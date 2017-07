Keine Chance für Magersüchtige Die Show „Curvy Supermodel“ geht mit mehr Folgen, mehr Kandidatinnen und fast komplett neuer Jury in die zweite Runde.

Sie suchen für RTL II das nächste „Curvy Supermodel“: Laufsteg-Choreograf Carlo Castro (v. l.), Plus-Size-Model Angelina Kirsch, Moderatorin Jana Ina Zarella und Modelagent Peyman Amin.

Der Privatsender RTL II ist wieder auf der Suche nach dem „Curvy Supermodel“. Am Montag startet die zweite Staffel der Castingshow, bei der Frauen mit Rundungen um einen Modelvertrag kämpfen. „Wir haben bei allem eine Schippe draufgelegt“, verrät Jury-Mitglied Angelina Kirsch. Mit Kleidergröße 42/44 ist sie selbst ein erfolgreiches Plus-Size-Model.

Die 28-Jährige ist als einziges Jury-Mitglied der ersten Staffel wieder mit von der Partie. Im Gegensatz zu Harald Glööckler, Motsi Mabuse und Ted Linow. An Kirschs Seite diesmal: Model und Moderatorin Jana Ina Zarrella, Laufsteg-Choreograf Carlo Castro und Modelagent Peyman Amin. Letzteren kennt man vor allem aus der Pro 7-Castingshow „Germany’s next Topmodel“.

Dort suchte der 46-Jährige vier Staffeln lang neben Heidi Klum Nachwuchsmodels mit der berüchtigten Size Zero. Wieso jetzt Curvy? „Die Nachfrage nach Models mit Kurven steigt, der Markt wächst“, sagt Amin. Es gebe kaum noch ein Label ohne Übergrößen-Kollektion. Mit der Show will der 46-Jährige in das Curvy-Model-Business einsteigen. Die Gewinnerin wird in seiner Agentur Pars Management unter Vertrag genommen – und damit das erste Plus-Size-Model in der Agentur. Sieben Episoden hat RTL II diesmal produziert – zwei mehr als im Jahr zuvor. „Es gab doppelt so viele Bewerberinnen wie noch in der letzten Staffel“, berichtet Kirsch. „Mich freut, dass die Sendung bei kurvigen Frauen so gut ankommt.“

Mit Konfektionsgröße 44 holte sich Céline Denefleh aus München im Vorjahr den Titel „Curvy Supermodel“. Um in ihre Fußstapfen zu treten, müssen die neuen Kandidatinnen natürlich auch wieder Aufgaben meistern. „Es wird wieder Fotoshootings, Catwalks, Werbespots und ein Umstyling geben“, sagt Kirsch. Das alles sieht kaum anders aus als die emotionale Achterbahnfahrt bei „Germany’s next Topmodel“. Den Vergleich scheut Kirsch nicht. „Klar gibt es Parallelen, doch wir sind näher an den Mädchen dran – wir verbringen mehr Zeit mit ihnen, auch wenn keine Kamera läuft.“ (dpa)

„Curvy Supermodel“, Montag 20.15 Uhr, RTL II

