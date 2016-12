Koloss mit Feingefühl Franz Welser-Möst und die Staatskapelle beweisen bei Mahlers Neunter Kühnheit.

Ohne Zweifel ist Mahlers Sinfonie Nr. 9, die erst ein Jahr nach seinem Tod uraufgeführt wurde, eines der großartigsten Werke der Musikgeschichte. Gustav Mahler (1860 – 1911) setzte hier keine dramatischen Gesangssoli und sprengte auch nicht, wie in seiner „Sinfonie der Tausend“, mit einem Heer von Instrumentalisten und Choristen jedes bisher da gewesene Maß. Seine Neunte, die um den Tod kreist, ums Werden und Vergehen, sie wandert vom festlichen D-Dur des Kopfsatzes zum entlegenen Des-Dur des Finales, dorthin, wo die zartesten Blumen im Garten der Töne wachsen. Sie ist kühn und kolossal und doch reich an Feingefühl – musikalisch eine Offenbarung.

„Wir sind gereinigt, wenn der letzte Ton verklungen ist“, schrieb einst Leonard Bernstein, dessen pathetische Mahler-Interpretationen den ultimativen Weltschmerz rahmen, „wir finden schließlich ein endzeitliches Leuchten, eine Ahnung davon, wie der Frieden sein muss“. Andere Dirigenten wie Bruno Walter, der Mahler selbst noch kannte, Rafael Kubelik oder Roger Norrington, der die Interpretationspraxis zu Mahlers Zeiten akribisch erforscht hat, bieten einen kargeren, objektiveren Ansatz. Franz Welser-Möst gelang nun in der Semperoper mit der Dresdner Staatskapelle der Spagat, das achtzigminütige Werk so ins Licht zu rücken, dass die Kühnheit des musikalischen Konstrukts zwar stets ersichtlich, die Emotion aber nicht auf der Strecke blieb.

Hinkend tanzt der Tod mit

Im Andante, in dem immer wieder der Johann-Strauß-junior-Walzer „Freut euch des Lebens“ aufscheint, führte Welser-Möst das Orchester über scharfe Kanten, hielt das Tempo fern von Beschaulichkeit, ließ das wehe Herz hart pochen: Das Lied an die Lebensfreude birgt in Wahrheit schon den Abschied von ihr. Der Ländler-Reigen im zweiten Satz durfte schroff und ironisch klingen, da tanzte der Tod hinkend mit, und sein Charme war trügerisch. Gesteigert wurde der Aberwitz im Rondo mit seiner burlesken Abfolge von Marschtakten und Kreisbewegungen, mit seinen Sprüngen und Rückungen – erst später bei Schostakowitsch würde sich wieder ähnlich Verrücktes finden. Dann das finale Adagio, mit seiner äußersten Reduzierung alles Gestischen, bis hin zum kaum noch hörbaren Verklingen der Streicher. Im Pianissimo. In Stille. Im Nichts.

Die Kapelle hat das unter der hellwachen Leitung des renommierten Gastes, mit dem sie kommendes Jahr auch in Salzburg spielt, exzellent gemacht. Herausragend am Sonntag die Fagottsoli von Philipp Zeller, suggestiv das Violinspiel von Matthias Wollong, das fast in einem Zuviel an Vibratotränen ertrank, faszinierend die Präzision im Schlagwerk. Riesiger Beifall für alle. Wer Mahlers Neunte so ausbalanciert hört wie hier, dem ist klar, dass diese Sinfonie sowohl persönliches Bekenntnis als auch musikalisches Vermächtnis war. Mahler sinnierte über die Endlichkeit des Seins. Und er öffnete, kurz vor seinem frühen Tod, die Tür zur Moderne, die dann andere weit aufstießen.

