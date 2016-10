Kampf der Töne Acht Produzenten bekommen ein Paket mit gleichen Tönen und Geräuschen und kreieren daraus elektronische Musik. Mit ihren Werken treten sie beim Dave-Festival gegeneinander an. Wir verlosen Tickets für das Laptopbattle.

Beim Laptopbattle treten Musikproduzenten gegeneinander an. © Dave

Nach einem Jahr Pause wird beim diesjährigen Dave-Festival wieder das Laptopbattle ausgetragen. Dabei treten acht Produzenten aus der elektronischen Musikszene gegeneinander an. Das Besondere daran: Die Künstler messen sich mit Tracks, die sie innerhalb einer Woche unter gleichen Voraussetzungen produziert haben.

Brad Pitch, Gnista, Luke Gooding, Nautika, Planetary Secrets, Ramon Springer, Said und Thomas Schönfeld sind diesmal dabei. Alle haben am vergangenen Freitag sogenannte Samplepacks bekommen. Aus den gelieferten Geräuschen und Tönen haben sie Neues kreiert. Zu hören gibt es das am 20. Oktober ab 20 Uhr in der Scheune.

Das Laptopbattle vereint Wettkampf, Spannung und Party. Wir verlosen 2x2 Freikarten.

Um die Tickets zu bekommen, senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Dave“ an sz.online@ddv-mediengruppe.de .

Mit etwas Glück landet Ihr Name auf der Gästeliste.

Mehr Informationen über das Festival gibt‘s unter dave-festival.de und auf der Dave-Facebook-Seite.

Impressionen vom letzten Laptopbattle





zur Startseite