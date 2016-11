Kecke Strumpfhosenträger Nur sechs Wochen lang zeigt Dresden den mittelalterlichen „Sachsenspiegel“ im Original.

Ein Blatt aus dem berühmtesten Rechtsbuch des Mittelalters (Ausschnitt) © Repro: Slub

Wo dürfen Nachbars Kühe weiden? Wie wird ein Diebstahl bestraft? Und wer erbt den Hof? Das klärte jedes Nest im Mittelalter für sich – bis Eike von Repgow um 1230 das erste große Rechtsdokument in deutscher Sprache schrieb. „Sachsenrecht wird darin erkannt, wie in einem Spiegel die Frauen ihr Antlitz beschauen“, reimte der Edelmann etwas holprig im Vorwort. Sein „Sachsenspiegel“ setzte sich europaweit durch und war Vorbild für weitere Rechtsbücher. Viele Regeln galten als verbindlich bis zur Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches. Dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, steht schon bei Eike von Repgow.

Vier großartig bebilderte Handschriften haben die Jahrhunderte überdauert. Kurfürst August von Sachsen besaß das umfangreichste und schönste Exemplar. Rund 4 000 Figuren samt Waffen und Werkzeug demonstrieren Alltag und Rechtsleben im Hochmittelalter. Männer mit kecken Strumpfhosen stehen mit erhobenen Zeigefingern herum. Manche haben Schwerter dabei und Säckchen voll Gold. Frauen spielen meist nur am Rand eine Rolle.

Die kostbare Dresdner Handschrift wird aus konservatorischen Gründen unter Verschluss gehalten. Ausnahmsweise ist das Original mit seinen 92 Pergamentblättern ab Montag für sechs Wochen im Buchmuseum der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek zu sehen. Ausgestellt werden außerdem der Nachweis aus der frühesten kurfürstlichen Bibliothek und der originale Einband.

Die fantastischen Details des Kunstwerks sind auch in einer Faksimileausgabe zu bewundern, die jeden Wasserfleck und jede Goldkrone treu kopiert, und in der Digitalausgabe der Slub. Kommentarbände erklären, was auf den 924 Bildstreifen zu sehen und zu lesen ist. (SZ/kgr)

Ausstellung im Buchmuseum der Slub, Zellescher Weg 18 in Dresden, 28. November bis 9. Januar, täglich 10 bis 18 Uhr

