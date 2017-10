Katzen kratzen an Matratzen Der großartige Schriftsteller Wolfgang Herrndorf hat auch gemalt. Mit einer Ausstellung seiner Bilder beginnt das Festival „Literatur Jetzt!“ in Dresden.

Schriftsteller und Maler: Wolfgang Herrndorf. Er nahm sich 2013 mit 48 Jahren das Leben. © Wolfgang Herrndorf

Als der Roman „Tschick“ im Buchhandel und auf den Theaterbühnen das Publikum hinriss, hatte der Erzähler Wolfgang Herrndorf schon ein erstes Künstlerleben hinter sich. Im Jahr 1996 veröffentlichte das Satiremagazin Titanic ein Bild von ihm. Es zeigte den Kanzler Helmut Kohl in der Pose des brieflesenden Mädchens am Fenster – gemalt in der Manier von Jan Vermeer. Weitere Stil-Adaptionen folgten. Herrndorf hatte an der Nürnberger Akademie der Bildenden Künste Malerei studiert, er beherrschte sein Handwerk.

Davon können sich Besucher der Ausstellung „Bilder einer großen Liebe“ überzeugen. Sie wird am 4. November, 20 Uhr, im Japanischen Palais in Dresden eröffnet. Damit beginnt das Festival „Literatur Jetzt!“. Es findet zum zehnten Mal statt und präsentiert bis 14. November 16 Veranstaltungen mit mehr als 30 Autoren und Künstlern. Gemeinsam ist ihnen die Lust auf Grenzspaziergänge zwischen Literatur und bildender Kunst.

So befasst sich zum Beispiel die Schriftstellerin Theresia Enzensberger in ihrem ersten Roman „Blaupause“ mit den Frauen am Bauhaus, die vorsichtig gegen die Vormacht männlicher Kollegen im Studienbetrieb opponierten. Die künstlerische Opposition in der DDR ist Thema im Buch „Stierblutjahre“ von Jutta Voigt. Sie erzählt aus eigener Erfahrung von Aufbruch, Avantgarde und der Macht des Übermuts in der ostdeutschen Boheme. Beide Autorinnen beschreiben die Sehnsucht nach einem anderen Leben. Sie eröffnen am 5. November den Lesereigen.

„Literatur Jetzt!“ entwickelt sich auch deshalb zum erfolgreichsten Literaturfestival in Dresden, weil es keine Scheuklappen kennt. Hochliteratur verbindet sich wie im jüngsten Jahrgang ganz selbstverständlich mit Subkultur. Neben einer hochkarätig besetzten Lyriknacht gibt es zum Beispiel den Auftritt der Leipziger Comiczeichnerin Anna Haifisch, die mit ihrer hohläugigen, realitätsverweigernden Spielfigur namens The Artist beachtliche Popularität erlangte und mit ihren Kurzgeschichten für einen Buchpreis der Los Angeles Times nominiert war.

Die Dresdner Lesebühne Sax Royal, die Cartoonisten OL & Rattelschneck und der Kunstwissenschaftler Wolfgang Ullrich gestalten das Programm mit. Die Kinderbuchautorin Nadia Budde liest am 12. November im Japanischen Palais und lädt ein zum Workshop „Katzen kratzen an Matratzen“ für Kinder. Hauptspielstätte des Festivals, das in diesem Jahr mit den Staatlichen Kunstsammlungen kooperiert, ist das Japanische Palais. Der Schriftsteller Ralf Günther liest dort am 11. November aus seinem Roman „Die Badende von Moritzburg“, der die expressionistische Künstlergruppe „Die Brücke“ porträtiert. Neben dem Palais sind das Societaetstheater, die Scheune und der Klub Ostpol als Spielorte einbezogen. Im Dresdner Albertinum stellt der Autor und Kunsthistoriker Florian Illies am 8. November im Gespräch mit dem Schriftsteller Marcel Beyer seinen jüngsten Essayband vor.

Am Ende des Festivals schließt sich der Bogen zu Wolfgang Herrndorf. Im Dresdner Schauspielhaus gastiert die Schauspielerin Sandra Hüller am 14. November in einer Inszenierung des Theaters Neumarkt Zürich. Sie bringt Herrndorfs Fragment gebliebenen Roman „Bilder deiner großen Liebe“ als Monolog auf die Bühne.

Karten an den Dresdner Vorverkaufskassen und eine halbe Stunde vor Beginn vor Ort an der Abendkasse.

zur Startseite