Karrierestart mit Eisbecher Klaus-Dieter Henkler und Monika Hauff waren das erfolgreichste Musik-Duo der DDR. Jetzt singen sie wieder in Dresden.

Keine Bange, sie holen eine Zange: Monika Hauff und Klaus-Dieter Henkler sind seit 50 Jahren als Gesangsduo unterwegs durch die Welt, haben Konzerte auf allen Kontinenten gegeben und treten am Montag in Dresden auf. © PR

Ihren Schunkel-und-Mitklatsch-Hits „Keine Bange“, „Das war ein Meisterschuss“ oder „Auf die Bäume ihr Affen“ verdanken Monika Hauff und Klaus-Dieter Henkler bis heute ungebrochene Popularität. Als sich das Duo 1968 in Magdeburg gründete, ging die stilistische Orientierung der beiden allerdings noch in eine andere Richtung. „Unsere Vorbilder waren damals ganz klar Esther und Abi Ofarim“, sagt Monika Hauff, die jetzt mit fast 74 noch einmal ausführlich auf Tournee geht: Ihr 50. Bühnenjubiläum feiern Hauff/Henkler auf wechselnden Bühnen. Die dritte Station dabei ist Dresden, hier singen sie am Montag im Boulevardtheater. Noch knapp 50 Auftritte – vorrangig im Osten des Landes – sollen folgen, hat ihr Management angekündigt.

Der von diesem Duo anfänglich präsentierte Mix aus Schlager, Folk und Chanson kam bestens an, nicht nur in der DDR. Schon 1968 durften die beiden als Kulturbotschafter des Landes bei den Olympischen Spielen in Mexiko auftreten, 1975 räumten sie mit „Als ich dich heute wiedersah“ als erste deutschsprachige Interpreten überhaupt den Grand Prix de la Chanson de Paris ab. Ein Jahr nach Veröffentlichung das Original, brachten die beiden 1971 eine deutschsprachige Version des Songs „El cóndor pasa“ von Simon & Garfunkel heraus und verpassten zudem anderen Welthits gerne mal einen eigenen Anstrich.

Auf den über zwanzig Hauff/Henkler-Alben finden sich so stilistisch unterschiedlichste Nummern, die jedoch einte, dass sie sich zumindest zu DDR-Zeiten allesamt reißend verkauften. Nach variierenden Angaben setzte das Duo zwischen zehn und fast 20 Millionen Tonträger ab. Sicher ist hingegen, dass Hauff/Henkler das erfolgreichste Musik-Duo der DDR waren. Und das quasi vom Fleck weg.

TV-Sendung als Sprungbrett

„Nachdem wir den Berufsausweis gemacht hatten, saßen wir in Magdeburg in einer Eisdiele und feierten bei einem Eisbecher“, erinnert sich Monika Hauff. „Und da sagte Klaus-Dieter: ,Du, wir werden einmal mit der Gitarre um die ganz Welt reisen.‘ Und das hat tatsächlich geklappt.“

Allein auf ihr Talent schiebt die in Wernigerode geborene Sängerin, die zunächst eine Ausbildung zur Medizinisch-Technischen Assistentin hinter sich brachte, den Erfolg nicht. „Nein, wir hatten schon auch viel Glück.“ Bereits bei ihrem Abschlusskonzert als Studenten des Zentralen Studios für Unterhaltungskunst in Berlin seien viele Medienleute dabei gewesen. „Prompt boten sie uns die Moderation der Fernsehsendung ,Notenkarussell‘ an – und dem Publikum gefiel es.“ Hauff/Henkler machten also nicht nur eifrig Musik, sie moderierten nach dem „Notenkarussell“ unter anderem auch TV-Shows wie „Ein Kessel Buntes“, waren medial omnipräsent und bald die Oberstimmungskanonen des Landes.

Das begann 1976 mit „Keine Bange“ und steigerte sich stetig bis zu „Bumsvallera“ – das Album erschien 1984 bei Amiga und beglückte die Hörerschaft nicht nur mit dem heiteren Titelstück, sondern noch mit zeitlosen Schenkelklopfern wie „Im Altersheim ist Hochbetrieb“, „Paule, pack den Pinsel aus“ oder „Hilfe, die Verwandtschaft kommt“. Heute sagt Monika Hauff dazu: „Wir fühlten und fühlen uns eigentlich in allen Genres wohl, aber das Publikum liebt nun mal die Stimmungslieder am meisten.“

So viel gute Laune machte die Funktionäre damals aber doch misstrauisch. Monika Hauff: „Die Platte war nicht das Problem. Die hörte man nur im stillen Kämmerlein, was keinen aufregte. Schwierigkeiten gab es dagegen bei Fernsehen und Rundfunk.“ So hätten sie das Lied „Scheidung“ nicht spielen dürfen, weil es in der DDR so viele Scheidungen gab. „Und ,Wunder der Welt‘ sollten wir zum Beispiel bei der Sendung ,Zwischen Frühstück und Gänsebraten‘ nicht singen, weil die Textzeile ,weit über Wolken schweben, grenzenlos sich bewegen, uralter Traum der Menschheit erfüllt‘ den Genossen nicht passte. So etwas ging aus deren Sicht überhaupt nicht in einer Sendung des DDR-Fernsehens.“ Dagegen werde „Auf die Bäume ihr Affen“ generell meist missverstanden. „In seiner ganzen Anlage ist das eigentlich ein Umweltschutzlied, allerdings lustig verpackt, weil das Thema Umwelt in der DDR ja auch nicht erwünscht war.“

Nach der Wende kamen Hauff/Henkler nicht zuletzt deshalb nicht unter die Räder, weil sie sich bereits seit den Siebzigern im Westen durch Konzerte, Plattenveröffentlichungen und TV-Auftritte systematisch ein Publikum aufbauen konnten. „Bei Umbrüchen kommt es ja auch nicht auf die Intelligenz an; wer sich am besten anpasst, fährt am besten“, so Monika Hauff.

Für Hauff/Henkler ging es gleich mal 1990 auf USA-Tour, zusammen mit Heino. „Wir waren wie er bei der Plattenfirma Teldec unter Vertrag. Als die Einheit kam, sollte bei einem Festival in New Jersey ein Prominenter aus dem Osten und einer aus dem Westen auftreten. Die Teldec-Leute schlugen uns und Heino vor – das wurde dann so erfolgreich, dass noch viele gemeinsame Amerikatourneen folgten.“

Nach zuletzt etwas ruhigen Jahren will sich das Duo jetzt live in Bestform präsentieren. Den Elan bremst auch nicht, dass im vergangenen Herbst eine Boulevardzeitung Klaus-Dieter Henkler schon fast auf dem Sterbebett sah. Die Grippe, die ihn gezwungen hatte, ein Konzert abzusagen, ist längst auskuriert, der Mann, der am 19. Januar 74 wird, wieder fit.

Wie es mit dem Duo nach der Jubiläumstour weitergeht, darauf mag sich derzeit keiner der beiden festlegen. „Nach 50 Jahren sagen wir jetzt erst mal danke – und dann werden wir sehen“, erklärt Monika Hauff. „Selbst wenn wir keine Tourneen mehr machen, ist die Musik aus unserem Leben aber nicht wegzudenken.“

Hauff/Henkler: „50 Jahre live – Die große Jubiläumstournee“, 8.1., 16 Uhr, Boulevardtheater, Dresden

