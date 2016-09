Kindheit unter Wölfen Arte erforscht den Mythos Wolfskind: Gibt es so etwas wirklich – ziehen Tiere Findelkinder groß?

„Menschenwelpe“ Mogli (Shivam Loh) mit seinen tierischen Eltern – eine Szene aus der Dokumentation „Wolfskind“. Ein derartiger Einklang von Mensch und Natur entspringt lediglich unserem Wunschdenken. Foto: ZDF © obs

Ein Menschenkind, das von Tieren aufgezogen wird. Der Mythos des „Wolfskindes“ beschäftigt seit Jahrhunderten die Forschung, füllt Kinderbücher und nährt Erzählungen. Die wohl berühmteste Geschichte dieser Art ist J. R. Kiplings Dschungelbuch. Doch kommt so etwas in der Wirklichkeit tatsächlich vor? Nehmen Tiere sich eines ausgesetzten Menschenkindes an? Arte widmet diesen Fragen die Dokumentation „Mythos Wolfskind: Mogli und die wilden Kinder“.

John Seebunya lebte in seiner Kindheit einige Jahre unter Affen. „Sie teilten ihr Essen mit mir“, erzählt der junge Mann, der mittlerweile ungefähr 30 Jahre alt ist. Sein genaues Alter kennt er nicht. Seebunya musste als Vier- bis Fünfjähriger mit ansehen, wie seine Eltern ermordet wurden. Er floh in den Dschungel. Dort wurde er von den Primaten aufgenommen. Wie lange er mit ihnen zusammenlebte, weiß niemand genau. 1991 wurde er zufällig von einer Frau beim Holzsammeln entdeckt. „Seine Nägel waren lang und gebogen. Auch das Aussehen seiner Haare deutete darauf hin, dass er lange nicht unter Menschen gelebt hatte“, beschreibt Paul M. Wassa von der „Molly & Paul-Stiftung“ für Kinder den Jungen, kurz nachdem er gefunden wurde. Der „Affenjunge“ trat 1999 bei den Paralympics für Uganda an und zählt zu den bekanntesten Fällen eines „Wolfskindes“.

Lebte ein Kind wirklich unter wilden Tieren, hat es – anders als in Erzählungen – große Probleme, sich in die Gesellschaft zurückzufinden. Im Dschungelbuch lebt Mogli in einem beinahe idealen Zustand im Einklang mit Tier und Natur. „Wir alle suchen doch so etwas wie das Paradies. Auf Erden ist das kaum zu finden. Wenn wir dann ein Kind sehen, das offenbar glücklich ist, mit seiner Art zu leben, dann sehnen wir uns nach diesem Paradies“, sagt US-Philologe P.J. Blumenthal. Und so ist die Faszination des Mythos „Wolfskind“ wohl eher die Frage danach, ob es eine friedlichere Art zu leben gibt als die unsere. (dpa)

„Mythos Wolfskind: Mogli und die wilden Kinder“, 20.15 Uhr arte

