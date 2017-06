Jauch füllt die Jauch-Pause mit Jauch „Wer wird Millionär?“ geht in die Sommerpause. Quizmaster Günther Jauch bleibt aber vorerst weiter präsent mit der Ratereihe „500 – Die Quiz-Arena“.

Günther Jauch bei der Arbeit © dpa

Wer am Montag aus Gewohnheit heraus RTL einschaltet, um „Wer wird Millionär?“ zu sehen, wird sich umstellen müssen: Zwar sieht er Günther Jauch auf dem Bildschirm, jedoch mit der Sommerquizreihe „500 – Die Quiz-Arena“, die bereits 2016 mit fünf Folgen lief und nun wegen der guten Resonanz mit knapp vier Millionen Zuschauern pro Ausgabe in doppelter Länge mit zehn statt fünf Ausgaben von diesem Montag an neu aufgelegt wird.

Im Prinzip bleiben die Spielregeln von Durchgang eins erhalten: Ein Kandidat muss 500 Fragen am Stück beantworten, dann erhält er den höchstmöglichen Gewinn von zwei Millionen Euro plus die Gewinne, die er bis zum Erreichen der 500 schon angehäuft hat. Pro korrekter Antwort erhält er 1 000 Euro. Allerdings nur, wenn er die Frage beim ersten Versuch richtig löst, nicht beim zweiten oder dritten. Er hat immer fünf Sekunden Zeit – Auswahlmöglichkeiten gibt es nicht.

Auch wenn der Traum vom großen Mammon scheitert, ein kleinerer Gewinn tut es vielleicht auch. Denn wenn ein Kandidat 50 Fragen am Stück richtig beantwortet hat, hat er bereits die bis zu dem Zeitpunkt erzielte Summe sicher. 2016 gelangten die besten Mitspieler bis zur Frage 196 und 186 und strichen damit Prämien von jeweils mehr als 100 000 Euro ein.

Sind die zwei Millionen denn überhaupt realistisch? „Warum sollte jemand, der fast 200 Fragen übersteht, nicht auch 500 schaffen?“, sagt Moderator Jauch. „Aussichtslos ist das nicht. Die Million bei ,Wer wird Millionär?’ wird im Schnitt auch nur alle eineinhalb Jahre gewonnen!“. Assistiert wird ihm wieder von Ralf Schnoor. Der Hannoveraner gewann 2010 beim „Millionär“ den Höchstgewinn und stand schon 2016 Jauch als Experte und Schiedsrichter in „500 – Die Quiz-Arena“ zur Seite.

Woran liegt es überhaupt, dass sich nach wie vor Millionen von Menschen Quiz-Sendungen im Fernsehen zu Gemüte führen? „Der Reiz, sich mit anderen zu messen, mehr zu wissen oder auch zu realisieren, wo man Defizite hat, hört nie auf“, sagt Jauch.“ Und bei „500 – Die Quiz-Arena“ können Sie Gehirnakrobaten zusehen, die ohne ABCD-Antwort-Möglichkeiten und ohne jeden Joker innerhalb von fünf Sekunden die richtige Antwort geben müssen. Das ist geistige Hochseilakrobatik und faszinierende Unterhaltung zugleich.“

Jauchs mittelfristige Planung steht ansonsten. Am 21. August kommt er mit „Wer wird Millionär?“ aus der Sommerpause zurück. Er freue er sich auf die nächsten Staffeln bis 2019. „Danach sehen wir weiter.“ Ob es die Sendung auch ohne ihn geben werde? „Die Frage könnte ich selbst mit allen Jokern dieser Welt nicht beantworten. Wenn es so weit ist, empfehle ich den Publikumsjoker!“ (dpa)

„500 – Die Quiz-Arena“, 20.15 Uhr, RTL

