Kindsmörderin, Königin, Klageweib Die Dresdner Schauspielerin Helga Werner feiert am Weihnachtstag ihren 70. Geburtstag. Dem Theater bleibt sie auch weiter treu.

Helga Werner stand rund 40 Jahre lang auf der Bühne des Dresdner Staatsschauspiels. Foto: privat

Es war eine geschickte Verbeugung vorm Publikum, als Wilfried Schulz zum Start seiner Intendanz 2009 die Damen Helga Werner, Regina Jeske und Vera Irrgang auf die Bühne bat. Sie hatten rund vierzig Jahre lang das Geschehen am Dresdner Staatsschauspiel mitbestimmt. Nun spielten sie im Stück „Zukunft für immer“ drei agile Diven, die sich an ihre künstlerische Karriere erinnern: Wie sie Kindsmörderin, Königin und Klageweib waren. Wie sie die Macken der Regisseure ertrugen. Wie das Theater plötzlich überflüssig erschien, weil es auf der Straße stattfand. Nonchalant wechselten die Damen Rollen, Perücken und Träume.

„Wichtig ist, dass man als Schauspieler die Berührungspunkte zu sich und zu seiner Zeit findet“, sagt Helga Werner. „Jede Rolle ist immer ein bisschen eine Entdeckungsreise zu sich selbst.“ Regisseure, die eine engagierte, bodenständige Darstellerin mit einprägsamer, sonorer Stimme suchen, setzen gern auf sie.

An diesem Sonnabend wird Helga Werner 70 Jahre alt, und am Sonntag steht sie schon wieder auf der Bühne. In der Dresdner Yenidze erzählt sie in einer Geschichte aus dem Orient, wie eine einfallsreiche Frau den Mann ihrer Wahl gewinnt. Helga Werner gehört in der Yenidze zur Stammbesetzung. Sie liest Hörbücher ein, erzählt Sagen im Dresdner Volkskunstmuseum und war auch nach dem Abschied von der Staatsschauspielbühne mehrfach als Gast zu erleben. Denn wer sich einmal mit dem Theatervirus infiziert hat, wird ihn nicht wieder los. Helga Werner kennt diese Leidenschaft, seit sie in der Kreuzschule verbilligte Karten bekam. Da saß sie dann im dritten Rang und hörte künftigen großen Kollegen wie Horst Schulze, Peter Herden oder Antonia Dietrich zu.

Es war nur konsequent, dass sie zum Studium an die Theaterhochschule nach Leipzig ging. Nach zweijährigem Engagement am Stadttheater Freiberg wechselte sie 1971 nach Dresden. Am Staatsschauspiel war sie schon als Studentin aufgetreten. Ihr Studienjahrgang war der erste, der hier im Studio praktische Erfahrungen sammelte. Nun also die Amalia in Schillers „Räuber“, die Julie in „Dantons Tod“, die Elisabeth in „Don Karlos“, die Umsiedlerin in Heiner Müllers gleichnamigem Stück …

Und immer hatte sie den Rat einer erfahrenen Kollegin im Ohr: „Jede Vorstellung neu! Keine Routine! Merk dir das!“ Für Helga Werner gilt der letzte Satz aus dem Stück „Zukunft für immer“ wohl in besonderem Maße: „Wir gehen hier nicht weg. Wir spielen grad so schön.“ (SZ/kgr)

