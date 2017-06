CD-Tipp Kontrollierter Rausch Pianistin Khatia Buniatishvili lässt die großen Konzerte von Rachmaninow wie neu klingen.

Khatia Buniatishvili, Rachmaninow, Klavierkonzerte 2 & 3, Czech Philharmonic Orchestra, Paavo Järvi © Sony

Sollte man die populärsten Kunstwerke vor Überbeanspruchung schützen? Diese Frage, die der Musikwissenschaftler Anselm Cybinski, der lange für das Jazz-Label ECM tätig war, im Begleitheft zu dieser wundervollen Rachmaninow-CD stellt, ist rhetorisch. Wichtig sei, fügt er sinngemäß an, dass man bei jeder neuen Aufnahme sehr bekannter und beliebter Stücke die Aura wieder spüre, dieses laut Walter Benjamin so „sonderbare Gespinst aus Raum und Zeit“, etwas, das sich ganz fern und unerreichbar anfühlt und doch spürbar nah. Die Aufnahme von den Klavierkonzerten Nr. 2 und 3, die Khatia Buniatishvili jetzt gelungen ist, hat diese Aura, dieses besondere Flair. Es ist, als hätte man diese so oft gespielten Werke, die der Russe 1900 und 1909 vollendete, so noch nie gehört.

Rachmaninow war nach dem Misserfolg seiner ersten Sinfonie 1897 in eine tiefe Krise geschlittert, mit Depressionen und dem Ansinnen, das Komponieren ganz aufzugeben. Er war ein gefragter Konzertpianist, doch als er 1900 zunächst nur einen Teil des c-Moll-Konzertes op. 18 spielte, kehrte sein Ruhm auch als Komponist zurück. Das folgende d-Moll-Konzert op. 30 geriet noch monumentaler und mitreißender, die Melodie des Kopfsatzes wurde zu einem Hit der Spätromantik, den jeder Klassikfreund nach ein paar Tönen erkennt.

Der Georgierin, die 1987 in Batumi geboren wurde und schon mit sechs Jahren ihr Orchesterdebüt feierte, ist es auf ihrer mittlerweile fünften CD gelungen, ihr technisch vorzügliches Spiel nicht so sehr in den Dienst von Ohrwürmern zu stellen, sondern diese Ohrwürmer tiefer als gewöhnlich dringen zu lassen, übers Gehör in Seele und Geist. Begleitet von den Tschechischen Philharmonikern, mit dem starken Paavo Järvi am Pult, legt sie bei Rachmaninow Schichten frei, die zugespielt wirkten oder gar vergessen waren.

Das ist Piano- und Orchesterkultur, die etwas von einer Operation am offenen Herzen hat. Und doch ist das alles sehr subtil und nuancenreich. „Kontrollierter Rausch“, schrieb ein Kritiker, „und die exzellente Technik melancholisch verschattet.“ Und das meinte er voller Respekt.

