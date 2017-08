Jubiläum in Richard Wagners Wundergraben Dresdens Chefdirigent Christian Thielemann holt im Ranking der Bayreuth-Dirigenten mächtig auf. An die Spitze schafft er es im nächsten Jahr – und überrascht.

Christian Thielemann hat gerade zum 150. Mal in Bayreuth dirigiert. © dpa

Jubiläum im Bayreuther Festspielhaus: Der Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden, Christian Thielemann, auch Musikdirektor der Richard-Wagner-Festspiele, hat jetzt sein 150. Dirigat im berühmten, für das Publikum nicht einsehbaren Graben absolviert. Er erwies sich bei der Aufführung von „Tristan und Isolde“ einmal mehr als musikalischer Lordsiegelbewahrer des Komponisten. „Mal zärtlich, mal lauernd, mal ekstatisch, mal gewalttätig – Thielemann zog alle Register – und Chor und Orchester folgten ihm engagiert und flexibel“, jubelten Kritiker.

Der 58-Jährige liegt damit im Bayreuther Dirigenten-„Ranking“ auf Platz zwei hinter Daniel Barenboim, der es auf 160 Aufführungen in diesem Graben brachte. An dritter Stelle steht der auch in der Semperoper oft erlebte Peter Schneider (148 Aufführungen), gefolgt von Horst Stein (138) und James Levine (116), teilte der Sprecher der Festspiele Peter Emmerich auf Anfrage mit. „Alle anderen zahlreichen Festspiel-Dirigenten sind unter 100 Aufführungen, wobei es aber Pierre Boulez auch auf 96 Einsätze brachte.“ Thielemann hatte im Jahr 2000 in Bayreuth mit den „Meistersingern von Nürnberg“ debütiert und wird in diesem Sommer noch drei Mal „Tristan“ musizieren.

Einen neuen Graben-Rekord dürfte der Kapellmeister im kommenden Jahr aufstellen. Er wird neben der dann vier Jahre alten „Tristan“-Inszenierung von Katharina Wagner die Festspiel-Neuproduktion von „Lohengrin“ leiten. Diese ist hochkarätig besetzt. Regie führt der US-Amerikaner Yuval Sharon. Für Bühnenbild und Kostüm zeichnen der Leipziger Maler Neo Rauch und dessen Frau Rosa Loy verantwortlich. Ihre Entwürfe hätten eine Bildgewalt, so Festspielleiterin Katharina Wagner, „die einen in eine andere Welt hineinziehen“.

Auch Thielemanns Sängerauswahl lässt aufhorchen. Die Ausnahmesopranistin Anja Harteros gibt als Elsa ihr Festspiel-Debüt. Startenor Roberto Alagna singt die Titelpartie. Und der Dresdner Bass und Publikumsliebling auch in Bayreuth, Georg Zeppenfeld, dürfte als König Heinrich markante Auftritte bieten.

Eine unerwartete Rückkehr auf den Grünen Hügel ist zudem zu erleben. Die Mezzosopranistin Waltraut Meier übernimmt die Rolle der Ortrud. 1983 hatte sie bei den Festspielen als Kundry in „Parsifal“ ihre Weltkarriere begonnen und war auch als Isolde sowie Sieglinde in Bayreuth gefeiert worden – bis sie sich im Jahr 2000 mit dem damaligen Festspielchef Wolfgang Wagner überwarf. Die Sängerin war wegen Differenzen über Probentermine für die Festspiele 2001 nicht mehr eingeladen worden. Daraufhin beklagte sie die angeblich schlechte Atmosphäre in Bayreuth. „Es hat sich aber noch zu Lebzeiten von Wolfgang Wagner wieder eingerenkt“, sagt sie.

Und auch Anna Netrebko wird in Bayreuth zu erleben sein. Zwar hatte sie 2016 nach ihrer legendären Elsa im Dresdner „Lohengrin“ weitere Wagner-Produktionen „wegen der für mich zu schweren Sprache“ abgelehnt. Christian Thielemann hingegen setzt weiter auf die Russin. „Sie kommt noch nicht 2018, aber dann.“

