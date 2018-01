Klarabach liegt auf der Gewinnerseite Roman Israels Roman „Flugobst“ führt in den tristen wie abwechslungsreichen Oberlausitzer Alltag der frühen Neunziger.

Roman Israel schildert in seinem neuen Roman mit kundiger Hand Alltag im Osten des Ostens. © Sonja Zierow

Den Kottmar gibt es wirklich. Wenn Autor Roman Israel den Berg zwischen Löbau und Eibau, an dessen Flanke einer der Quellbäche der Spree entspringt, mit C schreibt, ist das nur eine seiner vielen verschmitzten Retuschen der Wirklichkeit.

Israels zweiter Roman „Flugobst“ spielt zwischen 1990 und 1994 im fiktiven ostsächsischen Städtchen Klarabach. Die tschechische Grenze ist nicht weit, die DDR auch in der Oberlausitz Geschichte, die Klarabacher wurschteln sich durch die so triste wie abwechslungsreiche neue Zeit. Der Autor springt zwischen den Jahren hin und her, erzählt hier, wie Wolf Czeschlak versucht, mit Obst- und Gemüseverkauf eine Mark zu machen und auch sonst auf seine Kosten zu kommen, und berichtet dort, wie Wolfs Sohn Andrej auf dem Cottmar Nina küsst, seine neue Flamme, und mit ihr einen Joint raucht. Ein andermal wird Klarabachs historische Postsäule beschrieben, von der aus es siebeneinhalb Stunden bis Görlitz und zehneinhalb bis Dresden sein sollen, was inzwischen ein Witz ist, denn es gibt einen Bahnhof und vor allem gebrauchte Westautos in Hülle und Fülle, wobei Wolf anfangs noch Trabi fährt.

Leben am bedrohten Rand

Israel, 1979 in Löbau geboren, weiß recht gut, wovon er da in lakonischem Ton erzählt: Vom verlotterten Neubaugebiet „Nordpol“, in dem Andrej aufgewachsen ist. Vom China-Restaurant „Große Mauer“, in dem er gern Pekingente isst. Von Jetrichovice hinter der Grenze, wo Wolf mit Gert aus dem Westen den Tschechen ein Haus abkaufen will, um darin gastronomische oder andere Bedürfnisse zu befriedigen.

Klarabach, einst Zentrum der Textilindustrie, hinkt dem Aufschwung spürbar hinterher, aber so ist das nun mal, wenn dein kleines Land Provinz eines großen Landes wird und du schon in dem kleinen Land ziemlich am Rande gelebt hattest. Hinzu kommt, dass dieser Rand womöglich noch von Ausländern bedroht wird, die über die nahe Grenze kommen, zumindest befürchten viele Klarabacher das und sind definitiv dagegen, nicht nur verbal. Kumpel Milan erklärt Andrej zum Beispiel, warum er kein „linker Punk“ ist, sondern rechts. „Klarabach ist rechts angehaucht. Die ganze Welt ist rechts angehaucht“, sinniert Milan, der in Bälde mit ein paar Gesinnungsgenossen einen linken Jugendklub anzünden wird, „ich glaube, wir sind auf der Gewinnerseite, und das allein zählt“. Andrej ist sich da nicht so sicher. Gewinner sind wahrscheinlich noch mal ganz andere Leute.

Andrej jedenfalls hat es nicht leicht. Nach dem Tod von Vater Wolf zieht seine Mutter mit dem neuen Mann nach Altona, dem Westberlin Hamburgs, wie der neue Mann kundtut, der das Textilwerk abgewickelt hat, inklusive Andrejs Mutter, die er dabei kennenlernte. Andrej pfeift auf Altona. Er bleibt da, verbringt viel Zeit mit Nina und erträgt sogar deren neunmalschlauen Vater und den Hund namens Ungetüm, der es fertigbringt, nach Tschechien abzuhauen, weil Andrej die Leine losgelassen hat. Andrej lässt ständig etwas los, das Festhalten gehört nicht zu seinen Stärken. Aber er ist ein guter Beobachter, und er verliert nie ganz seinen trockenen Humor, mit dem er sich einen Reim auf den Gang der Dinge macht, auch wenn er sie nicht ändern kann.

Roman Israel führt absurde Auswüchse der „Nach-Wende“ vor, demonstriert die hemdsärmelige, gelegentlich aberwitzige Art der Leute, damit fertig zu werden, dass sie ständig übers Ohr gehauen werden. Er schildert mit kundiger Hand Alltag im Osten des Ostens. Ein gutes Buch ist dieser Nachfolger von „Caiman und Drache“, stringenter noch und bündiger erzählt als das beachtliche Debüt von 2014. Manche Leser werden nicht nur Berg, Bahnhof und Postsäule wiedererkennen, sondern vielleicht auch Nachbarn und Bekannte oder gar sich selbst.

Roman Israel: Flugobst, Luftschacht Verlag Wien, 300 Seiten, 24 Euro

Nächste Auftritte als Stammautor der Lesebühne Sax Royal in der Scheune Dresden am 8. 2. und 15. 3.

