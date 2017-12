Keine Wiegenlieder zum Fest Das Advents-Konzert der Singakademie Dresden ließ mit Uraufführungen aufhorchen.

Wie klingen die Weihnachtsprogramme von morgen? Uraufführungen sind in dieser musikalisch nostalgischen Vorweihnachtszeit eher die Ausnahme. Beim „Adventsstern“ der Singakademie Dresden am Sonntag gab es sie gleich im Doppelpack. Maximilian Otto und Jan Arvid Prée haben Werke geschrieben, die mit Individualität und poetischer Kraft aufhorchen lassen. Beide sind Dresdner, als Komponisten vielfach ausgezeichnet und werden im kommenden Jahr gerade mal 20.

Der Abend in der Annenkirche begann festlich-barock mit Georg Philipp Telemanns Adventskantate „Machet die Tore weit“. Singakademie-Chef Ekkehard Klemm ließ seinen Kammerchor freudig-zupackend singen und das Dresdner Barockorchester schwungvoll und sensibel ans Werk gehen. Einen ersten Höhepunkt bot die Arie „Jesu, komm in meine Seele“. Marie Hänsels engelsgleicher Sopran, Barockoboe und Orchester fanden auf derart berührende Weise zusammen, dass klar wurde: Diese Musik ist auch drei Jahrhunderte nach ihrer Entstehung Teil von uns. Die Nachwelt gedenkt Telemanns 250. Todestag in diesem Jahr. „Doch was bringt solches Gedenken, wenn wir es nicht mit neuen Anregungen versehen und die jungen Leute von heute nicht ebenso anstoßen“, fragt Klemm. Otto und Prée kennt er zudem als Schüler seiner Dirigierklasse. Es lag nahe, „diese beiden Talente nach der Weihnachtsmusik der Zukunft zu befragen“, so Klemm, der die Uraufführungen mit größter Konzentration leitete. Otto überlagert in „Alle Jahre wieder“ vier Gedichte von Ludwig Tieck bis Hans Magnus Enzensberger mit Standardtexten der Kirchenmusik – lesbar als Symbol einer aufgewühlten, schuldbeladenen Welt. Auch Prée schrieb kein Wiegenlied zum Fest, vielmehr ein forderndes „in terra pax!“ mit pazifistischen Texten. Diese subtil gearbeiteten Kompositionen wirkten im Klang alter Instrumente noch eindringlicher.

Bachs delikate F-Dur-Messe beschloss diesen „Adventsstern“. Dass sein Weihnachtsoratorium mehr zieht, weiß Klemm freilich, zumal er einst im Kreuzchor sang. Auch er hat einzelne Kantaten des „WO“ wiederholt in Adventsstern-Programme integriert, stets aber in zeitgenössischen Brechungen, die mehr sichtbar machen, als es die Werke einzeln vermögen. Insofern gab es am Sonntagabend in der Annenkirche mehr Spannendes zu entdecken.

