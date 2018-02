„Jetzt steht der Frieden im Regen“ Uwe Steimle hat seine Schirmherrschaft für die Ökumenische Friedensdekade wieder verloren. Der Kabarettist fühlt sich falschen Behauptungen ausgesetzt.

Der Kabarettist Uwe Steimle verliert die Schirmherrschaft der Ökumenischen Friedensdekade. Dabei hatte er dieses Amt als Chance gesehen, sich zu bewähren. © Archiv: Sven Ellger

Dresden. In der Bibel spielt die Zahl 10 eine wichtige Rolle. An vielen Stellen der Heiligen Schrift bringt sie die Verantwortlichkeit des Menschen vor Gott zum Ausdruck. Uwe Steimles Schirmherrschaft für die Ökumenische Friedensdekade ließ sich in diesem Zusammenhang offensichtlich für die Organisatoren des zehntägigen Kirchenfestes nicht halten. Nachdem es Anfang der Woche reichlich Wirbel in sozialen Medien um die Benennung des Kabarettisten zum Botschafter des Friedensfestes gab, kommt jetzt die Rolle rückwärts.

„Ich habe gerade den Anruf bekommen, dass meine Schirmherrschaft zurückgezogen wird“, erklärt Uwe Steimle am Mittwochmorgen der SZ. „Das ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten“, kopfschüttelt es aus dem streitbaren Humoristen heraus. Die Organisatoren bestätigen die Entscheidung und verweisen auf eine mittags veröffentlichte Pressemitteilung. Demnach habe man trotz unterschiedlicher Bewertung einiger in Teilen als „grenzwertig oder auch als grenzüberschreitend angesehenen Aussagen“ von Steimle diesen Entschluss gefasst. Steimle, so heißt es, würde offenbar die politische Polarisierung der Gesellschaft befördern und sei deshalb dem Gesamtanliegen des Friedensfestes nicht zuträglich.

Die Ernennung Steimles zum Schirmherren der Friedensdekade, die alljährlich im Vorfeld des Buß- und Bettages auf bis zu 4 000 Einzelveranstaltungen bundesweit Menschen für Konflikte in der Gesellschaft, Frieden und Gerechtigkeit sensibilisieren will, wurde kontrovers diskutiert. Vor allem auf Twitter und Facebook regten sich Widerstand und Kritik. Der Dresdner Künstler stehe Pegida nahe, verstecke in seinen Programmen antisemitische Äußerungen und sei fremdenfeindlich, hieß es. Auch ein Foto, auf dem Steimle ein T-Shirt mit der Aufschrift „Ami go home“ trägt, machte auf Twitter die Runde. Vertrieben wird das Shirt vom rechtspopulistischen Magazin „Compact“.

Die Friedensdekade knüpft an die vielen elektronischen Wort- und Bildmeldungen an. Knackpunkt sei, dass Steimles Äußerungen „keine eindeutige Distanzierung von rechtspopulistischen Positionen bzw. der Pegida-Bewegung erkennen“ lassen würden. „Verlautbarungen über Israel und die USA seien einseitig, würden der Komplexität nicht gerecht und ließen die Grenze zu antiamerikanischen und antisemitischen Positionen verschwimmen“, urteilt es im Pressetext.

Steimle empfindet trotz der Absage des Kirchenfestes keinen Groll. „Es tut mir leid, aber ich bin nicht böse. Vielleicht findet sich ja ein neuer guter Schirmherr des Friedens“, sagt er. Ärgern würde ihn aber, dass sich „falsche Behauptungen über mich damit verfestigt haben.“ So hatte er noch am Dienstag bekräftigt, nicht mit Pegida zu sympathisieren oder jemals auf eine Veranstaltung der Dauerdemonstranten gegangen zu sein. „Aber ich finde, dass man mit allen Menschen auf allen Seiten reden muss. Dieser Hass in unserer Stadt ist nicht gut“, kommentierte er seine Haltung zum Vorwurf der angeblichen Nähe zu der Protestbewegung.

Für den Kabarettisten ist die Aberkennung der Schirmherrschaft sicher verschmerzbar. Doch der Fall reiht sich in eine Verkettung zumindest unglücklicher Umstände und Entscheidungen ein. So muss es Steimle laut Urteil des Meißner Amtsgerichts im November aushalten, als „völkisch-antisemitischer Jammerossi“ bezeichnet zu werden. Zuletzt gab es auch Verwirrung um einen Beitrag aus der Fernsehsendung „Steimles Welt“. Darin hatte der Komiker davon erzählt, dass im Freiberger Dom „hinter den Altar gekackt“ würde. Im Internet verbreitete sich daraufhin über einschlägige Portale und Social-Media-Accounts die „Nachricht“, dass Flüchtlinge dahinter stecken würden.

In das Bild der Friedensdekade passt all das nicht wirklich, wenngleich sich Steimle jetzt missverstanden fühlt. Die Organisatoren zogen dennoch die Handbremse. Jan Gildemeister, Vorsitzender der Ökumenischen Friedensdekade e. V, stellt nun fest: „Wir hätten im Vorfeld der Entscheidung besser recherchieren müssen.“ Erst die

Rückmeldung durch Partner im Dresdner Umfeld hätten auf die Streitbarkeit der Person Steimle aufmerksam gemacht. „Dabei hatte ich die extra gefragt: ‚Sie wissen doch, worauf Sie sich mit mir einlassen‘“, sagt Steimle, der jetzt ohne Schirmherrschaft den Frieden im Regen stehen sieht.

