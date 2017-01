Klarer Sieg nach Punkten Langsamkeit, Leichtigkeit, Lakonie und Leidenschaft sind die vier Säulen von „Der glücklichste Tag im Leben des Olli Mäki“

Vorm Kampf geht es unter Aufsicht auf die Waage: Boxer Olli Mäki (Jarkko Lahti) steht kurz vor dem wichtigsten Kampf seines Lebens. Doch dass dieser Tag „Der glücklichste Tag im Leben des Olli Mäki“ wird, hat gar nichts mit Sport zu tun. © Camino Filmverleih

Zwei gute finnische Nachrichten für 2017: Aki Kaurismäki zeigt auf der Berlinale im Februar seine neue Tragikomödie namens „The Other Side Of Hope“, deren regulärer Kinostart noch für dieses Jahr geplant ist. Wie der unvermindert kultig verehrte Regisseur darin mit dem europäischen Flüchtlingsthema umgehen wird, erzeugt prickelnde Vor-Spannung. Bereits jetzt bringen die Finnen mit Juho Kuosmanen ein Regietalent auf die Leinwände, das um die Tradition des einheimischen Kinos weiß und sich selbstbewusst aus den Schatten der Altvorderen wagt. So man denn überhaupt von Schatten sprechen mag.

„Der glücklichste Tag im Leben des Olli Mäki“ ist Kuosmanens erster großer Film. Trotzdem wohnen auch ihm schon die vier großen L im tragenden Holz cineastischer Finnhütten inne: Langsamkeit, Leichtigkeit, Lakonie und Leidenschaft. Sehr fokussiert auf die Geschichte, ohne aufblasbare Nebenstränge und im unschlagbaren Chic eines konturreichen Schwarz-Weiß gehalten, erzählt der Streifen von Menschen, die es wirklich gibt. Von einem Ereignis, das wirklich stattgefunden hat. Vor allem aber nimmt er sich darin viel Freiheit.

Olli Mäki, Mitte 20, ist Bäcker aus Kokkola. Er weiß, wie Brot zu schmecken hat, und sollte trotzdem nicht allzu viel davon essen. Denn Olli ist auch Amateurboxer, im Leichtgewicht zwar, doch immerhin! Andere als er selbst haben Großes mit ihm vor. Ausgerechnet Olli Mäki soll der erste Boxweltmeister Finnlands werden. Zehn Profikämpfe hat er bis dahin bestritten.

Olli Mäki ist aber auch Gemütsmensch. Ein Stiller. Ein Braver. Aus seinem kleinen Städtchen kommt er kaum weg, weil dort die Freunde sind und Raija, mit der etwas gehen könnte. Beinahe. Mit ihr in hellen Nächten Steinchen im See hüpfen zu lassen, ist eigentlich genug. Irgendwann ein scheuer Kuss wäre der Triumph. Als das große Tamtam beginnt und Olli von seinem windigen Trainer-Manager nach Helsinki gelockt wird, um sich für den großen Fight gegen den US-Amerikaner Davey Moore zu rüsten, wird sein Ehrgeiz überschaubar bleiben. Sportler genug ist der Mäki, tapfer hungert und kotzt er sich auf 57 Kilogramm Federgewicht herunter, joggt wie ein Irrer, sitzt mit Mütze und langen Ärmeln in der Sauna und hätte doch am liebsten anderes vor. Das mit Raija!

Ein Boxerfilm? Der nächste Griff ins Genre, das im Weltkino seit Jahrzehnten ein eigenes Format bildet und ganze Zuschauerkreise einlädt beziehungsweise herauskickt, weil das Interesse eben riesig ist oder gegen null läuft? Nein, kein Boxerfilm! Eher beiläufig erzählt Regisseur Kuosmanen davon, was es aus einem Menschen macht, wenn sich Prioritäten plötzlich verschieben, wenn klar wird, dass es genau hier und jetzt um die Wurst geht, und die Wurst hängt nicht in einem großen Stadion vor brüllendem Volk, nicht an Prämien und geschüttelten Händen, nicht am WM-Gürtel, sondern schlicht am seidenen Faden – am Ja zu einer Frau. Und so ist eine der schönsten Szenen in „Der glücklichste Tag im Leben des Olli Mäki“ jene, da der Held begreift und spürt, dass er sich wirklich verliebt hat. Es geschieht auf einer Pressekonferenz vor dem Kampf.

Jarkko Lahti spielt diesen so herzlich romantischen, dafür nur gedämpft ambitionierten Olli seelenruhig und verschmitzt. Natürlich kann er zuschlagen, werden für Momente aus sanften Tatzen harte Fäuste, holt er auch verbal zur rechten Geraden aus, wenn es sein muss und sein Trainer es verdient, weil dessen eigene Interessen allzu offensichtlich sind. Im Grunde aber ist immer klar, weshalb dieser eine Tag für Olli Mäki nicht viel mit Sieg nach Punkten oder K.o. gemein hat.

Geboxt wird nur wenig. Fast ist man geneigt zu sagen, nur so viel wie nötig. Der Humor zieht sich wie ein Räucherstäbchen durch die Handlung. Nostalgie und Melancholie erschöpfen sich nicht in der Tatsache, dass das Ganze im Jahr 1962 spielt und beim Dreh rar gewordenes 16-Millimeter-Filmmaterial verwendet wurde, um schwarz-weiße Stimmungen mit realer Körnigkeit statt digitaler zu erzeugen.

Olli, heute 80, und seine Raijka, also die echten Menschen hinter den Rollen, werden an diesem Film ihre Freude haben. Eine Freude, die teilbar ist. Für eine kurze letzte Sequenz sind sie am Ende gar zu sehen. Und das mit dem „glücklichsten Tag“ ist ein Originalzitat. Vielleicht wird der Bäckerboxer nun doch noch Weltmeister ganz anderer Art.

