Keine Zeit für blaue Augen Das Dresdner Filmfest war qualitätsvoll, mutig, spannend, politisch und anziehungskräftig wie nie. Es zeigte auch: Migration ist kein Ponyhof.

Zuwanderung umgekehrt: Der SZ-Publikumspreisgewinner „Home“ schickte eine britische Familie als Flüchtlinge ins Kosovo. © Filmfest

Auch Filmemacher treibt der Terror: Noch während der Ludwigsburger Regiestudent Tarek Roehlinger in Paris seinen „Un état d’urgence“ (Ausnahmezustand) über zwei Soldaten in Angst vor einem herrenlosen Koffer drehte, explodierten im Stadtzentrum Bomben. Es war der 13. November 2015. Roehlinger reagierte und unterlegte eine Szene am Film-Anfang nachträglich mit der Radiomeldung über die Katastrophe. Schneller kann ein Spielfilm, das langsamste Medium überhaupt, auf die Realität kaum reagieren.

„Ausnahmezustand“ war in mancherlei Hinsicht exemplarisch für das 29. Internationale Kurzfilmfest Dresden, das am Sonntag wohl mit einem erneuten Rekord von weit über 20 000 Zuschauern endete. Immer schon haben etliche Festivalbeiträge Flucht und Migration verhandelt. Doch so viele wie diesmal waren es nie, nicht nur wegen des intensiv frequentierten Schwerpunktes „Syrien“. Weniger erwartbar als der bloße Quantitätensprung: Die Blicke aufs Thema sind tiefer, vielschichtiger, unbequemer geworden. Etwa im holländischen „Import“, der zwar allerhand Sympathien weckt für zwei mit ihren Eltern zugewanderte bosnische Schwestern. Doch wenn die Kleinen erstens von ihrer netten Nachbarin Kekse klauen, diese dann zwecks Freundschaftssuche an Mitschüler verteilen und zweitens zu einem dunkelhäutigen Jungen „Du bist ein Roma, du kriegst keinen“ sagen, wird klar: Auch die jungen Filmemacher haben erkannt, dass Integration kein Ponyhof und die Zeit der ungetrübten blauen Augen vorbei ist.

Was freilich nicht heißt, dass Mitgefühl nur noch am Rande flackert. Am intensivsten ließ es Daniel Mulloy lodern, der mit „Home“ den SZ-Publikumspreis gewann: Er steckte eine britische Familie mit Kleinkindern in Kofferräume, schickte sie aufs Festland und über Grenzen hinweg bis in den Krieg im Kosovo, wo sie in Dreck und Not und unter Beschuss alles verlieren, außer ihren Leben. Dabei treibt Malloy dem Zuschauer die Empathie gewissermaßen mit dem Holzhammer ins Gemüt.

Ohnehin waren auch im 29. Festivaljahrgang Tragik und Dramatik dominant. Umso dankbarer entspannte man sich an den eingestreuten netten Fingerübungen wie „Freibadsinfonie“, einem heiteren Mehrgenerationen-Film mit dem Tiefgang eines Nichtschwimmerbeckens über Gäste einer Badeanstalt. Gleichwohl zeichneten sich der nationale und noch mehr der internationale Wettbewerb, trotz erneut reichlich über die Leinwände kullernde Augen von armen Kinderlein in Not, insgesamt durch höheren erzählerischen und stilistischen Wagemut aus. Endlich gab es zuhauf wieder „richtige“ Kurzfilme statt eingedampfter Studenten-Langfilme mit eindeutigen Auflösungen für die Degeto-Bewerbungsmappe. Endlich sah man wieder mehr veritable Short Storys mit der Traute, dem Zuschauer offene Fragen zum Selber-Beantworten zu überlassen. Was wiederum für die Traute der Auswahljurys spricht, den Zuschauern ein solches Programm „zuzumuten“. Und für die Aufgeschlossenheit der Besucher, deren Fuß-Abstimmung ein klares „Gut gemacht!“ ergab.

Dass dennoch auch 2017 der internationale Wettbewerb den nationalen an Qualität deutlich übertraf, hat mit dem ewigen Manko der Programmierung zu tun: Kommen für den Wettbewerb 1 500 Einsendungen aus aller Welt und rund 500 aus Deutschland, ist natürlich auch ungefähr dreimal mehr internationale Qualität dabei. Dürfen trotzdem ebenso viele nationale Filme wie internationale um die Goldenen Reiter kämpfen, ist leider nur logisch, dass die heimischen Beiträge abfallen.

Von denen stammen übrigens immer mehr von in Deutschland lernenden ausländischen Studenten. Deren meist ziemlich gelungene Filme haben aber mit Deutschland rein gar nichts zu tun – wie ausgerechnet der Gewinner des 20 000-Euro-Preises von Sachsens Kunstministerin, „Prima Noapte“ des Rumänen Andrei Tanase. Da hörte man zwischen all der Freude über die künstlerische Bereicherung fürs Einwanderungsland mal leises Murren über „dummes deutsches Fördergeld“. Die Klage der Festivalleitung über zu wenig städtische Subvention ist sachlich nicht minder berechtigt. Es dürfte indes kaum an grundlosem Behördengeiz liegen. Sondern, unter anderem, ebenfalls am großen Thema des 29. Filmfestes: Migration.

