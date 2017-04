Konkurrenz für den Glöckner Tom Pauls Reinhard Lakomys „Die Sonne“ kommt auf die Felsenbühne. Bauarbeiter kommen auch.

Kaum zu erkennen: Auf der Felsenbühne in Rathen spielt Tom Pauls den Quasimodo. Nicht nur die schöne Esmeralda (Sandra Maria Huimann) ist begeistert, sondern auch das Publikum. Doch um die Gunst der Zuschauer buhlen in dieser Saison einige. © daniel förster

Als buckliger Glöckner hat man es nicht leicht. Der Blick in den Spiegel ist ein Graus, das Laufen fällt schwer, und mit den Frauen klappt es auch nicht richtig. Wenn sich mal ein weibliches Wesen für einen interessiert, dann allenfalls aus Mitleid. Eine im wahrsten Sinne hässliche Rolle. Tom Pauls stört das nicht. Er wird auch in diesem Jahr ohne jede Eitelkeit den Buckligen mimen. Dreimal steht er als Glöckner von Notre Dame auf der Felsenbühne in Rathen. Doch dort, mitten im

Naturschutzgebiet, zwischen Felsen, saftig-grünen Wiesen und moosbewachsenen Hügeln begegnen ihm zwei Gegenspieler im Kampf um die Gunst des Publikums.

Es sind zwei ernst zu nehmende Kontrahenten. Der eine heißt Klaus, der andere Quingel. Der eine stammt aus der Feder der Gebrüder Grimm, der andere ist eine Erfindung von Reinhard Lakomy. Beide sind sie Hauptpersonen, beide die Helden der neuen Stücke, mit denen die Felsenbühne in diesem Jahr punkten möchte. Manuel Schöbel, Intendant der Landesbühnen, lässt das alte Märchen von der goldenen Gans aufleben und holt mit dem Stück „Die Sonne“ eine Geschichte aus der Reihe des Traumzauberbaums auf die Bühne.

Ein Experiment ist das freilich nicht. Grimms Märchen sind auf der Freilichtbühne in Rathen erprobt. So dürfen auch in dieser Saison wieder Schneeweißchen und ihre Schwester Rosenrot das Publikum verzaubern. Auch ist es kein Geheimnis, dass Stücke von Lakomy vom Publikum gut angenommen werden. Der Traumzauberbaum ist nach wie vor ein wichtiger Punkt im Programm und fast immer ausverkauft. Deshalb ist sich Intendant Manuel Schöbel auch sicher: „Das Publikum wird beides lieben.“ Vor wem aber muss sich der bucklige Glöckner am meisten fürchten? Vor der goldenen Gans. Das meint zumindest der Künstler Peter Kube, der das Märchen neu inszeniert hat. Seine Interpretation orientiert sich stark an der Defa-Verfilumg aus dem Jahr 1964. Auch die einprägsamen Lieder hat er für sein Stück übernommen. Die Musik, zu der die Schauspieler singen, hat Peter Kube mit der Elbland Philharmonie aufgenommen. Wie im Film trifft sein Schusterjunge Klaus eine Hexe, bekommt von ihr eine goldene Gans, an der die Dorfbewohner kleben bleiben und die bei der Prinzessin für Erheiterung sorgt. „Allerdings endet es in einer anderen Form“, sagt Kube. Mehr verrät er nicht. Auf ein glückliches Ende müssen die Besucher aber nicht verzichten.

Peter Kube will mit Humor und Ostalgie auch Erwachsene für sein Stück begeistern. Nicht nur Kinder ansprechen, das möchte auch Autorin Monika Ehrhardt. Sie führt fort, was ihr 2013 verstorbener Mann Reinhard Lakomy angefangen hat. „Die Sonne“ ist Teil einer Trilogie zu der auch die Stücke „Der Wasserkristall“ und „Der Regenbogen“ gehören. Letzteres erfreute die Besucher der Felsenbühne sechs Spielzeiten lang. „Noch heute schwärmen die Kollegen davon“, erklärt Manuel Schöbel. Der Intendant hat bei Monika Ehrhardt angerufen, sich für die Fortsetzung eingesetzt. Die Fangemeinde lernt den Bösewicht Gru-Gru kennen. Er möchte die Sonne vom Himmel holen und so die Weltherrschaft an sich reißen. Quingel und Benjamin hören davon und beschließen, die Sonne zu retten.

Der bucklige Glöckner, der schlaue Klaus und der mutige Quingel – Unterhaltung versprechen alle drei. Doch sie haben auch einen gemeinsamen Feind: den Regen. Die Felsenbühne geht dieses Jahr ein Risiko ein. Weil die enge Zufahrtsstraße ausgebaut wird, endet die Saison schon zwei Wochen früher. Dennoch möchte der Intendant auf keine der Aufführungen verzichten. „Wir haben das Programm gestrafft“, erklärt Manuel Schöbel.

Trotz kürzerer Saison stehen fast 90 Aufführungen auf dem Plan. Da bleibt kaum Platz für Ausweichtermine. Der Intendant nimmt es gelassen. Auch die Besucherzahlen bringen ihn nicht aus der Ruhe. Zwar zählte die Felsenbühne Rathen im vergangenen Jahr 63 200 Besucher und damit 10 000 weniger als im Jahr zuvor. „Dennoch war es eine gute Saison“, sagt Schöbel und hofft auch in diesem Jahr auf viele verkaufte Karten – egal, welcher Held am Ende zum Publikumsliebling wird.

