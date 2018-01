Klassiker aus der Jungzeit Evelyn Richter fing das Leben im Osten in genialen Sinnbildern ein. Nun endlich kann man ihre Nachwendefotos von New York und anderswo sehen.

Die Köpfe gescheit gestaffelt wie die Bilder an der Wand: Diese Komposition gelang der Fotografin Evelyn Richter 2007 in einem Londoner Museum. © Evelyn Richter

Es ist, als hätte sie nie aufgehört zu tun, was sie immer tat. Menschen fotografieren, die in Lektüre versinken oder beim Ausstellungsbesuch verschmelzen mit der Kunst. Persönlichkeiten genauso wie Unbekannte festhalten in prägnanten Schwarz-Weiß-Bildern, die vom Lauf der Zeit erzählen und gleichwohl darüber hinaus weisen. Selbstporträts aufnehmen in Spiegelungen, die sie so raffiniert einsetzt, dass ihr eigenes Gesicht fast verschwindet.

Evelyn Richter hat einige der klügsten Sinnbilder fotografiert, die es vom Leben in der DDR gibt. Man nahm an, damit sei das Werk abgeschlossen, nach der Wiedervereinigung sei der Künstlerin das Thema abhandengekommen. Aber das stimmt nicht. Richter, geboren 1930 in Bautzen und jahrelang Professorin an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst, nutzte die neue Freiheit und reiste. Sie hat die Biennale in Venedig gesehen, das vibrierende New York, Rumänien, Moskau, London. Mit den Menschen in ihrer Nähe und Kollegen sprach sie über die Fotos von unterwegs. Exklusiv veröffentlichte die Sächsische Zeitung 2015 eine Auswahl auf drei Seiten im Wochenendmagazin. Und doch: Dass Richters Nachwendebilder ab Samstag in Dresden endlich ausgestellt werden, ist eine glückliche Fügung.

Sie selbst konnte die Fotos nicht mehr entwickeln. Seit einem Schlaganfall lebt die heute 87-Jährige in einem Dresdner Pflegeheim. Als die Familie das Haus der Künstlerin in Neukirch in der Oberlausitz aufräumte, fanden sich Dutzende Filme in Taschen, Koffern, sogar im Kühlschrank. Seitdem kümmert sich der Dresdner Fotograf Werner Lieberknecht um den Fund. Er hatte in den Achtzigern bei Richter studiert und ist seit Langem mit ihr befreundet. In den letzten Jahren ging er etliche Male in die Dunkelkammer, entwickelte Negative und Papierabzüge, besprach mit der Künstlerin, welche Bilder sie für gültig hält, fand heraus, wo und wann die Aufnahmen entstanden waren. Nicht alles stimmte, an das sich Richter erinnerte, und beschriftet hatte sie ihre Filmrollen nicht. „Es war bissel kriminalistisch“, sagt Lieberknecht.

Die Mühe hat sich gelohnt. Man wird in der Schau des Dresdner Ausstellungsraumes Bautzner69 und im Begleitbuch neue Bilder finden, die schon jetzt klassisch anmuten. Und das nicht bloß deshalb, weil sie ohne Farbe perfekt sind und weil der schwarze Negativrahmen beglaubigt: So hat es die Künstlerin gesehen, hier ist nichts abgeschnitten. In New York gelingt Evelyn Richter ein intensives Porträt von Louise Bourgeois in Denkerpose, jener Künstlerin, die mit riesenhaften Spinnenskulpturen weltbekannt wurde. In London nimmt sie gewitzte Jungs im Museum auf, wie sie den Rücken des Vordermanns als Schreibunterlage nutzen. Im Moskauer Bulgakow-Museum verschachtelt sie mehrere Ebenen, indem sie ihr Auge im Spiegel auf ein anderes Frauenporträt lenkt. Werner Lieberknecht erinnert sich an den Moment, als er dieses Motiv entdeckte: „Da hatte ich einen richtigen Adrenalinstoß.“

Dresden protestiert

Von insgesamt etwa 1 700 Aufnahmen sind am Ende knapp 40 geblieben. „Mehr würde ich nicht machen, sonst verwässert man das Werk“, sagt Lieberknecht. Kein Wasser, sondern Salz sind hingegen solche Motive, die man von Evelyn Richter nicht erwartet hätte. Neben den Lektüregenuss in der New Yorker U-Bahn tritt der handfeste Protest von Gegnern der Dresdner Waldschlößchenbrücke. Diese Fotografin war eben auch dort, wo es brenzlig wurde. Und dass sie sogar natürliche Unordnung zähmte, zeigen elegante Baumlinien, die sie dem Wörlitzer Park abgewann.

Eröffnung der Ausstellung „Von der Latenz der Bilder“: 20.1., 18 Uhr, Ausstellungsraum Bautzner Straße 69, Dresden. Zu sehen bis 24. März, Do bis Sa 16 – 19 Uhr.

Das gleichnamige Buch erscheint im Hesperus Print Verlag Dresden, 63 Seiten, 25 Euro.

