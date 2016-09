Kletterspaß vorm Freiluftkonzert Das Elektro-Trio Moderat wird derzeit weltweit gefeiert. Bevor die Berliner in Dresden spielen, wurden sie als beste Band und fürs beste Album ausgezeichnet.

Ein Solist, ein Duo und zusammen als Trio Moderat unterwegs nach Dresden: Gernot Bronsert (v. r.), Sascha Ring alias Apparat und Sebastian Szary geben am Sonnabend ein Konzert in der „Jungen Garde“. © PR

Die Geschichte ist für die Dresdner Szene für elektronische Musik zu schön, um nicht erzählt zu werden. Es war vor sieben Jahren, als das berühmt-berüchtigte Melt-Festival erstmals in Dresden eine große Party schmiss. Mehr als tausend Besucher pilgerten damals ins Festspielhaus Hellerau. Viele standen Schlange, um noch eine Karte für das Konzert zu ergattern, bei dem neben Apparat auch Gernot Bronsert und Sebastian Szary aufspielten. Besser bekannt sind die beiden als Modeselektor. Damals spielten sie erstmals mit Sascha Ring von Apparat für ein oder zwei Stücke zusammen. Es sei die Gründungsstunde von Moderat gewesen. So will es zumindest die Fama.

Ob die Geschichte ins Reich der Mythen gehört oder auf Wahrheit beruht, ist nicht eindeutig zu entscheiden. Gernot Bronsert kann sich zwar noch an den Auftritt in Hellerau erinnern, aber er weiß nicht mehr, ob Modeselektor und Apparat seinerzeit tatsächlich zusammenspielten. Zu viele Auftritte liegen zwischen damals und heute. Seit Jahren spielt das Projekt Moderat weltweit. Aber kaum noch in den kleinen, versteckten Undergroundklubs, in denen sie ihre Wurzeln haben. „Das ist der Ort für Modeselektor, aber Moderat passt dort nicht hin“, erklärt Bronsert.

Seit dem Frühjahr sind Moderat nun schon unterwegs. Im Gepäck: das dritte Album mit dem schlichten Titel „III“. Der simple Name spielt darauf an, dass damit die von vornherein geplante Trilogie abgeschlossen ist. Dem Album ist anzumerken, dass damit etwas zu Ende geht. Stärker als bei den Vorgängeralben rücken die treibenden Beats in den Hintergrund. Nur noch schemenhaft und verhallt tauchen sie in den Stücken auf, die kaum noch Tracks für den Klub sind, sondern Songs für die große Bühne. Intime, leise, ja bisweilen traurige Songs, denen der Einfluss von Sascha Ring alias Apparat anzumerken ist.

In dem Bandgefüge von Moderat hat er die Rolle des Songwriters inne, dessen melancholische Handschrift unüberhörbar ist. Zu Bronsert und Szary bildet er den Gegenpol. „Im Studio gibt es zwischen uns oft Reibungen. Aber genau diese Reibungen und Spannungen sind die Quelle, aus der wir schöpfen.“ Ob sie auch nach dem Ende der Trilogie noch weitermachen, bleibt offen. Und wenn doch, dann muss es etwas vollkommen anderes sein. Vielleicht trägt der jüngste Erfolg dazu bei, dass Moderat auch weiterhin ins Studio gehen. Unlängst heimsten sie beim erstmals verliehenen „Preis für Popkultur“ gleich zwei Auszeichnungen ein. Einmal als beste Band und dann noch für das beste Album.

Dennoch heben sie nicht ab. Anstatt in irgendeinem Urlaubsparadies verbrachte Bronsert seinen Urlaub in der Sächsischen Schweiz. Mit der Familie, beim Klettern. „Es war der Sommer meines Lebens“, erzählt er. „Klar ist das übertrieben, aber ich kann mich kaum noch an so viel Urlaubszeit wie im August erinnern. In den letzten Jahren waren die Sommer immer vollgestopft mit Auftritten.“ Mit den Jahren hat sich der Fokus für den wilden Partymacher verschoben. Sicherlich schmeißt Bronsert immer noch gerne eine wilde Sause, aber er ist auch Familienmensch, der ein Interview schon einmal verkürzt, wenn der Sohn angerannt kommt.

Am Sonnabend spielen Moderat in der Dresdner „Jungen Garde“; Kartentel. 0351 4864 2002

