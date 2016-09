Kein Bock auf Mitleid Ein Kommissar im Rollstuhl: Um einen Mord in Salzburg zu klären, tun sich österreichische und deutsche Ermittler zusammen.

Kommissar im Rollstuhl: Peter Palfinger (Florian Teichtmeister) ermittelt auch dort, wo man ihn argwöhnend mustert. In Österreich lief der Film mit großem Erfolg. Dort plant man bereits eine Serie. © ZDF

Ein Rabe fliegt über das nebelverhangene Salzburg. Eine Friedhofsprozession stolpert kurz darauf über eine unschön aussehende Leiche – auf der gleich mehrere Raben sitzen. Derart symbolträchtig beginnt der Film „Die Toten von Salzburg“.

Das gefesselte und übel zugerichtete Opfer war mal Staatsanwalt in Salzburg, anschließend in Deutschland ein Anlagebetrüger mit ziemlich vielen Feinden. Dummerweise liegt die Leiche zwar auf österreichischem Grund, der ist aber nur von bayerischer Seite aus zugänglich.

Das macht die Ermittlungsarbeit für den neuen Salzburger Polizeimajor Peter Palfinger nicht gerade leichter, zumal sein bayerischer Kollege Hubert Mur nicht unbedingt ein Meister der Feinfühligkeit ist: Am Tatort begrüßt er den Kollegen, der im Rollstuhl sitzt, mit den Worten: „Was, der Rollmops ist Euer Neuer?“

Palfinger selbst hadert überhaupt nicht mit seiner Behinderung, sondern steht oder besser: sitzt ihr ziemlich selbstironisch gegenüber. So sagt er zu seinem Bruder Sebastian: „Ich hab‘ eine Abneigung gegen professionelles Mitleid“. Dazu sei angemerkt, dass er der Sekretär des Erzbischofs ist und natürlich viel mehr weiß, als er sollte. Der Zuschauer erfährt immerhin, dass der junge Kommissar seit einem Unfall beim Gleitfliegen ein Jahr zuvor querschnittsgelähmt ist.

Florian Teichtmeister spielt ihn souverän. Man sieht ihn, wie er sich in sein Cabrio hineinhievt, wie er munter und selbstbewusst durch die Gassen mit viel Kopfsteinpflaster und ein Sportstudio mit vielen gaffenden Menschen rollt. Der Krimi des österreichischen Autors und Regisseurs Erhard Riedlsperger freilich ist eher konventionell und behäbig erzählt. So mancher Dialog („Ihr Gatte war der Strohmann, und Sie dann also die Strohwitwe“) kommt platt daher. Der Mordfall wird vorhersehbar gelöst. Aber immerhin sorgen eine stimmungsvolle Musik und eine gute Kamera für unterhaltsame Momente – ebenso wie die deutsch-österreichischen Kabbeleien. Die vielen Raben hätte es allerdings nicht gebraucht, um drohendes Unheil zu verkünden. Als Entschädigung kommen auch die Salzburger Festspiele mit einer „Jedermann“-Aufführung vor. So wird dem Zuschauer viel Lokalkolorit serviert. Und ganz nebenbei zeigt der Film relativ unaufgeregt und selbstverständlich, welchen Herausforderungen ein Mensch im Rollstuhl sich täglich stellen muss. (dpa)

„Die Toten von Salzburg“, 20.15 Uhr, ZDF

