Kleine Semper-Bühne ist Besuchermagnet

Die neue Spielstätte der Sächsischen Staatsoper Dresden, „Semper Zwei“, ist beim Publikum ungewöhnlich beliebt. „Die sechs Premieren, aber mehr noch Reihen wie ,Kapelle für Kids’ und ,Semper Bar’ fanden einen überwältigenden Zuspruch“, bilanzierte am Freitag zum Saisonende Wolfgang Rothe, Geschäftsführender Intendant der Staatstheater. 70 Vorstellungen gab es seit der Eröffnung der Kammerspielstätte im Oktober 2016. Über 6 000 Besucher kamen. Das sind mehr Veranstaltungen und mehr Zuschauer als in der alten Spielstätte „Semper 2“, die eigentlich eine Probebühne war – und nun wieder ist. Für fünf Millionen Euro war das alte Opernrestaurant zu „Semper Zwei“ mit gut 160 Plätzen umgebaut worden.

„Im Trubel der Eröffnung von Kulturkraftwerk und Kulturpalast ging unsere Eröffnung etwas unter. Umso mehr freut uns, dass das spezielle Programm der neuen Spielstätte so angenommen worden ist.“, so Rothe. Es käme auch ein anderes, jüngeres Publikum als in die Oper. Insofern ist „Semper Zwei“ ein idealer Ort für die „erste Annäherung“ an das große Haus. Vor allem die große Nähe, das unmittelbare Erleben der Künstler sei für viele Besucher ein großer Reiz. Außerdem könnten sich auch die hier auftretenden Künstler mit anderen Facetten präsentieren – „was von den Ensemblemitgliedern gern angenommen wird“. Zum Hit hätten sich Produktionen wie „Stimmkunst“ und „Tanzdinner“ entwickelt. Diese seien stets überbucht. (SZ/bkl)

zur Startseite