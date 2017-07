TV-Tipp Jetzt wirst du aufgemöbelt Im Sommer wird es im TV spürbar ruhiger. Viele Sender warten mit neuen Projekten auf den Herbst. Sixx-Moderatorin Janin Ullmann will das ausnutzen.

Moderatorin Janin Ullmann will lieblos eingerichtete Zimmer in Wohlfühl-Oasen verwandeln. Die Kandidaten ahnen nichts von ihrem Glück, bis sie vor der Tür steht. © sixx/Thomas von Aag

In diesem Sommer gibt es kein größeres Sportereignis, das die Zuschauer wochenlang in Atem hält. Im Fernsehen werden auf vielen Sendern Wiederholungen und auch die eine oder andere ungewöhnliche Show gezeigt. Eine davon ist „Boom my Room“, die es ab Mittwoch auf dem Frauensender Sixx zu sehen gibt.

Moderatorin Janin Ullmann kennt man unter anderem vom Sender Viva. Zuletzt sah man sie regelmäßig in der Satiresendung „Extra 3“. In jeder der sechs neuen Episoden der vom Sender eigenproduzierten Heimwerkershow „Boom my Room – Janin Ullmann möbelt auf!“ überrascht die Style-Expertin in einer Nacht-und-Nebel-Aktion einen ahnungslosen Kandidaten. In der ersten Folge muss Azubi Dominik sein Dachzimmer bei Mutter Simona sofort räumen. Ob er es später wiedererkennt, sei dahingestellt. Da fliegt schon mal eine Kommode aus dem Fenster und ein Bett wird im Müllwagen zermalmt. Während der folgenden drei Tage versuchen die Aufmöblerin und zwei Handwerker, das ziemlich lieblos und dunkel eingerichtete Zimmer mit mehr oder weniger kreativen Ideen in eine Wohlfühl-Oase zu verwandeln.

Moderatorin Janin Ullmann ist nahezu ständig im Bild, spricht mit dem Schreinermeister und kümmert sich um fast alles. Wie sie selbst daheim eingerichtet ist, wird leider nicht verraten. Zu ihrer neuen Show sagt die 35-Jährige: „Derjenige, dessen Zimmer ich innerhalb von drei Tagen komplett umstyle, weiß ... nichts von seinem Glück. Ich stehe morgens plötzlich an seinem oder ihrem Bett. Das ist auch für mich sehr aufregend, weil ich nie weiß, wie mein Gegenüber reagieren wird und ob ich direkt wieder rausgeschmissen werde!“

So unterhaltsam es in dieser Show zugehen mag, irgendwie gab es ein ähnliches Format schon mal – Tine Wittler lässt grüßen. Die langjährige RTL-Wohnexpertin hat für „Einsatz in 4 Wänden“ etliche Wohnungen von Zuschauern auf Vordermann gebracht, die das Ergebnis auch erst nach Komplettrenovierung sahen. (dpa)

„Boom my Room – Janin Ullmann möbelt auf!“, 20.15 Uhr, Sixx

