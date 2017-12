Der Krimi am Sonntag Kommissare im Arbeitswahn Erst anderthalb Jahre nichts, dann zwei Fälle in drei Wochen: Falke und Grosz ärgern die Streberkollegen.

Schon wieder im Einsatz: Julia Grosz (Franziska Weisz) und Torsten Falke (Wotan Wilke Möhring) hatten es diesmal mit Verbrechen im Dunstkreis einer rechtspopulistischen Partei zu tun. © NDR/Christine Schroeder

Die schon wieder? Haben die ihre Lust am Arbeiten entdeckt? Es ist kaum drei Wochen her, dass Thorsten Falke und Julia Grosz durch das Hamburger Umland stiefelten und den Mord an einem Lkw-Fahrer untersuchten. Und nun stürzen sie sich im neuen „Tatort: Dunkle Zeiten“ schon in die nächste Aufgabe. Eine derartige Dienstbeflissenheit ist beim traditionsreichen Sonntagskrimi selten, letztmals waren es die Frankfurter Ermittler Janneke und Brix, die zwischen ihren beiden Fällen zum Jahreswechsel 2016 lediglich drei tatenlose Wochen vergehen ließen.

Vermutlich war es das schlechte Gewissen, das Falke und Grosz in den Arbeitswahn trieb: Seit ihrem ersten gemeinsamen Fall im März 2016 vergingen über anderthalb Jahre, bis sie sich wieder um die Verbrecher rund um Hamburg kümmerten. Da sind der Bundespolizei sicherlich einige Schlitzohren entkommen, während die Ermittler Urlaub machten. Doch die Tatort-Kommissare haben nun einmal andere Rhythmen als ihre Kollegen im wahren Leben. Das Jahr hat nur 52 Wochen, alle Ermittler wollen mal ran. Viel Gedränge um wenige Verbrechen.

Was freilich nicht besser wird, wenn die Streberkollegen aus Köln und München gleich drei Fälle pro Jahr beackern. Da bleiben für Ermittler wie Charlotte Lindholm und Felix Murot kaum Bösewichte übrig. Letzterer bringt es in sieben Jahren gerade einmal auf sieben Fälle, Lindholm hat von 2012 bis 2014 überhaupt keinen Fall übernommen. Dagegen sind die Ermittler aus Münster die personifizierte Konstanz: Neben ulkigen Kommissaren und beeindruckenden Einschaltquoten sind seit Serienstart 2002 zwei Fälle pro Jahr garantiert.

An Spaß ist im „Tatort: Dunkle Zeiten“, der Falke und Grosz in den Dunstkreis einer rechtspopulistischen Partei führt, nicht zu denken. Während Falke gewohnt hemdsärmelig über den „Westentaschen-Goebbels“ schimpft, versucht Grosz, die Provokationen der Populisten ins Leere laufen zu lassen. In ihrem skeptischen Miteinander entwerfen die Kommissare zwei unterschiedliche, aber jeweils überdenkenswerte Wege des Umgangs mit Populisten. Angesichts dieses herrlichen Zusammenspiels der Ermittler klingt der Gedanke verlockend, dass die Zahl der über den Fernsehschirm flimmernden Fälle keineswegs mit der Zahl der tatsächlich untersuchten übereinstimmt, weil der Tatort eben nur Ausschnitte aus dem Leben der Kommissare zeigt. Doch jetzt wartet erst einmal Weihnachten, da legen die Verbrecher ohnehin die Füße hoch.

zur Startseite

Artikelempfehlung Kommissare im Arbeitswahn Die schon wieder? Haben die ihre Lust am Arbeiten entdeckt? Es ist kaum drei Wochen her, dass Thorsten Falke und Julia Grosz durch das Hamburger Umland stiefelten und den Mord an einem Lkw-Fahrer untersuchten. Und nun stürzen sie sich im neuen „Tatort: Dunkle Zeiten“ schon in die nächste Aufgabe. Eine derartige Dienstbeflissenheit ist beim traditionsreichen Sonntagskrimi selten, letztmals waren es die Frankfurter Ermittler Janneke und Brix, die zwischen ihren beiden Fällen zum Jahreswechsel 2016 lediglich drei tatenlose Wochen vergehen ließen. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/kultur/kommissare-im-arbeitswahn-3841739.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: