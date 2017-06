Kaisermania im Palast Es waren umjubelte Konzerte, die Roland Kaiser mit Dresdens Philharmonie zur Show-Taufe des neuen Kulturpalastes gab. Jetzt liegt das Event als DVD vor.

Ein Kaiser im König: Roland Kaiser sang befrackt seine Schlager-Hits im philharmonisch-aufgepeppten Gewand. Roland Kaiser singt am Donnerstag (04.05.2017) im Dresdner Kulturpalast im Rahmen des Konzerts "Kaiser im Palast" mit der Dresdner Philharmonie. Foto: Robert Michael / www.robertmichaelphoto.de Foto: Robert Michael / Robert Michael / Robert Michael © Robert Michael

Was haben Johann Sebastian Bach und Roland Kaiser gemeinsam: Sie lassen Santa Maria hochleben – der eine kirchenmusikalisch vom Chor getragen, der andere mit eigener Schlagerstimme und einem aberwitzig-kitschigen Text. Beides bot Kaiser, als er mit der Dresdner Philharmonie, deren Chor und einer Band Anfang Mai zur U-Musik-Taufe des umgebauten Kulturpalastes schritt. Der war wenige Tage zuvor mit Klassikkonzerten eingeweiht worden.

Der neue Saal, das bewies der Star, ist ein ideales Podium für Shows. Das Publikum sitzt nah am Künstler, sieht auf allen Plätzen gut und die hellen Farben der Wände und Decke erlauben schöne Lichtstimmungen, wenn sie rote, grüne oder blaue Spots reflektieren. Künstler und Zuschauer fühlten sich wohl – es herrschte sofort Party-Spaß. Die Zuschauer riss es von den Sitzen und auch der Mann, der mit frivolen Liebesliedern wie „Joana“, „Dich zu lieben“ und „Warum hast du nicht nein gesagt“ seit Jahrzehnten große Erfolge landet, war überwältigt. Immer wieder dankte er seinen Fans, immer wieder verneigte er sich vor den Philharmonikern. Für ihn ging ein Wunsch in Erfüllung, denn nie zuvor hatte er seine Weisen im philharmonischen Gewand präsentiert. Der Dirigent und Komponist Nic Raine schuf die eingängigen Arrangements, fand erstaunliche Ähnlichkeiten zwischen Kaiser-Hits und anderen „Schlager-Komponisten“ vergangener Jahrhunderte wie eben Bach sowie Brahms, Händel und Wagner.

Dreimal bot der 64-Jährige kurz vor seinem runden Geburtstag die Show „Kaiser im Palast“. Die besten Momente der jeweils dreistündigen Abende, ob mitreißend oder berührend, bietet nun eine DVD. Sie erscheint diese Woche – rechtzeitig vor der Kaisermania am Elbufer. Und sie offenbart, wie dieser Mann selbst in einem Saal die Menge rocken kann. Zeitweise schien die Saaldecke abzuheben, so ausgelassen jubelte das Auditorium. Und wann war je eine so beschwingt musizierende Philharmonie zu erleben, Chorsänger und Musiker legten sich völlig befreit von der sonst üblichen klassischen Starre in den Kaiser-Sound. 27 Lieder der Abende sind der Nachwelt dokumentiert, auch das extra für den Kulturpalast geschriebene „Grenzenlos“ – kein Hit, aber ein Ständchen mit Herz.

Roland Kaiser und die Dresdner Philharmonie, Grenzenlos – Kaiser im Palast. Ariola/Sony

Eine Aufzeichnung des Konzertes sendet der MDR am 1. Juli ab 20.15 Uhr.

