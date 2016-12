Jesus starb nicht für meine Sünden Weißes Haar, wacher Geist: Die Fotografin, Malerin, Musikerin, Politikaktivistin und Schriftstellerin Patti Smith wird 70. Sie gibt sich aber kein bisschen altersmilde.

Mit Leidenschaft und klaren Ansagen: Patti Smith – hier im August 2015 beim Konzert in der Dresdner „Jungen Garde“ – wird am Freitag 70 und ist voller Pläne. Ein neues Album und eine Tour stehen für 2017 an. Foto: Ronald Bonß © momentphoto.de/bonss

Sie gilt als „Patin des Punk“, als „Punk-Poetin“ oder „große alte Dame des New Yorker Undergrounds“. Die Rede ist von Patricia Lee Smith, genannt Patti. Eine Frau, die sagt, was sie denkt. Die provoziert und vermittelt. Die politisch, gesellschaftlich und sozial engagiert ist und ganze Generationen von Musikern beeinflusst hat.

Am Freitag jährt sich zum 70. Mal ihr Geburtstag, an den sie sich – nachzulesen in ihrer packend geschriebenen Autobiografie „Just Kids“ – wie folgt erinnert: „Ich wurde an einem Montag geboren. Im Norden von Chicago. Während des großen Unwetters von 1946. Und ich war leider einen Tag zu früh dran – weil Kinder, die am Neujahrstag geboren wurden, das Krankenhaus mit einem neuen Kühlschrank verließen. Doch obwohl meine Mutter alles tat, um mich zurückzuhalten, habe ich ihre Pläne durchkreuzt.“

Flucht nach vorn

Was zwar das erste, aber nicht das letzte Mal war, dass das spindeldürre Mädchen seine Eltern, eine Kellnerin und einen Fabrikarbeiter, enttäuscht: Sie bricht die Schule ab, wird ungewollt schwanger, arbeitet in schlecht bezahlten Jobs und träumt vom Leben als Dichterin in New York City.

Diesen Schritt wagt sie Ende der 60er-Jahre, als sie den Fotografen Robert Mapplethorpe kennen- und lieben lernt, im legendären Chelsea Hotel residiert und die lokale Szene mit einem geradezu revolutionären Ansatz erobert: „Ich wollte sicherstellen, dass meine Lesungen nicht langweilig sind. Und ich wollte der Präsentation von Gedichten neues Leben einhauchen. Also habe ich Lenny Kaye gebeten, meine Worte mit seiner Gitarre zu untermalen. Wobei wir zwei parallele Missionen verfolgten. Die eine war, den Worten mehr Energie zu verleihen. Die andere, an die ursprünglichen Stärken des Rock ’n’ Roll zu erinnern, die politisch, poetisch, revolutionär und sexuell sind.“

So wird die Schriftstellerin zur Rock-Rebellin, die zwischen 1975 und 1979 vier einflussreiche Alben veröffentlicht, zur Galionsfigur der Punk-Bewegung, die den jungen Michael Stipe (R.E.M.) ebenso prägt wie Kurt Cobain (Nirvana). Dabei ist sie kommerziell nie wirklich erfolgreich, schafft es lediglich mit einer Cover-Version von Bruce Springsteens „Because The Night“ in die Charts, aber sorgt für jede Menge Aufregung. Etwa mit Stücken wie „Rock ’n’ Roll Nigger“ und Textzeilen wie „Jesus starb nicht für meine Sünden“, die Gegenstand hitziger Diskussionen sind.

Warum, weiß Patti bis heute nicht: „Ich habe den Satz als Teil eines Gedichts geschrieben – als ich 20 war. Und das nicht so sehr über Jesus, den ich für einen großen Lehrer und Revolutionär halte, sondern über die Art, wie er von der organisierten Religion dargestellt wird. Was ja immer noch der Fall ist. Außerdem war der Song eher als Hymne auf meine eigene Existenz gedacht. Aber die Leute haben nicht verstanden, was ich da sage.“

Genauso radikal wie in ihrer Lyrik ist Patti auch privat. 1980 lernt sie Fred „Sonic“ Smith, den Gitarristen der Anarcho-Rocker MC5 kennen. Die beiden heiraten, ziehen nach Detroit und verschreiben sich der Erziehung ihrer Kinder – Jackson und Jesse. „Wir haben unser öffentliches Leben aufgegeben und zu Hause gearbeitet“, so Patti Smith. „Wobei wir immer aktiv waren: Er hat Musik komponiert, ich habe geschrieben. Er hat den Pilotenschein gemacht, ich habe gelernt, was es heißt, Mutter zu sein. Denn wir wollten, dass unsere Kinder normal aufwachsen. So normal, wie das in einem bohemehaften Haushalt möglich war.“

Als Fred Smith 1994 an einem Herzinfarkt stirbt, zieht Patti Smith zurück nach New York und setzt ihre Musikkarriere fort. Mit einer Reihe von Alben, Gastauftritten bei berühmten Kollegen, unzähligen Tourneen, aber auch Kunstausstellungen, Büchern und sozio-politischem Engagement. Die Folge: Hohe Auszeichnungen wie die des Commandeur de l’ordre des art et des lettres, die Aufnahme in die Rock ’n’ Roll Hall Of Fame oder ihr jüngster Auftritt als Dylan-Ersatz bei der Nobelpreis-Gala in Stockholm.

Zurück nach Dresden?

Dinge, die den ergrauten Bürgerschreck stolz, aber auch sichtlich verlegen machen. „Das ist eine große Ehre, und manchmal ist es auch peinlich. Allerdings nicht auf negative Weise. Ich hoffe immer, dass ich etwas tue, das die Leute inspiriert, das sie persönlich weiterbringt und ihnen hilft, ihr Leben besser zu gestalten. Also, dass sie mein Werk zu ihrem Vorteil nutzen.“

Ob Bob Dylan sich heute mit einem Geburtstagsständchen revanchiert, wissen wir nicht. Ob sie den Anlass überhaupt feiert, auch nicht. Wohl aber, dass Patti Smith für 2017 ein neues Album, ihren ersten Detektiv-Roman und weitere Konzerte – möglicherweise nach den erfolgreichen Auftritten in Dresden auch wieder hier in der Stadt – plant. Da ist sie mit 70 genauso leidenschaftlich und idealistisch wie in den 70ern. Was für ein Glück!

zur Startseite