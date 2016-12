Kalifornien für Kleinbürger Im „Tatort“ macht der Computerfreak seine ganze Nachbarschaft kirre. Oder ist es genau umgedreht?

Ein fieses Programm kam von Hessen aus ins Internet. Ohne einen IT-Kenner wären die Kommissare Anna Janneke (Margaritha Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) aufgeschmissen. © HR

Das Auto, das ohne viel Zutun zum Ziel fährt. Der Kühlschrank, der selbstständig Nachschub ordert. Wenn es sich der Mensch bequem machen kann, dann macht er das. Den stumpfen Rest soll bitte die Technik erledigen. Aber wehe, wir verheddern uns in digitalen Netzen. Dann reicht eine Störung im System, und in Großstädten fällt Block für Block der Strom aus. Zappenduster, überall. Sogar das Krankenhaus wird zum Krisenort. Beinahe stirbt dort ein Kind.

Dieses Szenario hat der jüngste Frankfurter „Tatort“ millionenfach auf die Bildschirme der Republik gebeamt. Es ist Sinnbild für jene Sorgen, die sich ausbreiten in dem Maß, wie Technik das Leben umkrempelt. Ob das Sorgenmachen Sinn hat, will so ein Sonntagskrimi nicht klären. Er feuert es lieber an. Man kann es bestenfalls dem Arbeitsstress oder dem Partybier anlasten, warum der sonst smarte Kommissar Paul Brix auf einmal mit verschwörungstheoretischem Besteck klappert. Wie sich das anhört? „Wir werden alle gesteuert. Der Internetgott hat uns alle in der Hand. Das Internet weiß, wer wir wirklich sind.“ Und so jammer und so fort.

Im Zentrum des Falls sitzt ein einsamer IT-Spezialist. In seinem Haus beobachtet er an einem Dutzend Monitoren, wer vor den mausgrauen Schutzwänden und Stromzäunen seines Grundstücks vorbeigeht. Unbeliebt macht er sich auch dadurch, dass er anderer Leute Grillabende mit einem Eimer Wasser beendet oder die Nachbarsschildkröte tötet. Die Anwohner sind aber auch nicht ohne. Sie giften analog herum. Und das umso mehr, als einer von ihnen spurlos verschwindet. Da kann die Opernsängerin noch so nobel tun und der Pensionär in rosa Shorts lässig an seinem Pool rumdösen: Was Regisseur Markus Imboden hier zeigt, ist eine verschneckte Siedlung mit Techniknerd und Wohlstandspopanz. Ein bisschen wie Kalifornien, nur eben mit hessischen Spießbürgern.

Da steckte manches Klischee drin und einige Übertreibung. Beim Equipment war der Film aber dicht dran am Jetzt oder der nahen Zukunft. Bald werden wir die emotionalsten Momente nicht mehr vergessen mitzufilmen, weil es die Kontaktlinse automatisch tut. Fast so automatisch wie Jalousien und Rolltore herunterfahren, wenn vorm Haus eine unbekannte Nase aufkreuzt. Abschottung fühlt sich viel netter an im Kuschelpelz des Wortes smart.

