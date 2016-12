Jetzt neu mit Ziege Rosi Endlich wieder Arbeit für den Pensionär Horst Krause: Im brandenburgischen Schönhorst treffen syrische Flüchtlinge ein.

Einer mit Herz für Mensch wie Tier: Krause (Horst Krause) hat nicht nur Pferde und Kleintiere, sondern jetzt auch eine Ziege – die Rosi. © rbb/Arnim Thomavü

Neues vom pensionierten Wachtmeister Krause. Der Schauspieler Horst Krause wird am 18. Dezember 75, und der RBB schenkt ihm den fünften Teil der launigen Reihe um den kurzatmigen Dicken gleichen Namens und seine Schwestern in der brandenburgischen Pampa. „Krauses Glück“ heißt der Film, den – wie seine Vorgänger von „Krauses Fest“ bis „Krauses Geheimnis“ – wiederum Bernd Böhlich geschrieben und inszeniert hat.

Diesmal wird es politisch und aktuell: Flüchtlinge stehen vor der Tür. Eben hat Krause die neue Ziege Rosi gekauft, da heißt es „’ne Reisegruppe aus Syrien – bleiben länger“. Eine fünfköpfige Familie aus Syrien wird im „Gasthof Krause“ einquartiert: „So hat sich noch niemand gefreut, der bei uns schlafen darf!“ Der Hausherr ist bemüht, stößt aber mit seiner Willkommenskultur im Ort – „Schönhorst ist ein deutsches Dorf“ – vielfach auf Ablehnung. Doch das stachelt ihn an. Krause ist im Glück. Er hat wieder zu tun, denn der Ruhestand ist nichts für ihn. Auch Schwester Elsa will helfen, brät aber ausgerechnet Bouletten – „hoffentlich mögen die das“. Zudem: Die andere Schwester reist an. Ihr Gatte, der Hallodri Rudi, hat Ärger.

Mit gewohnter Leichtigkeit und Langsamkeit erzählen Böhlich und seine Darsteller von Horst Krause über Carmen-Maja Antoni bis Tilo Prückner die Geschichte, nehmen sich Klischees unterhaltsam vor. Ein bisschen Lebensweisheit, Beobachtungen des Landalltags und dass hier auch Tiere zu ihrem Recht kommen, wie diesmal die Ziege Rosi, sind die üblichen Zutaten der erfolgreichen Reihe. Freilich gibt es diesmal auch fiese Sprüche und Fremdenhass. Doch am Ende geht alles wie immer fein aus. Krause kontert alle Anwürfe mit seinem trockenen Witz, mit Ironie und Pragmatismus. Die bösen Nachbarn ziehen weg, die Guten bleiben. Feinde eines multikulturellen Schönhorsts haben keine Chance.

Kommt „Krauses Glück“ so wie die anderen vier Vorgänger an, dann hat Böhlich bereits weitere Geschichten parat. Und der RBB, der sonst kaum Originelles produziert, wird dankbar einschlagen. Mime Krause steht bereit: „Böhlichs Bücher und Regie sind für mich ein Siegel für Aufrichtigkeit und für ein gesellschaftliches Anliegen. Es sind Filme für und mit Menschen, die Freud, Leid und Seligkeit miteinander teilen. Gesunder Humor und viele gute Schauspieler.“ Es kann also weitergehen.

„Krauses Glück“, 20.15 Uhr, ARD

