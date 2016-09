Juwelen aus Teheran Irans einzigartige Sammlung moderner westlicher Kunst wird erstmals im Ausland gezeigt – ab Dezember in Berlin.

Das Teheraner Museum of Contemporary Art verfügt über 1 500 Kunstwerke der westlichen Moderne wie Arbeiten von Roy Lichtenstein im Schätzwert von drei Milliarden Euro. Der Leiter des Museumsdepots Ehsan Abbasi präsentiert sie. © Katharina Eglau

Majid Mollanoroozis Augen leuchten. „Vom ersten Tag an war das mein wichtigstes Ziel“, sagt er schmunzelnd. Seit Frühjahr 2014 steht der füllige 50-Jährige an der Spitze des Teheraner Museums für Gegenwartskunst, welches 1977 noch kurz vor der Islamischen Revolution eingeweiht worden war. Seitdem lagern in den Katakomben des Hauses einzigartige Kunstschätze, die alle politischen Wirren schadlos überstanden. Und so besitzt der Iran heute die wohl bedeutendste Sammlung westlicher Gegenwartskunst außerhalb Europas und den USA. Nach 40 Jahren im Verborgenen soll sie Anfang Dezember nun erstmals außerhalb des Landes gezeigt werden – und zwar in Berlin.

Einst zusammengetragen von der Frau des letzten persischen Schahs, Farah Diba Pahlavi, verschwanden die Werke nach dem Sturz des Monarchen in der Unterwelt des Museums. Oben in den Ausstellungsräumen dominierten fortan revolutionäre Gemälde, linientreue einheimische Bilder, Teppiche, Kalligrafien sowie traditionelle Miniaturmalerei.

Schätze einer kunstsinnigen Frau

Zwanzig Jahre lang waren die berühmten Werke des Impressionismus und Kubismus, der Op Art, Pop Art und Minimal Art als Ausdruck westlicher Dekadenz verpönt. Erst nach der Wahl des kunstsinnigen Reformpräsidenten Mohammed Chatami 1998 kamen Teile der Sammlung, die insgesamt 1 500 Arbeiten umfasst, für jeweils einige Wochen wieder ans Tageslicht.

Zwanzig Werke von Pablo Picasso, Edvard Munch und Auguste Renoir, auf denen Nacktheit zu sehen ist, sind bis heute für das iranische Publikum tabu, darunter Renoirs „Gabrielle à la chemise ouverte“, ein zartes Frauenporträt mit entblößten Brüsten, das einst das Schlafzimmer des Schahs geschmückt haben soll. Von Francis Bacons Triptychon „Two Figures Lying on a Bed with Attendants“, einer Dreier-Szene mit homoerotischen Motiven, musste 2005 nach Protesten islamischer Moralwächter der mittlere Teil noch während der Vernissage entfernt und wieder zurück in das Kellerdepot geschafft werden.

Ein spiralförmiger Wandelgang führt hinunter in die sagenumwobene Schatzkammer, deren Chefwächter seit 1996 Ehsan Abbasi ist. Den langen, doppelbärtigen Tresorschlüssel für die schwere Eisentür hütet der untersetzte, grauhaarige Mann wie seinen Augapfel. Drinnen im fensterlosen Neonlicht rauscht die Klimaanlage. An der Kopfwand auf Styroporstützen lehnt Picassos 2,14 Meter hohes „The Painter and his Model“ von 1927. „Bitte Vorsicht, das ist ein Picasso“, warnt Abbasi höflich jeden, der der kostbaren Leinwand auch nur etwas nahe kommt. Mit gekonntem Schwung ziehen sie die rollenden Gitterwände heraus, dicht an dicht belegt mit Arbeiten von Claude Monet, Max Ernst, Mark Rothko, Francis Bacon, Roy Lichtenstein und Andy Warhol. 30 dieser Meisterstücke mit einem Marktwert von 1,5 Milliarden Euro plus 30 Arbeiten iranischer Künstler werden in der Gemäldegalerie auf dem Kulturforum an der Spree zu sehen sein, darunter Jackson Pollocks „Mural on Indian Red Ground“ von 1950. Es gilt als das Hauptwerk des amerikanischen Aktionskünstlers und als ein Schlüsselbild des abstrakten Expressionismus. Geboren wurde die Idee für das kühne Projekt in Gesprächen zwischen Majid Mollanoroozi und seinem Frankfurter Kollegen Max Hollein, dessen Vater das Teheraner Museum für Glas und Keramik baute, und der kürzlich von der Schirn Kunsthalle zum „Fine Arts Museums“ nach San Francisco wechselte.

Mehrjährige Tournee der Bilder

Über ein Jahr lang feilte das deutsch-iranische Duo hinter verschlossenen Türen an seinem Coup, bis beide im Herbst letzten Jahres auch die Politik einweihten. Die Kosten für Versicherung und Transport teilen sich die deutsche und die iranische Regierung. Im März 2017 sollen die Bilder von Berlin aus weiter nach Rom zum MAXXI-Museum gehen. Insgesamt vier bis fünf Jahre will der Teheraner Museums-chef seine Kunst-Juwelen durch die Welt touren lassen, mit der Tate Gallery in London, auch mit Museen in Paris, New York und Washington gibt es bereits Gespräche, aber noch keine konkreten Verträge.

„Ich habe keinen Zweifel, diese Kunst wird die Welt verzaubern. Sie kann die Gräben zwischen unseren Nationen überwinden“, sagt Mollanoroozi, der dekorative Malerei studierte und während der achtjährigen Präsidentschaft des Hardliners Mahmud Ahmadinedschad beruflich kaltgestellt war. „Erstmals wird eine Sammlung vorgestellt, die in ihrer Zusammensetzung und in ihrer Geschichte einzigartig ist“, frohlockt auf deutscher Seite der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger. Noch nie sei ein westliches Museum in der Lage gewesen, die in Teheran gesammelte, weitestgehend verborgene europäische und amerikanische Moderne zu zeigen und sie iranischer Malerei gegenüberzustellen. „Berlin steht vor einer Kunstsensation“, so Parzinger. Einen dunklen Schatten auf die Zusammenarbeit jedoch wirft die dubiose Rolle von Majid Mollanoroozi beim diesjährigen Holocaust-Karikaturenwettbewerb in Teheran. Bei der Preisverleihung am 30. Mai im Sarcheshmeh-Kulturzentrum stand er zusammen mit den Organisatoren auf der mit Hakenkreuzen drapierten Bühne, um den vier prämierten Holocaust-Leugnern ihre Urkunden zu überreichen. Den Ausstellungsvertrag mit Berlin, wo das monströse Menschheitsverbrechen im Dritten Reich geplant wurde, hatte er gerade zwei Wochen vorher im Beisein von Außenminister Frank-Walter Steinmeier unterschrieben. Als Ehrengast zur Ausstellungseröffnung lud ihn Berlin nun wieder aus. Stattdessen kommt Ali Moradkhani, einer von Irans Vizekulturministern.

zur Startseite