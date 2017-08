Ketzer, Petzer, Geheimnisverletzer Von Judas über Graf Stauffenberg bis Edward Snowden: Mathias Schreiber folgt dem „Verräter“ durch die Kulturgeschichte.

Ganz in Schwarz mit Teufelsgesicht: So stellte El Gréco Judas dar. Jesus’ „dunkler“ Jünger ist der populärste Verräter weltweit. © dpa

Nicht nur für viele ihrer ehemaligen Parteifreunde steht fest: Bei Elke Twesten handelt es sich um eine Verräterin. Schließlich hat die Politikerin am vergangenen Freitag ihren Austritt aus der Grünen-Fraktion im niedersächsischen Landtag verkündet. Und erklärt, sie sehe ihre Zukunft nunmehr in der CDU. Ein Einzelfall mit Folgen: Weil mit Elke Twesten auch die rotgrüne Ein-Stimmen-Mehrheit im Parlament verloren ging, löste ihr Abfall sogar eine Regierungskrise aus. Nun sind Neuwahlen fällig. Gut möglich, dass der SPD-Mann Stephan Weil sie nicht als Ministerpräsident überleben wird.

Empörend und niederträchtig

Aber: Gehört Elke Twesten durch ihre Tat wirklich zur Spezies der Verräter? Und falls nicht: Was unterscheidet sie von den anderen? Um ein prominentes Beispiel zu betrachten: Claus Schenk Graf von Stauffenberg war sich sogar ganz sicher, er werde „als Verräter in die deutsche Geschichte eingehen“. Wie auch anders, immerhin versuchte der Wehrmachtsoffizier, seinen Oberbefehlshaber zu ermorden, dem er doch Treue bis in den Tod geschworen hatte. Mehr Illoyalität und Verrat geht praktisch nicht. Und doch feiern heute in Deutschland nicht nur Schulbücher den Widerständler als Vorbild an Zivilcourage, sondern sind sogar Kasernen nach dem gescheiterten Hitler-Attentäter benannt.

Das Exempel zeigt die für den Verrat oft typische moralische Ambivalenz. Seit jeher gilt er als etwas besonders Empörendes, und wer ihn begeht als besonders niederträchtig. Schon weil Verrat per Definition mit moralischen No-Gos einhergeht wie Vertrauensbruch, Lüge, Verstellung, dem Hintergehen selbst nahestehender Personen. Dennoch werden die Täter oft von den einen als Helden verehrt, weil sie tatsächlichen oder angeblichen höheren Zielen folgten, während sie für die anderen nur von niederen Motiven angetriebene, verabscheuungswürdige „Verräter“ bleiben.

So wurde Stauffenberg und seinen Mitverschwörern im Nachkriegsdeutschland lange vorgeworfen, sie seien nur eine adelige Militärelite gewesen, die aus persönlichem Ehrgeiz gehandelt habe. Nicht anders im Fall des wohl berühmtesten Verräters unserer Tage, Edward Snowden: Hat der ehemalige NSA-Mitarbeiter sein Land hintergangen oder hat er dem amerikanischen Volk und der ganzen Welt einen unschätzbaren Dienst erwiesen, indem er die Überwachungspraktiken der Geheimdienste publik machte? Und was ist mit dem Urbild aller Verräter, Judas: Hat er Gottes Sohn für 30 Silberlinge verraten oder, wie etwa das apokryphe Judas-Evangelium behauptet, um so den göttlichen Heilsplan überhaupt erst wahr werden zu lassen?

Dem Faszinosum Verrat und seinen „Helden der Finsternis von Judas bis Snowden“ hat nun Mathias Schreiber einen lesenswerten Essay gewidmet. Darin widerspricht der ehemalige „Spiegel“-Redakteur der Ansicht Bernhard Schlinks, wonach die „große Zeit des Verrats“ vorbei sei, da heutzutage Loyalitäten keine große Rolle mehr spielten. Schreibers Einspruch ist berechtigt, schließlich feiert der scheinbar aus der Mottenkiste der Geschichte stammende Begriff gerade fröhliche Urständ. So wurde 2015 einem deutschen Polit-Blog vom Generalbundesanwalt „Landesverrat“ vorgeworfen, ein Jahr später zeigten empörte Bürger die deutsche Kanzlerin massenhaft wegen „Hochverrat“ an.

In den USA der Trump-Ära ist der Verratsvorwurf längst ein probates Mittel, den politischen Gegner zu denunzieren, und Blogger und investigative Journalisten profitieren im Internet-Zeitalter von immer neuen „Leaks“, also Fällen von Geheimnisverrat. Schreibers Essay liefert dazu mancherlei Erhellendes, etwa über die psychischen Dispositionen eines Verräters, der „besondere psychische Reserven, zum Beispiel eine tief sitzende Gefühlskälte, ein Talent für Einsamkeit, eine Begabung für Visionen oder auch nur eine lange aufgestaute Wut“ brauche. Zur Semantik des Verrats gehöre ein politisch-moralischer Code, wonach Verräter aus Sicht der Treuen „Abweichler“ sind, aus ihrer Eigensicht dagegen oft „Revolutionäre, Erneuerer, produktive Zerstörer verkrusteter Strukturen“ oder eben „mutige Enthüller unwürdiger oder gar gefährlicher Geheimnisse“.

Ein weiteres Wesensmerkmal: Anders als für bipolare Delikte wie Mord oder Diebstahl sei für den Verrat die Existenz einer dritten Seite unabdinglich, die von der Tat profitiere, natürlich auch in seiner banalsten Variante, dem Ehebruch.

Doppelagenten im Kalten Krieg

Mathias Schreiber folgt der schillernden Figur des Verräters durch die Kulturgeschichte, von Prometheus, der die Götter hinterging, über die Ketzer und Konvertiten des Mittelalters bis zu den Denunzianten, Überläufern und Doppelagenten im Kalten Krieg sowie den Whistleblowern und willigen Selbstverrätern im Zeitalter der sozialen Medien.

Statt sich aber auf solche Einzelfälle zu konzentrieren, erstickt Schreibers Thema in der zweiten Hälfte leider in einer Überfülle historischer Beispiele. Zumal die mitunter auch recht zusammenhangslos aneinandergereiht sind. Was dazu führt, dass auf die Verschwörung gegen Julius Caesar im Jahr 44 vor Christus gleich Oberst Alfred Redl folgt, der fast zweitausend Jahre später im Österreich-Ungarn vor dem Ersten Weltkrieg zur Finanzierung seines ausschweifenden Lebensstils für das zaristische Russland spionierte.

Doch der Vergleich mit den historischen Verratsfällen macht immerhin klar: Die niedersächsische Landtagsabgeordnete Elke Twesten hat keine Chance auf den Auf- respektive Abstieg in die Judas-Liga.

Mathias Schreiber: Verräter. Helden der Finsternis von Judas bis Snowden. Verlag zu Klampen, 184 S., 18 Euro

