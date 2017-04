Karajans liebste Walküre Seit fünf Jahren gestaltet Dresdens Staatskapelle die Osterfestspiele Salzburg. Diesmal wird die erste Inszenierung des Festivals von 1967 rekonstruiert.

Walküren im Anmarsch: Sieht nach Aktion aus – aber eigentlich probte Dirigent und Regisseur Herbert von Karajan 1967 nur eine „Walküre“, in der die Musik szenisch illustriert, aber nicht gestaltet wurde. © S. Lauterwasser, Karajan-Archiv/Osterfestspiele Salzburg

Wenn am Sonnabend im Großen Festspielhaus von Salzburg Göttervater Wotan „Nur Eines will ich noch: das Ende“ jammert, werden sich die 2170 Zuschauer freuen. Es ist gerade Halbzeit in der so schön romantischen Wagner-Oper „Die Walküre“ und einige der schönsten Musikszenen kommen noch: etwa der mitreißende „Walkürenritt“ und Wotans berührender Abschied von Tochter Brünnhilde.

Egal, wie gut die Sänger an dem Tag zur Eröffnung der Osterfestspiele von Salzburg sein werden – musikalisch wird es sicher großartig. Schließlich spielt die Sächsische Staatskapelle, es dirigiert Christian Thielemann – bessere Interpreten von Richard-Wagner-Stücken gibt es derzeit nicht. Wieder gestaltet das Dresdner Orchester jene Festspiele, die 1967 vom Klassikguru Herbert von Karajan als Edelmugge für sich und die Berliner Philharmoniker gegründet worden waren. Seit 2013 musizieren hier die Sachsen unter der künstlerischen Leitung von Thielemann – weil die Philharmoniker zum noch lukrativeren Festspielhaus Baden-Baden weitergezogen sind. So kann die Kapelle 2017 ihr kleines fünfjähriges Salzburg-Jubiläum mit dem 50-jährigen der renommierten Festspiele feiern.

Sie tut es mit feinen Konzertprogrammen, Top-Solisten wie dem Pianisten Daniil Trifonow und Gastorchestern wie den Wiener Philharmonikern sowie einem interessanten Opernprojekt. Zur Eröffnung und zum Abschluss der Festtage wird die allererste Inszenierung der Festspiele aus dem Jahr 1967 rekonstruiert. Damals hatte Karajan „Die Walküre“ nicht nur dirigiert, sondern arrangiert, denn Regie konnte man seine Personenführung kaum nennen. „Es war mein Hauptanliegen, die Musik optisch zu interpretieren, denn meines Erachtens ist mehr nicht gestattet“, so der Meister. Szenisch wurde es dürftig, aber das Bühnenbild war genial-zeitlos.

„Re-Kreation“ nennen die Dresdner ihr Vorhaben in Salzburg. So etwas ist derzeit angesagt. An vielen Theatern werden legendäre Inszenierungen nach teils Jahrzehnten neu herausgebracht: So reaktivierte die Oper von Lyon gerade Ruth Berghaus’ geniale Dresdner „Elektra“ von 1986 und Heiner Müllers Bayreuther „Tristan“ von 1993. Im Juni will die Mailänder Scala Giorgio Strehlers „Entführung aus dem Serail“ von 1965 wieder ins Programm nehmen. Der Rückgriff auf alte Erfolgsinszenierungen verdeutlicht, dass das Regietheater mit seinen oft schwer zu deutenden Konzepten und geplanten Provokationen offenbar abgewirtschaftet hat.

In Salzburg versucht man einen Mittelweg: Vera Nemirova, eine umstrittene, weil oft die Musik missachtende Regisseurin, inszeniert neu – im rekonstruierten Bühnenbild von 1967. „Die Reibung zwischen Tradition und Gegenwart finde ich spannend“, sagt sie. Der Theaterraum von damals sei hochgradig abstrakt. „Man bewegt sich da in keinem Moment in einem Theatermuseum. Wir werden versuchen, diesen Raum neu aufzuladen.“

Die Sächsische Zeitung wird berichten, ob das gelingt. Es agieren ja starke Gestalter. Neben der Kapelle gehören nämlich die Dresdner Solisten Christa Mayer als Fricka und Georg Zeppenfeld als Hunding zum Team. Die haben schon verkorkste Abende gerettet und der „Walküre“ in Dresden erst unlängst Glanzpunkte beschert.

Einen Themenabend zu den Festspielen sendet 3 sat am Sonnabend ab 20.15 Uhr: u. a. das Porträt „Karajan in Salzburg – der Meister und seine Spiele“ und Konzerte.

„Die Walküre“ läuft am 8. April ab 17 Uhr live auf Ö 1 und am 15. April ab 20.15 Uhr auf 3 sat.

