Der Krimi am Sonntag Kann nicht mal was Schönes passieren? Kein Klamauk und keine Kinkerlitzchen: Der bedrückende Fall „Deja vu“ war der beste seit Neuerfindung des Dresden-Tatorts. Und was nun?

Das Grauen an der Elbe. Der Stiefvater des ermordeten Jungen am Tatort. Die Dresdner Altstadt im Hintergrund war diesmal nur selten zu sehen. © MDR

Zum Einmaleins des Tatort-Wissens gehört, dass der legendäre Kommissar Schimanski die Fäkalsprache im Familienkrimi salonfähig machte. Damals in den 80ern war es noch ein Aufreger, wenn jemand im Fernsehen „Scheiße“ sagte. Inzwischen ist es üblich. Beim Dresdner Ermittlertrio gehört das zum Grundton. Ständig ist irgendwas „scheiße“ oder „beschissen“ und irgendwer „reißt sich den Arsch auf“.

Schlechte Laune und gereizte Stimmung gehören hier zum Prinzip, im Dienst wie im Privatleben. „Die Sonne lacht, ich bin gut drauf“, sagte Kommissarin Sieland am Sonntag in der Folge „Deja vu“ zu Anfang. Es klang wie ein Gag. Später fragte Kommissariatsleiter Schnabel wütend: „Kann nicht mal was Schönes passieren?“ Nein, das geht hier grundsätzlich nicht.

Bei diesem schrecklichen Fall ist die miese Stimmung allerdings gerechtfertigt. Der sexuelle Missbrauch und Mord an kleinen Jungs bringt alle an den Rand des Erträglichen und darüber hinaus. Ein fesselnder Fall, sensibel erzählt, der das Phänomen Pädophilie äußerst vielschichtig beleuchtet und die Darsteller glaubhaft wirken lässt. Es war der ernsthafteste und traurigste Fall seit Neuerfindung des Dresdner Tatorts. Und es war der mit Abstand beste der bisher fünf meist mittelmäßigen Folgen. Was vor allem daran liegt, dass Drehbuch und Regie inzwischen auf Klamauk, Kinkerlitzchen und sämtliche Kalauer verzichtet haben.

Der Versuch, aus dem Dresden-Tatort einen Comedy-Krimi zu machen, der immer unentschlossen wirkte, ist gescheitert. Nachdem Comedy-Autor Husmann kapituliert hat, muss man sich neu finden. Die Ernsthaftigkeit tut gut, aber sie macht beliebig und austauschbar. Mit Dresden hatte dieser Fall ja nichts mehr zu tun. Was soll also das Unverwechselbare sein, das dieses Ermittlertrio in dieser Stadt von anderen Tatorten unterscheidet? Das Experiment geht weiter, bald mit neuer Kommissarin.

Nächstes Mal verabschiedet sich Alwara Höfels, die „fehlenden künstlerischen Konsens“ beklagt, als Kommissarin Henni Sieland. Mit der Schwangerschaft wurde ihr eine Ausstiegsoption geschaffen. Aber selbst die frohe Botschaft, dass sie schwanger ist, trifft Frau Kommissarin wie eine Todesnachricht. Hauptsache schlecht gelaunt.

