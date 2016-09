Kolonialisieren mit Zelluloid In Christian Krachts temposcharfem Roman wird das Kino zum Spielball der Politik und Charlie Chaplin zum Mörder.

Süffisanter Erzähler: Gekonnt schiebt Christian Kracht seine Figuren über das Schachbrett der Weltgeschichte. Foto: dpa/Frauke Finsterwalder © dpa

Popliterat war er gestern. Wenn überhaupt. Schon sein Romandebüt „Faserland“ hatte vor gut zwanzig Jahren den Maßstab für das Hinmalen einer jungen deutschen Befindlichkeit nach oben verschoben. Seither spielt der Weltenbummler, Dandy und Selbstdarsteller Christian Kracht in seiner eigenen Liga jenseits des Affirmativen oder Vorhersehbaren. Da kann es schon passieren, dass sich übermotiviert windschnittige Kritiker zu krassen Fehlurteilen versteigen. Viel jedenfalls wird stets schon im Vorfeld orakelt, denn die Erwartungen sind hoch. Enttäuscht werden sie auch mit diesem fünften Roman nicht. Im Gegenteil.

Kracht hat das Genre der Historienfarce für sich perfektioniert und souverän doppelbödig ausstaffiert, sodass einem immer wieder das Lachen im Halse stecken bleibt, wenn äußerste Brutalität mit prätentiösem Sprachfirnis überzogen wird. Der 49-jährige Kracht ist ein Spieler, der seine Figuren über das Schachbrett der Weltgeschichte schiebt, wobei er Aberwitz mit Tragik in Richtung auf das Unvorhersehbare kreuzt.

Diesmal geht es um die Macht der bewegten Bilder, um das Kino als außerkörperliches Zentralorgan – und wie es diverse Interessengruppen auf der Achse Berlin-Tokio-Los Angeles am Beginn der 1930er-Jahre für sich instrumentalisieren wollen. Alles beginnt mit einem rituellen Selbstmord, den das Auge einer Kamera durch ein Loch in der Wand einfängt, worauf das Dokument aus einem japanischen Ministerium zur deutschen Ufa auf den Weg gebracht wird. Früh im Buch hat Kracht aus heutiger Perspektive die Warnung einmontiert: „Es gab bestimmte Dinge, die man nicht abbilden durfte, nicht vervielfältigen, es gab Geschehnisse, an denen wir uns mitschuldig machten, wenn wir deren Wiedergabe betrachteten.“ Wir sind an der Wende vom Stummfilm zum Tonfilm, und nicht nur Emil Nägeli ist besorgt, ob nicht mittelmäßige Dialoge die „viel tiefere Sprache des Visuellen überlagern“ könnten.

Wider die Hollywood-Übermacht

Nägeli ist ein Experimentalfilmer aus Bern und eine fiktive Figur, die in diesem Buch zum Spielball des historischen Personals wird. Ufa-Chef Alfred Hugenberg schickt ihn mit einem horrenden Budget nach Tokio, denn der Tycoon sieht gigantische Märkte, die er nicht den Amerikanern von Metro-Goldwyn-Mayer überlassen will. Er will „kolonialisieren mit Zelluloid“.

Der japanische Ministeriale Masahiko Amakasu wiederum will die europäische Kunst gegen die amerikanische installieren und kam so auf Nägeli, in dessen Film er die „hölderlinsche Zone“ entdeckte, wenngleich er beim Betrachten gelegentlich eingenickt war. Später dann wird er dessen Verlobte Ida von Üxküll deutlich intensiver beglücken, als der Schweizer Phlegmatiker das je könnte. Zudem irrlichtern Knut Hamsun, Heinz Rühmann, Ezra Pound, Fritz Lang, Ernst Putzi Hanfstaengl und andere durch die Szenerie.

Nägeli wird also vom Auftrag ebenso überfordert wie von den Verhältnissen und mutiert zum Objekt der politischen Strippenzieher. Ida hat eigene Pläne, in Tokio wird der Premierminister Opfer eines Attentats, Charlie Chaplin wird zum Mörder. Und Nägeli geht seine Wege, wobei doch noch ein Film entsteht, mit dem er zurück in den Schweizer Bergen reüssieren kann.

Christian Kracht rollt diese temposcharf verworrene Geschichte ab im Stile des traditionellen japanischen No-Theaters. Gemächlich und geisterhaft werden in Teil 1 die Hauptfiguren entwickelt, um in Teil 2 durch heftige Handlungen schlingern zu müssen und dann in Teil 3 wie im Schnelldurchlauf ausgelöscht zu werden bis hin zum messerscharfen Showdown unterm Hollywood-Schriftzug.

Süffig und süffisant bringt Kracht seine pseudoantiquierte Sprache in Stellung, sagt „Schofför“, „kretinöse Polizisten“, „gourmetisieren“ oder „ersilberte Haare“ und er weiß, wie man es machen muss, damit der Leser ihm begierig durch die Seiten folgt, um immer wieder bei diversen hintersinnigen Kreuz- und Querverweisen zu verweilen. Grandios!

Christian Kracht: Die Toten, Kiepenheuer & Witsch, 212 Seiten, 20 Euro

