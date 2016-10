Kampflos durch die Nacht Die Berliner Rockband Silly zelebriert mit neuen Liedern ein weltoffenes Dresden.

Auch nach zehn Jahren in neuer Besetzung ist der Spaß am Spiel groß: Sängerin Anna Loos und Gitarrist Uwe Hassbecker, dessen Sohn auch bei Silly mitspielt. © Andreas Weihs

Willkommen in der Gemeinschaft, tönt es aus den Lautsprechern. Kurze Zeit später wird mit „Kampflos“ eingeschworen auf ein friedliches Beisammensein. Mit viel Pathos singt die am Dienstag quirlig agierende Silly-Sängerin Anna Loos durch den Alten Schlachthof: „Der größte Krieger muss nie kämpfen / Der größte Streiter muss nie streiten / Der größte Sieger muss nie siegen / und der größte Verlierer hat nichts zu verlieren / Es gibt kein Land zu erobern, nur Grenzen zu sprengen.“ Da ist man prompt im Bilde, was die Gesinnung der Band angeht. Später lässt sich Loos gar zur Konkretisierung hinreißen: „Meine Schwiegereltern leben hier, und ich bin immer wieder überrascht, wie wenige Leute das Bild dieser Stadt prägen.“

Kurz darauf wird zum Lesen „Zwischen den Zeilen“ eingeladen und mit „Die Anderen“ schlechte menschliche Eigenschaften wie Neid, Gier und Hass besungen. Das

alles auf eine direkte Art, wie es die 1996 verstorbene erste Silly-Sängerin Tamara Danz wohl durchaus zu schätzen gewusst hätte. Das aktuelle, dritte Silly-Album der Neuzeit heißt „Wutfänger“ und schlägt tief ein in die zurzeit gefragte politische Klangkerbe. „In Zeiten wie diesen sollten wir alle ein wenig zusammenrücken“, sagt Loos. Etwas plakativ, dafür eindeutig und allgemein salon-, beziehungsweise konzertsaalfähig – ein Zustand, von dem Silly zu DDR-Zeiten nur hatte träumen können. Von

der damaligen textlichen Verschlüsselung konnte man sich mit „Verlorene Kinder“ oder „Bataillon d’Amour“ überzeugen.

Überhaupt gehen Silly behutsam um mit ihrer Vergangenheit. Ein paar der

Lieder werden akustisch statt elektrisch vorgetragen. Absoluter Höhepunkt des Abends ist dabei die 80er-Jahre-Ode an

die Umweltzerstörung „Mont Klamott“.

Zunächst akustisch eingeleitet, besinnt sich die Band dann auf ihre elektrisch verstärkten Tugenden und bläst den Abgesang

instrumental zum emotionalen Epos auf.

Zwischendurch wird leichte Musikkost aus der aktuellen Silly-Garküche gereicht, während Anna Loos sich hinreißen lässt, mit „ihrem“ Bassisten Jäcki Reznicek zu turteln – gut für die Show. Denn einige der neueren Lieder wie „Deine Stärken“ und „Frei“ sind zwar mitsingtauglich, biedern sich aber doch arg an den hiesigen Radio-Mainstream an.

Am Ende wird die Band zum Trommel-Kollektiv, bevor im Finale wieder „Alles rot“ wird. Für manche war es das schon lange vorher, mindestens drei Silly-Fans mussten medizinisch versorgt werden. Vielleicht wird es nächstes Jahr an der frischen Luft besser, am 9. Juni 2017 spielen Silly in der Jungen Garde Dresden.

