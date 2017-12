Kopflos verschwinden Offiziere der Roten Armee Frank Goldammer erzählt in einem spannenden Krimi sehr detailliert von der frühen Dresdner Nachkriegszeit.

Frank Goldammer © Ronald Bonß

Der Dresdner Kriminalinspektor Max Heller hat den 13. Februar 1945 überlebt. Als Kriminaloberkommissar der Deutschen Volkspolizei arbeitet er nun im kalten Nachkriegswinter 1947 in seiner Stadt, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Alte Nazis, deren Einfluss auf die junge Generation und auch die sowjetischen Besatzer machen es dem Polizisten schwer. Er will für seine Geradlinigkeit einstehen, sich weder politisch beugen, noch ideologisch verbiegen lassen und parteilos bleiben. Diese Haltung verübeln ihm die Sowjets genauso wie einst die Nazis.

Dieser Max Heller dürfte zu einem Serienhelden werden. Der Dresdner Autor Frank Goldammer hat ihn bereits in seinem Krimi „Der Angstmann“ als schier unbestechlichen Gesetzeshüter vorgestellt. Nur ein Jahr später schließt nun der Roman „Tausend Teufel“ daran an. Wieder geht es sehr detailverliebt quer durch die geschundene Stadt. Kälte herrscht in den Ruinen und zwischen den Menschen. Aber nicht alle können oder wollen die wahren Ursachen für diese Zerstörungen erkennen. Die wenigsten sehen, was der deutsche Nationalsozialismus außerhalb Dresdens, in Europa sowie darüber hinaus angerichtet hat.

„Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch.“ Bertolt Brechts Gangsterboss Arturo Ui konnte nicht ahnen, wie sehr diese Sentenz von anhaltender Gültigkeit ist. Frank Goldammer weiß jedoch um die heutigen Sturzgeburten brauner Befruchtung, hat allerdings nicht nach vordergründigen Parallelen gesucht. Er hat genau recherchiert, was zwei Jahre nach Kriegsende in Dresden angesagt war. Hunger und Kälte, die Gier nach einem Essen und nach etwas Wärme. Wem will man nachträglich verübeln, dass sogar der eigene Körper für eine Mahlzeit verkauft worden ist?

So geschehen im Nachkriegsdeutschland dies- und jenseits der Demarkationslinie. Goldammer hat seinen Blick auf das einstige Dresden gerichtet und dort eine Reihe von außergewöhnlichen Mordfällen ausgemacht. Offiziere der Roten Armee, auch untereinander nicht immer ganz einig, werden ins Leichenschauhaus gebracht und verschwinden ab und an auf ebenso absurde Weise, wie sie ums Leben gekommen sind. Mitunter fehlt auch mal ein Kopf. Heller weiß natürlich um die Grenzen seiner Ermittlungsmöglichkeiten, sucht dennoch tapfer weiter und würde am liebsten den ganzen braunen Spuk mit Stumpf und Stiel ausrotten. Ein für alle Mal! Denn der Krieg hat mehr als genug Leid über die Menschen gebracht, aber ein Ende ist nicht absehbar.

Goldammers lokale Bezüge sind sehr stimmig, seine Fantasie schier grenzenlos schwarz, sein Vermögen, Spannung zu erzeugen, enorm. Dennoch scheinen die „Tausend Teufel“ stellenweise zu flott geschrieben und nur oberflächlich lektoriert worden zu sein. Sprachliche Schnitzer sind die Folge, schmälern aber kaum das Grauen, das einen bei dieser Lektüre erfasst.

Frank Goldammer: Tausend Teufel. Deutscher Taschenbuch Verlag, 368 Seiten, 16,90 Euro

