Karges Land und eine geheimnisvolle Frau Krimis mit deutschen Akteuren, die im Ausland spielen, sind beliebt. Jetzt tritt ein deutscher Star auf, der zuletzt wenig im TV zu sehen war – im spröden Island.

Franka Potente ist Solveig, Kriminalautorin im nahezu mordfreien Island. Wieder mal spielt ein deutscher Krimi im Ausland. Doch diesmal lohnt er. © ARD

Die Krimi-Flut im deutschen Fernsehen wird immer größer: Sie spielen nicht nur in Istanbul oder Venedig, sondern auch in Kroatien, Bozen, Athen, Tel Aviv, Zürich und demnächst in Lissabon. Jetzt kommt ein weiteres Format im Ersten hinzu – „Der Island-Krimi“. Die erste Folge „Der Tote im Westfjord“ ist an diesem Donnerstag zu sehen, die zweite Folge „Tod der Elfenfrau“ eine Woche später, am 3. November.

Hauptfigur beider Filme ist Solveig Karlsdóttir (Franka Potente), eine erfolgreiche Krimiautorin in der isländischen Hauptstadt Reykjavik – was eher an ihrer blühenden Fantasie liegen mag als an der Realität, denn auf Island gibt es lediglich zwei Morde pro Jahr. Als Solveig zu Besuch zu ihrer Mutter an die Westfjorde fährt, entdeckt sie die Leiche eines Jugendfreundes im Hafenbecken des Fischerorts. Die Polizei glaubt an einen tragischen Unfall. Doch die misstrauische Krimiautorin stellt alsbald eigene Nachforschungen an.

Neben der Krimihandlung gibt es noch einen privaten Strang in den Filmen: Solveig sieht in ihrer Fantasie regelmäßig ihre Zwillingsschwester, die vor vielen Jahren ums Leben gekommen ist. Diese mystischen Szenen werden gut integriert, und die Musik der isländischen Independent-Musikerin Sóley passt vortrefflich dazu.

Kameramann Lars R. Liebold findet düstere, traumhafte und atmosphärische Bilder – von Gletschern, Wasserfällen und vom Himmel. Zu sehen sind viele ruhige Momente. Da kann man dann auch getrost darüber hinwegsehen, dass eine Krimiautorin natürlich nicht einfach so ermitteln darf. Franka Potente (42, „Lola rennt“) spielt die Isländerin glaubhaft, mit einem feinen Gespür für Dinge, die anders sind, als sie scheinen, und die von anderen nicht wahrgenommen werden.

Sie ist auch äußerlich unkonventionell mit ihrer bunten Kleidung und farbigen Strähnchen – kurzum: unperfekt, liebenswert, schnoddrig. Ihr natürliches Gesicht passt zur kargen Landschaft im Film. (dpa)

„Der Island-Krimi“, 20.15 Uhr, ARD

