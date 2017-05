Jede Stimme zählt „Singen tut mir gut und damit meiner Familie“, sagt Regine Teske und feiert mit dem Philharmonischen Chor ein Fest.

Aufmerksam und gut gelaunt geht es auf der Probe des Philharmonischen Chores zu: Über vier Jahrzehnte singen schon Regine Teske, Sabine Alex und Regina Hanusch (v. l. n. r.) in dem Dresdner Ensemble und bereiten derzeit ihr Jubiläumskonzert vor. © Ronald Bonß

Die Damen sind süchtig. „Das Lampenfieber vor einem Konzert ist ein Adrenalinkick. Das genieße ich wie eine Droge“, sagt Sabine Alex. Ihre Gesangsnachbarn Regine Teske und Regina Hanusch stimmen zu: „Diese Anspannung hilft, die maximale eigene Leistung herauszukitzeln. Wir singen ja nicht in einem Wald-und-Wiesen- ensemble, sondern im Chor der Dresdner Philharmonie. Und da sind die Ansprüche zu Recht sehr hoch.“

Nun, die drei Damen haben Glück. In diesen Wochen sind sie regelmäßig auf Droge. Sie haben reichlich Auftritte: Es gab die Sinfoniekonzerte zur Eröffnung des umgebauten Kulturpalastes, dann „das unerwartet schöne Vergnügen“, Roland Kaiser bei dessen umjubelter Schlager-Klassik-Nacht dreimal zu begleiten. Und nun bereitet der Chor das Festkonzert zu seinem 50-jährigen Bestehen vor. Es gilt, ein introvertiertes Werk für die Uraufführung einzustudieren. „Und dann singen wir ja noch ein herrliches Stück von Marc-Antoine Charpentier.“ So beschenken sich die 70 Sängerinnen und Sänger selbst. Und die Musikfestspiele bekommen quasi ein Fest zusätzlich und noch mal andere Facetten für ihr Programm.

Nun, ein Datum zur Chorgründung ist nicht überliefert. Das erste Konzert gab das Ensemble im September 1967, „demnach hat die Philharmonie wohl im Frühjahr die Sänger gesucht“. Die Idee zu diesem neuen Klangkörper in der an Chören ohnehin reichen Stadt hatte Philharmonie-Chef Kurt Masur: „Ich möchte ein Ensemble, das für unser spezielles Repertoire geschult ist“, war sein Anliegen. Vor allem mit der Eröffnung des Kulturpalastes 1969 brauchte das Orchester einen klanggewaltigen Partner. Und formte ihn so, dass er all die chorsinfonischen Brocken von Beethoven über Händel bis Mahler beherrscht. Die Chorchronik verzeichnet mehr als 500 Aufführungen mit etwa 150 verschiedenen Werken, Oratorien und konzertant aufgeführten Opern. Über 70 Komponisten aller Epochen sind vertreten. Alle Chefs und viele Gastdirigenten der Philharmonie haben mit Regine Teske, Sabine Alex und Regina Hanusch und den anderen gearbeitet. Konzertreisen führten sie durch das In- und Ausland; Rundfunkmitschnitte und CD-Aufnahmen zeugen von der Qualität des Ensembles, das 1989 mit dem Kunstpreis der Stadt Dresden ausgezeichnet wurde.

Die „Chorkarrieren“ vieler, wie die der Altistin Sabine Alex, begann im gleichzeitig aufgebauten Kinderchor. Der war als Kaderschmiede für den großen Chor gedacht und avancierte alsbald – und ist es bis heute – zu einem der profiliertesten Kinderchöre im deutschsprachigen Raum.

Rechnet man die Stunden zusammen, die beispielsweise die Kinderkrankenschwester Regina Hanusch mit Singen für die Philharmonie verbracht hat, dann kommt bei 43 Jahren Chorzugehörigkeit der Altistin einiges zusammen. Zwei Mal wöchentlich sind Proben. Professionelle Stimmbildung kommt hinzu, dann die Konzerte. Dieses Engagement mit den beruflichen und familiären Ansprüchen abzugleichen „war immer ein Balanceakt“. Geht es auf Tournee, muss Urlaub genommen werden. „Ohne meinen Mann hätte ich das nicht geschafft“, sagt Sopranistin Regine Teske, Krankenschwester und Mutter von drei Kindern. „Doch er hat immer gesagt: Das Singen tut dir gut und also auch mir.“ Und darin stimmen ihr alle zu: „Sobald wir loslegen, wird die Laune besser, auch weil man so viel eigene Gefühle transportieren kann“, so Sabine Alex. Und so klingen selbst neue, fremde Töne wie die vom jetzt zur Uraufführung anstehende A-cappella-Gesang kraftvoll und sicher.

Das ist kein Wunder. Gunter Berger befähigt das Damentrio und all die anderen Laiensänger. Und er kann besonders gut motivieren. Er lächelt seine Künstler an, erläutert ihnen aufmunternd die Absichten des Komponisten, nennt Eselbrücken fürs Lernen. Seit der Spielzeit 2012/13 ist der kluge wie bescheidene Vokalspezialist der Leiter der Philharmonischen Chöre. „In einem solchen Ensemble ist jede Stimme wichtig“, sagt er. Wenn es gelänge, diese Individualität mit den eigenen Emotionen zum Leben zu erwecken, entstünden Momente intensivsten musikalischen Erlebens. Diese Arbeit gefällt dem Publikum wie den Musikkritikern gleichermaßen. Und wenn Berger seine Konzerte auch noch anmoderiert, tut er das so charmant und informativ, dass der Zuhörer gute Laune bekommt. Die Sänger haben sie ja ohnehin, sind ja auf Droge: „Es gibt nichts Schöneres“, sagt Regine Teske, „als mit dem Publikum die Arbeit mit und den Genuss an der Musik zu teilen.“

Jubiläumskonzert: 50 Jahre Philharmonische Chöre mit Marc-Antoine Charpentiers „Te Deum“ und Stefan Heuckes A-cappella-Werk „Der Menschheit Würde“ am 5. Juni, 17 Uhr, Kulturpalast; Kartentel. 0351 4866866

