und das enthält Arsen. © Robert Michael

Das Werkzeug in den Händen von Roxana Naumann schnurrt wie bei der Zahnreinigung. Tatsächlich nutzt die Restauratorin ein Gerät aus der Zahnarztpraxis, um freizulegen, was verloren schien. Die Textilrestauratorin bearbeitet im Landesamt für Denkmalpflege eine Tapetenbahn aus Schloss Wildenfels bei Zwickau. Mit äußerster Vorsicht und höchster Präzision holt sie Schicht um Schicht von der Tapete und legt asiatisch anmutende Applikationen frei. Auch die Stickfäden sind aus Seide, aber zusätzlich mit hauchdünnem reinem und vergoldetem Silber umwickelt.

Nur sehr wenige solcher Tapeten aus dem frühen 18. Jahrhundert sind erhalten, in Deutschland sind sie einmalig.

Denn die Wandmode änderte sich, Räume wurden renoviert, das Interieur wechselte. Außerdem reagiert Seide sehr empfindlich auf Licht und andere äußere Einflüsse. „In Wildenfels passten die Bedingungen“, sagt Frau Naumann. Die Grafen Solms-Wildenfels öffneten wohl nur selten die Fensterläden in diesem kleinen Kabinett, das sie auch nicht ständig benutzten. Und wenn, dann rauchten sie niemals darin.

Diese Wandbespannungen waren bis in die 1980er-Jahre hinein im Chinesischen Kabinett geblieben, doch sie wurden im Laufe der Zeit mit Papiertapeten und Farbanstrichen überdeckt. Erste Restaurierungsversuche in der DDR scheiterten. Die Tapetenbahnen kamen ins Depot des Zwickauer Stadtmuseums.

Der Freundeskreis des Schlosses Wildenfels arbeitet mit Leidenschaft daran, das Interieur restaurieren zu lassen und das Schloss zu einem kulturellen Zentrum zu entwickeln. Da Roxana Naumann mit ihrer Diplomarbeit bereits erfolgreich eine Restaurierungskonzeption für die osmanischen Seidenbespannungen im Blauen Salon von Wildenfels erarbeitet und umgesetzt hatte, sammelte der Freundeskreis 25 000 Euro für die Restaurierung des Chinesischen Kabinetts. Fachliche Unterstützung kommt vom Landesamt für Denkmalpflege und vom Studiengang Restaurierung der Dresdner Hochschule für Bildende Künste. Künftig sind auch die Kunsthistoriker gefragt, denn nun will man wissen, was genau auf die Tapete gestickt wurde und wer die Nadelkünstler waren. „Wahrscheinlich Europäer“, sagt Roxana Naumann. Vergleichbares gibt es nicht. Die Vorlage für eine der feinen, asiatischen Figuren stammt jedenfalls aus einem Buch, das in den Niederlanden erschienen war.

