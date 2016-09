Kaum Luft nach oben Staatskapell-Chef Christian Thielemann debütiert bei den BBC Proms in London. Er lässt seinem Orchester Flügel wachsen.

Staatskapell-Chef Christian Thielemann © picture alliance / dpa

Große Musik, kein Applaus. Das – so hieß es vor Jahren bei seinem Antritt in Dresden – seien die Momente, die Christian Thielemann besonders mag. Inzwischen weiß, wer den Chefdirigenten der Staatskapelle erlebt hat, dass dies nicht die einzigen Momente auf dem Podium sind, die ihm gefallen. Das Gastspiel bei den BBC Proms in London in dieser Woche mit zwei Konzerten war für Thielemann eine neue Erfahrung. Schon vor dem Hinflug sagte er: „Ich müsste so was mehr machen. Großbritannien. Amerika. Weil es verlangt wird!“

Deutschem Ernst geschuldete Stille nach der Schlusswendung kann das Hörerlebnis vertiefen. Doch diese Gepflogenheit ist weder die einzige Möglichkeit zum Genuss noch garantiert sie ihn. An den beiden Abenden in der traditionellen Konzertreihe in der Royal Albert Hall dauerte es keine Sekunde, bis stürmischer Beifall losbrach. Während der Musik war es in dem Saal mit über 5 000 Sitzplätzen und 1 000 Stehplätzen dagegen mucksmäuschenstill.

Inklusive jener Menschen, die das typische „Prommig“ praktizieren, die direkt von Arbeit oder aus dem benachbarten Kensington Park zum Konzert kommen und mit dafür sorgen, dass es bei den Proms keine Kleiderordnung gibt. Für Tickets zum Preis von sechs Pfund stehen sie in der Arena vor der Bühne oder in der Galerie und verfolgen das Geschehen auf dem Podium hellwach. Am Donnerstag, dem zweiten Abend, zeigte sich die Staatskapelle besonders stark. Max Regers Mozart-Variationen wurden mit feinsten Schattierungen gezeichnet. „Till Eulenspiegel“ war plastisch und brillant genug, um den Ruf als „Strauss-Orchester“ zu festigen. Thielemann reizte dessen Präzision bis aufs Äußerste aus. Nach Prag debütierte er nun erfolgreich bei den Proms in London. Das Orchester ist dort schon mehrmals aufgetreten. 2004 kehrte es nach fast 50 Jahren Abstinenz zurück, kam 2009 wieder. Das eine der beiden Programme, bereits am Montag in Prag zu hören, war eine Neuauflage aus der letzten Saison. Mit dem anderen wurde jüngst in der Semperoper die neue eröffnet. Einfallslosigkeit ist das nicht. Tourneeprogramme sind keine Zufallsprodukte. Da geht es etwa um die Frage, mit welchen Werken Orchester von Veranstaltern identifiziert werden. Und es ist Thielemanns Prinzip, unterwegs nur das zu spielen, was zuvor im heimischen Konzertbetrieb „erprobt“ wurde.

Feste Tourneeprogramme sind nicht ungewöhnlich. Auch das Gustav Mahler Jugendorchester und Christian Gerhaher, vor einer Woche in der Dresdner Semperoper zu erleben, präsentierten ihr Bach-Bruckner-Programm bei den diesjährigen Proms.

Geschickte Dresdner Investitionen

Bei den Proms sind große Klangkörper aus dem Ausland rar. Verständlich aus Sicht der enormen Kosten, die eine mehrtägige London-Reise mit sich bringen, und die selbst durch Topgagen nicht zu decken sind. Da ist geschickte Reiseplanung gefragt, um Defizite auszugleichen. So sei London bei dieser Europa-Tour wirtschaftlich möglich geworden durch die Kombination mit Auftritten in Prag, Grafenegg und München, so Orchesterdirektor Jan Nast.

Doch bei den Proms aufzutreten ist etwas Besonderes. Deswegen haben gleich vier Orchester aus Deutschland 2016 investiert. Auch das Gewandhausorchester aus Leipzig, die Berliner Staatskapelle und die Berliner Philharmoniker spielten hier. Die Dresdner sind das letzte Gastorchester, bevor die Konzertreihe am Sonnabend mit der besonders populären „Last Night of the Proms“ endet – nach gut acht Wochen, in denen die Musik in der Royal Albert Hall an keinem Abend schwieg. Ob als Begleiter für die genialen Solisten Nikolaj Znaider und Daniil Trifonov oder pur – für manche im Publikum war die Kapelle das beste Orchester dieser Proms-Saison gewesen.

