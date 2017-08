Jährliche Affäre Wenn Kinder, Eltern und Großeltern zusammen im Takt klatschen, dann ist mit Sicherheit Roland Kaiser in Dresden.

Roland Kaiser kann Schlüpfriges sehr höflich singen, und er umgarnt einmal wieder die Stadt mit seiner größten Fanschaft. Diese kreischt zum Dank © kairospress

Wer den Kaiser sehen will, braucht Geduld. Die Schlange reicht am Freitag zum ersten von vier Konzerten der Kaisermania vom Festivalgelände bis zur Augustusbrücke. Nirgendwo sonst erlebt Roland Kaiser einen solchen Andrang wie hier am Elbufer vor barocker Kulisse. Der Stadt hat er sogar einen Song gewidmet: „Affäre“. Zum Glück gibt es auch vor den Zäunen Getränke- und Futterstände. Wenn dann das Festivalgelände erreicht ist, drückt die Blase vom Wartebier. Vor der Toilette wird also wieder angestanden. Und dann noch einmal vor dem Bierstand, kurz bevor es losgeht.

Die Mitarbeiter kommen mit dem Bierzapfen nicht hinterher. „Jemand was anderes außer Bier?“ Menschen, vor allem Frauen, rufen durcheinander. Bei Roland Kaiser werde zwar insgesamt nicht so viel getrunken wie bei anderen Konzerten, meinen die Thekenmitarbeiter. Aber auf jeden Fall mehr Sekt, Wein und Prosecco als sonst. Ein paar Damen mittleren Alters beschweren sich, dass die Ordnung nicht eingehalten wird. „Der Roli kommt gleich“, ruft eine von ihnen. „Können Sie das in den Becher mit dem Kopf umfüllen?“, fragt ihre Freundin, als sie endlich dran ist. Welchen sie meint, bleibt unklar. Schließlich ist überall Rolands Gesicht drauf, daneben der Titel seines neuen Albums: Auf den Kopf gestellt. Als das Banner vor der Bühne fällt, startet der Kaiser im edlen grauen Frack mit ebendiesem Song.

Viele können bei den neueren Liedern nur den Refrain. Eine Gruppe etwa 30-jähriger Männer ruft stattdessen laut „Roland!“ Der Schlagersänger schreitet gediegen über die Bühne, stellt nach und nach zwischen den Songs seine Bandmitglieder vor. Tina Tandler, die Saxofonistin mit der roten Mähne im grünen Paillettenkleid, erntet lauten Beifall, als sie auf den Bildschirmen neben der Bühne erscheint. Die Menge schunkelt sich langsam ein. Jung steht hier neben Alt. Viele sind in Gruppen von mehreren Generationen gekommen. Kinder, Eltern, Großeltern. Das macht den Charme der Kaisermania aus. An diesem Abend ist die ganz große Stimmung jedoch noch nicht da.

Auf einmal ein anderer Rhythmus. Das ist doch nicht mehr Roland Kaiser?, denkt der Laie. Der Schlagerfan weiß längst, was kommt: „Aber bitte mit Sahne“. Mit einem Udo-Jürgens-Medley weckt Roli sein Publikum auf. Das singt begeistert mit. Frage an einen Herrn im Kaiseralter, der eben noch laut „Roland“ gerufen hat: Warum gehen die Leute bei Udo-Jürgens-Liedern mehr ab? „Na, der war auch gut“, lautet die einfache Antwort. Was der Herr nicht sagt: Das Konzert läuft zwar schon eine Stunde, aber das ist immer noch der Anfang.

Kurz lässt der Kaiser seine Untertanen bei langsameren Stücken vom griechischen Wein erholen. Dann zeigt er, dass er sie auch mit eigenen Liedern zum Toben bringen kann. Bei „Das fünfte Element“ fliegen die Arme in die Höhe, Hände klatschen ineinander. Mittlerweile ist es dunkel, immer wieder schieben sich Menschen mit Getränkenachschub durch die locker stehende Menge. Sehr gesittet übrigens. Das Publikum bevorzugt es geordnet. Irgendwo dazwischen drängeln wird nicht gern gesehen. Das passt zum leicht steifen Gentleman auf der Bühne, der höflich schlüpfrige Lieder singt. Als er sich doch einmal etwas mehr bewegt, seinen Frack mit einer Drehung zu „Warum hast du nicht Nein gesagt“ zum Fliegen bringt, kreischt das Publikum vor Begeisterung.

65 Jahre ist Roland Kaiser mittlerweile alt und spielt zweieinhalb Stunden – mehr als die meisten jungen Bands. Das Publikum dankt es ihm, in Fußballmanie wird das nächste Stück gefordert. Nur wenige beginnen nach zwei Stunden, das Festivalgelände zu verlassen. „Wir müssen zum Zug“, erklärt ein Mann. Ein anderes Paar dreht bei dem Hinweis, dass noch was kommt, wieder um. Unterdessen drücken sich Menschen am Festivalzaun die Nasen platt, um ihrem Roland auch ohne Ticket zu lauschen. Das seien mehr geworden, meint eine Sicherheitsmitarbeiterin. Kein Wunder, waren doch die vier Konzerte in diesem Jahr schon nach neun Stunden ausverkauft. „Wir haben keine Tickets mehr bekommen“, sagt eine Frau, die sich zusammen mit anderen direkt am Eingang mit Campingstühlen aufgebaut hat.

Andere bleiben bewusst draußen. „Wir kommen jedes Jahr einmal her“, so ein älteres Ehepaar. Aber immer ohne Ticket, aus Sparsamkeit. Vor dem Zaun tanzen Menschen um Kerzen auf dem Boden, ein älteres Ehepaar steht eng umschlungen, er gibt ihr zärtlich einen Kuss. „Zusammenkommen ist ein guter Anfang, zusammen sein ein Fortschritt, zusammenbleiben ein Gewinn – und das am besten ein Leben lang“, hatte Roland Kaiser eben noch ein Lied eingeleitet. Und auch die Beziehung zwischen ihm und Dresden ist längst mehr als nur eine „Affäre“.

zur Startseite