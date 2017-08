Keine Witzbeschwerden Manfred Schubert, Gründervater der Herkuleskeule, wird 90 und findet manche Texte über Politiker unanständig.

Manfred Schubert (ganz rechts) war nicht nur einer der besten Kabarettisten des Landes. Er gründete außerdem die Dresdner Herkuleskeule und formte sie zu einem der kritischsten Kabaretts des Landes. Hier in einer Aufführung von „Sex auf einen Streich" in der Keule. An Schuberts Hand zerrt Monika Berndt, hinten schauen Hans Glauche und Werner Knodel zu. © Archiv/Manfred Schubert

Manfred Schubert wird am 6. August 90 Jahre alt.

Er hatte als Direktor nie das Bedürfnis, anderen Leuten zu sagen, wo es langgeht. Einer, der ihn gern als Chef gehabt hätte, war der Autor Peter Ensikat. „Aus Macht hat sich Manfred Schubert nie was gemacht“, sagte er, „und als Leiter sorgte er dafür, dass andere aus ihrem Talent etwas machen konnten.“ Ensikat war einer von den begabten jungen Leuten, denen Schubert früh in der Dresdner Herkuleskeule ein Podium bot.

Diese Theaterbühne ist Manfred Schuberts Kind. 25 Jahre lang, von der Gründung 1961 bis 1986, war er ihr Direktor. Er formte sie zu einem der besten und kritischsten Kabaretts der DDR, gehörte ihr nach einem Herzinfarkt noch bis 1993 an. Als Kabarettist, Autor und Regisseur war Schubert kein Mann des Schreibtischs, immer ein Mann der Bühne. Wenige Tage vor seinem 90. Geburtstag an diesem Sonntag erinnert er sich im SZ-Gespräch: „Mir gelang es, ausgeprägte Individualisten zu einem Ensemble zusammenzuführen, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Das ist das Wichtigste, was ich gemacht habe.“ Es braucht viel Geduld, Humor und Fingerspitzengefühl, um selbstbewusste Köpfe und streitbare Mimosen unter einen Hut zu bringen.

Zur Strafe ein halbes Jahr Lehrgang

Schubert holte Hans Glauche, Gisela Grube, Manfred Breschke, Wolfgang Stumph, Brigitte Heinrich und andere an die Herkuleskeule. 1970 verpflichtete er als Dramaturgen Wolfgang Schaller, seinen späteren Nachfolger. Er schätzt Schaller, der es mit seiner tollen Truppe geschafft habe, in der schwierigen Zeit nach der Wende „den Charakter der Keule als politisches Ensemblekabarett zu bewahren“. Kabarett soll „kritisch, bissig und vergnüglich sein, Spaß mit Ernst verbinden“, sagt Schubert. Das vermisst er oft. „Viele Kabarettisten hauen Politiker an, hoffen auf den schnellen Lacher, arbeiten sich an Äußerlichkeiten ab und knöpfen sich den nächsten Politiker vor“, sagt er. „Das finde ich unanständig.“

Manfred Schubert hatte einige Kämpfe mit der Zensur auszufechten. 1969 wurde das Programm „Wo leben wir denn“ nach sieben Vorstellungen verboten. Es ging um die Kombinatsbildung in der DDR und um „positive Helden“. Hans Glauche spielte eine „Kaffeetante vom Luisenhof“ und erzählte von einer Person, „die hochanständig“ sei, „obwohl sie in der Partei ist“. Der 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung, Werner Krolikowski, schäumte und zählte die Herkuleskeule und ihren Direktor öffentlich an, drohte mit Entlassung.

Bei einer Tasse Kaffee in seiner Dachgeschosswohnung nahe dem Dresdner Fichtepark spricht Schubert darüber. Entlassen wurde er nicht, das Ensemble stand geschlossen hinter ihm. „Aber Strafe musste sein“, meint Schubert amüsiert. „Meine Partei, die NDPD, schickte mich zur ideologischen Festigung ein halbes Jahr auf Lehrgang in die Märkische Schweiz.“

Den Jubilar zog es frühzeitig auf die Bühne. Er wurde am 6. August 1927 in Dresden-Löbtau geboren. Lehre bei der Reichsbahn, Wehrmacht, Kriegsgefangenschaft, Antifajugend, Laienspielgruppe, Studium an der Dresdner Akademie für Musik und Theater, erstes Engagement in Zwickau-Planitz, Sprecher beim Landesrundfunk Sachsen, Dramaturg am Theater der Jungen Generation. 1951 gründet er das erste Dresdner Amateur-Kabarett „Die Funken“. Einige Jahre arbeitet er an Berliner Bühnen, vorwiegend in der Kabarettszene. Schließlich der Ruf nach Dresden an die Herkuleskeule.

Mit den Herkulesgäulen abtrainiert

Manfred Schubert interessiert sich noch rege für das kulturelle und politische Geschehen. Er liest die SZ, den Eulenspiegel, greift gern zur Wochenzeitung Die Zeit. Im Fernsehen zieht er die „informative, bissige und gut gemachte“ ZDF-Satiresendung „Die Anstalt“ der „heute-show“ vor. Die Wohnung, in der er mit seiner Frau lebt, verlässt Schubert selten. Reisen sind nicht mehr möglich. „Das Gehen fällt schwer, die Luft wird knapper.“ Er ist ein Familienmensch, Tochter und Schwiegersohn wohnen eine Etage tiefer, zwei Enkel in der Ferne.

Gern erinnert sich Schubert im Gespräch an seine langjährige Kabarettpartnerin Gisela Grube. Als beide in Rente gingen, war noch lange nicht Schluss. „Wir trainierten ab“, sagt er. Sie zogen als „Herkulesgäule“ mit eigenen Programmen durch die Region und bewiesen, dass sie noch gut im Futter standen.

Ihren letzten gemeinsamen Auftritt hatten die „Herkulesgäule“ vor zehn Jahren, als die Herkuleskeule ihrem verdienstvollen Ehrenmitglied zum Achtzigsten eine künstlerisch beeindruckende Gala ausrichtete. Grube und Schubert begeisterten als erzgebirgische „Vugelbeerbambinos“ das Publikum und sangen die urkomische Parodie auf irgendeinen hochheiligen Staatsbesuch anno 1978, wo alle nicht zur Arbeit, aber zum Spalier auf die Straße mussten und Oma fragte: „Wer issn eigentlich da?“

Seinen Neunzigsten feiert Manfred Schubert als Familienfest mit einigen Freunden und Kollegen in einer Dresdner Gaststätte. Man darf Schubert als einen glücklichen Menschen sehen. „Ich habe etwas hinterlassen“, sagt er zufrieden. „Und ich werde das Glück haben, schon zu Lebzeiten meinen eigenen Nachruf zu lesen“, sagt er in Erwartung dieses Artikels. „Wer schafft das schon?“

