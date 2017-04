Keine Chance für die Liebe Mit „La Traviata“ erweitern die Landesbühnen ihr Musiktheaterangebot. Verdis Klassiker gibt es jetzt auf Deutsch und zudem noch verständlich.

Findet kein Glück: Anna Erxleben überzeugt als Violetta in „La Traviata“. © Hagen König

Mit „La Traviata“ hatte Verdi einst ein Gegenwartsstück zu einer Oper verarbeitet. Die Geschichte von Violetta, der weltgewandten Pariser Kurtisane, die durch die ehrliche Liebe Alfreds von ihrem vorgezeichneten Weg abkommt, ihre Liebe und letztendlich ihr Leben aber opfert, um bürgerlichem Familienglück nicht im Wege zu stehen, ist ein Gesellschaftsstück seiner Zeit. Genau so wurde es am Sonnabend in Radebeul auf die Bühne gebracht und vom Publikum gefeiert.

Regisseur Hinrich Horstkotte, der auch die aufwendigen, die damalige Mode imitierenden Kostüme entwarf, erzählt die Geschichte der Figuren genau. Er hat für die Story bewegte Arrangements gefunden. In den begrenzten Bühnenverhältnissen, die die Dekorationen von Martin Dolnik zusätzlich einengen, und bei den vielen Protagonisten, Nebenrollen, Chor und Zusatzchor ist das eine mit viel Liebe zum Detail beeindruckende Leistung. Aus diesem, in jede Chorgeste hinein ausgearbeiteten Bild, lässt er seine Protagonisten heraustreten, charakterisiert sie erwartungsgerecht und beleuchtet ihre Taten und Motive.

Alles ist zutiefst traurig

In den großen Chorszenen wie den intimen Kammerspielszenen ist das Spiel der passende Rahmen zur Entfaltung von Verdis großartiger Musik und einer ergreifenden Geschichte. Sie zeigt Liebe und Glück, Verzicht und Unglück und schließlich, in den zum Verkauf bereits auf die Straße geräumten Möbeln der verarmten Violetta, ihren tragischen Tod in den Armen des zu spät umgekehrten Alfred.

Horstkotte erzählt die Geschichte, wie sie nun einmal ist: traurig. Die Frage, wie das fatale Ende zu verhindern gewesen wäre, wer sich durch sein Verhalten schuldig gemacht hat, wessen Gefühle gespielt, wessen Ausbrüche verlogen, wessen Moralvorstellungen verwerflich und Gottesbezüge überheblich sind, wer eigentlich Traviata, übersetzt die vom Wege Abgekommene, aus der Bahn wirft, diese Frage stellt er nicht. Für die zweite und dritte Tiefenschicht, den moralischen Subtext, den Verdi seinem Stück trotz Gegenwartsbezug mitgab, hat er keine szenische Umsetzung gefunden. Das ist schade, auch wenn sicher vielen Opernfreunden die konventionelle Herangehensweise gefallen wird und auf hohem Niveau erfolgte.

Musikalisch lag der Opernabend in den Händen von Hans-Peter Preu. Mit der Elbland Philharmonie Sachsen, Landesbühnen- und Freiem Opernchor sowie dem reichen Solistenensemble musizierte er einen sehr soliden, sich immer wieder zu Höhepunkten aufschwingenden Verdi. Anna Erxleben gab zur Premiere eine Violetta, die als Figur durchweg überzeugte. Für die große Partie, die eindringliche lyrische Töne wie strahlende, geläufige Koloraturen verlangt, fand sie angemessene, immer wieder auch berührende Umsetzungen. Den Alfred gab der chilenische Tenor Carlos Moreno Pelizari. Seine im Klang und Artikulation gewöhnungsbedürftige Stimme hat die geforderten Höhen sicher, wenngleich er, ähnlich wie Violetta, in den großen Ensembles nur selten die erwartete Führungsrolle übernahm. Pelizari spielt einen Alfred ohne überschwängliche Begeisterung, ohne mitreißendes Faszinosum, ohne eruptive Eifersucht. So wird es schwer zu verstehen, was ihn und Violetta zusammenbringt. Stimmlich souverän ist Paul Gukhoe Song als Vater Germont. Er hat Noblesse und Pathos, Innigkeit und Kälte. Allerdings wird gerade bei seiner Figur schmerzlich deutlich, wie wenig szenische Übersetzung für die Ab- und Hintergründe der Figur gefunden wurden. Insgesamt zeigt „La Traviata“ klassische Landesbühnenqualitäten, ein auf Deutsch gesungener, verständlich interpretierter Opernklassiker mit einigen Glanzpunkten.

Termine 6., 9., 28. (Freital) und 30. 4. (Meißen), 4., 7. und 14. 5. (Großenhain) sowie 7. 6. (Hoyerswerda); Kartentelefon: 0351 8954214

