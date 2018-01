TV-Tipp Kleine Dramen vor Postkartenkulisse Wenn „Der Bergdoktor“ läuft, schalten bis zu sieben Millionen Menschen das ZDF ein. Jetzt startet die elfte Staffel.

Hier zieht der Arzt noch persönlich den Rettungsschlitten: Bergdoktor Martin Gruber (Hans Sigl) kümmert sich um Lisa (Henriette Richter-Röhl). © ZDF

Dramatische Krankheitsfälle, ein turbulentes Familienleben und die Postkartenidylle der Tiroler Alpen – das sind die Zutaten für das Erfolgsrezept des Dauerbrenners „Der Bergdoktor“. Am Donnerstag schickt das ZDF die Serie in elfter Staffel auf Sendung. Traumquoten dürften garantiert sein. Das Winterspecial vor zwei Wochen sahen 6,95 Millionen Menschen.

Dr. Martin Gruber, gespielt von Hans Sigl, kämpft wieder an zwei Fronten: Eine Patientin mit gefährlicher Atemnot fordert seinen medizinischen Spürsinn und privat sorgt die Rückkehr des ungeliebten Onkel Ludwig für Ärger. Dass der TV-Arzt stets die kniffligsten Fälle löst, dabei gern auch mal Grenzen überschreitet und im Krankenhaus ebenso das Kommando übernimmt wie in der eigenen Praxis, wird auch in der neuen Staffel mit Humor und Augenzwinkern erzählt und trägt zu Charme und Erfolg der Serie bei. Bei Patientin Maja vermutet Dr. Gruber eine allergische Reaktion. Wie sich herausstellt, nimmt die junge Frau ein Verhütungsmittel – und zwar heimlich, denn ihr Mann Carsten wünscht sich eigentlich Nachwuchs. Ist die Pille die Ursache für die Erstickungsanfälle? Und was wird Carsten dazu sagen? Doch dann haben Martin Gruber und sein Kollege einen weit schlimmeren Verdacht. Sollte sich der bestätigen, wäre die Ehe des Paares wohl am Ende.

Vorerst am Ende ist bei den Grubers der Familienfrieden. Nachdem Martins Ex den Hof verlassen hat, freut sich Mama Lisbeth auf einen friedlichen Sommer. Doch dann taucht Onkel Ludwig auf. Der hatte vor 25 Jahren mit Lisbeths Mann, Martins Vater, eine Bergtour gemacht – und war alleine zurückgekehrt. Sein Bruder war tödlich verunglückt. Lisbeth und Martin gaben damals Ludwig die Schuld und nötigten ihn, das Dorf für immer zu verlassen. Plötzlich ist Ludwig wieder da. Aber führt er wirklich Böses im Schilde?

Unabhängig von seinen Plänen geht es mit dem „Bergdoktor“ weiter. Ende Januar beginnen die Dreharbeiten für das nächste Winterspecial, und im Sommer stehen Sigl & Co. für Staffel zwölf vor der Kamera. (dpa)

„Der Bergdoktor“, 20.15 Uhr, ZDF

