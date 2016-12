Ist Polen doch verloren? Die derzeitige Regierung taktiert mit dem polnischen Opfermythos. Das ist unsinnig. Die Polen beweisen schließlich seit Jahrhunderten ihre Stärke.

Trotzig wenden sich die Polen von Europa ab. Der moralische Kompass der Europäischen Gemeinschaft, unter anderem ausgerichtet auf Rechtsstaatlichkeit, Solidarität und Pressefreiheit, scheint für unsere Nachbarn nicht mehr zu gelten. „Die verstehen nicht, was wir durchgemacht haben“, das ist der Tenor drüben in Warschau. Polen reitet auf seiner historischen Opferrolle herum. Und das umso mehr, je heftiger die Kritik aus Brüssel tönt. Man fragt sich: Machen sie es bald den Briten nach und gehen?

Nein, dazu wird es nicht kommen. Die Politiker von „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) wissen genau, welche Vorteile die Mitgliedschaft in der Europäischen Union bringt – sie sehen es jeden Tag an den neu gebauten Straßen und sanierten Bahnhöfen. Der offene Streit mit der EU-Kommission um das polnische Verfassungsgericht und das daraus entstandene Rechtsstaatsverfahren gegen Polen sind einfach lästig, ernsthafte Konsequenzen wird es nicht haben. Das Gleiche gilt für die Aushebelung der freien Medien durch die Entlassung unliebsamer Mitarbeiter beim öffentlichen Rundfunk. Viktor Orbans Ungarn ist das beste Beispiel dafür, wie man provoziert, am europäischen Wertegerüst sägt und trotzdem ungestraft davonkommt. Für die PiS-Partei geht es bei dem Streit nur um eines: Wer hat den längeren Atem? Klein beigeben kommt für Warschau nicht infrage – dann wäre man ja wieder das Opfer.

Den Polexit wird es auch deshalb nicht geben, weil es neben der PiS-Partei und ihren Anhängern noch eine andere Gruppe in Polen gibt. Aus meist jungen, gut ausgebildeten und linksorientierten Menschen ist eine kreative Dagegen-Bewegung entstanden: Das vor knapp einem Jahr gegründete „Komitee zum Schutze der Demokratie“ (KOD) ruft zum Widerstand auf, und Hunderttausende schließen sich an. Alle paar Wochen marschieren sie durch Warschau, Lodz oder Breslau und fordern die Regierung von Premierministerin Beata Szydlo auf, die Gesetze einzuhalten. Auch die Proteste gegen die Verschärfung des Ab-treibungsrechts, bei denen am 3. Oktober, dem sogenannten „Schwarzen Montag“, unzählige Menschen im ganzen Land zusammengekommen sind, wurden von den KOD-Leuten unterstützt. Sie betreiben eine Internetseite, sind bei Facebook und Twitter aktiv, geben professionelle Interviews und überraschen damit – wenn es drauf an-kommt, sind die Polen eben sehr gut organisiert, auch wenn sie im Alltag gern über den Ordnungssinn der Deutschen spotten.

In der Geschichte Polens ist es nicht das erste Mal, dass eine Protestbewegung entsteht. Und deshalb können wir daraus Hoffnung schöpfen für unsere Nachbarn. Die Polen sind im Grunde ihrer Herzen eine starke Nation. Immer wieder haben sie das in der Geschichte unter Beweis gestellt. Sie sind geübt im Widerstand. Das sollte man nicht vergessen, auch wenn sie jetzt eine Regierung haben, die die Opferrolle Polens in den Mittelpunkt rückt und bis zum Gehtnichtmehr ausschlachtet. Wagen wir den Rückblick: Einer der größten Aufstände wurde angeführt von General Tadeusz Kosciuszko, der im März 1794 auf dem Krakauer Marktplatz zur Revolte gegen die geplanten Teilungen Polens aufrief. Er mobilisierte Soldaten und Bauern, die mit geschärften Sensen in den Kampf zogen. Zwar verlor die Kosciuszko-Armee am Ende, und Polen blieb mehr als 120 Jahre lang unter Preußen, Österreich und Russland aufgeteilt. Aber noch heute gilt Kosciuszko als Nationalheld, in jeder polnischen Stadt sind Straßen und Plätze nach ihm benannt.

Dieser Aufstand ist nur ein Beispiel, die meisten anderen kennen wir in Deutschland nicht, obwohl uns geografisch und historisch so viel mit den Polen verbindet. So viele bewegende Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg in Polen haben es nicht in unsere Schulbücher geschafft. Dabei sollte jeder einmal von dem heldenhaften Agenten Jan Karski gehört haben, der für die polnische Exilregierung im Warschauer Getto spionierte und die Alliierten mit seinem Bericht an die Welt über den Holocaust aufrütteln wollte.

Auch über die Solidarnosc-Gewerkschaft um den späteren Präsidenten Lech Walesa lernt man bei uns nichts in der Schule. Dabei gilt sie als die Bewegung, die den Kommunismus in Osteuropa zum Erodieren gebracht hat – mit Streiks in der Danziger Werft, öffentlichen Diskussionen, dem Aushalten des plötzlich ausgerufenen Kriegszustands.

Nun sind die Tage der Revolte ein bisschen in Vergessenheit geraten. Opfer sein und dazu stehen ist in Polen wieder salonfähig geworden. Das kann man aus deutscher Sicht albern finden und fragen, wo denn bitte der Stolz bleibt, den die Polen sich in den vergangenen Jahren allein mit ihren wirtschaftlichen Leistungen verdient haben. Aber man weiß, woher es kommt. Schließlich wurde Polen erst von der Landkarte getilgt und kurz darauf von den Nationalsozialisten brutal unterworfen – nur, um nach dem Krieg von der Sowjetunion kontrolliert zu werden. Der Flugzeugabsturz von Smolensk aus dem Jahr 2010, bei dem 96 Menschen aus der polnischen Führungsriege ums Leben kamen, ist das jüngste Beispiel, das vielen Polen vor Augen führt, wie schwer das Schicksal es offenbar mit ihnen meint.

Warum das nicht nutzen, mag PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski denken. Dass sein Zwillingsbruder Lech, der damalige Präsident, ebenfalls bei der Tragödie starb, hindert ihn vielleicht daran, mit dem Unglück abzuschließen. Vielleicht taktiert er auch mit dem Schock, den „Smolensk“ bei den Polen hervorgerufen hat. Kaczynski und seine Parteifreunde schüren Verschwörungstheorien um den Absturz, lancieren Berichte, in denen ein Anschlag angedeutet wird, ignorieren die bisherigen zwei Untersuchungsberichte. Sie suchen die „Wahrheit“, sagen sie immer wieder.

Aber das ist Unfug. Sie suchen eine Wahrnehmung der Welt, wie sie in ihr Wertesystem passt. Deswegen lassen sie keine kritischen Stimmen mehr aus dem Verfassungsgerichtshof zu. Deswegen weigern sie sich, Hintergrundgespräche mit kritischen Journalisten zu führen (wie früher üblich). Deswegen löschen sie Internetportale, die die Erkenntnisse zum Flugzeugabsturz zusammenfassen und Pilotenfehler und die Witterung dafür verantwortlich machen. Deswegen sollen jetzt Leichname der Absturzopfer exhumiert werden. So erreicht die Regierung vor allem eines: Sie spaltet die Polen immer mehr. Während es genügend Menschen gibt, die zusammen mit der PiS an einen Anschlag auf die Präsidentenmaschine glauben und Polen als Opfer einer Verschwörung sehen, sind genauso viele Menschen des Themas überdrüssig und wollen in die Zukunft schauen. Und damit sind wir wieder bei der neuen Protestbewegung. Wir können hoffen, dass sie durchhält, dass sie die Menschen Wochenende um Wochenende zum Protest auf die Straßen zieht und nicht müde wird, auf die Rechtsbrüche der PiS-Regierung hinzuweisen. Das können wir deshalb hoffen, weil sie in der Tradition von Kosciuszko und der Solidarnosc steht. Wenn sie wirklich an diese Wurzeln anknüpft, gibt sie nicht so schnell auf.

Doch genau hier liegt das Problem: Die Leute lieben die PiS-Regierung! Es ist nicht etwa so, dass sie nach den Wahlen im letzten Herbst aufgewacht wären und festgestellt hätten, was sie mit ihrem Kreuzchen angerichtet haben. Nein, die Partei ist beliebt. Das liegt unter anderem an dem Kindergeldprogramm „500 plus“, mit dem sie sich bei den Wählern eingekauft hat. Es liegt auch an populistischen Wahlversprechen wie einer Sondersteuer für (zumeist ausländische) Einzelhandelsketten und der Absenkung des Renteneintrittsalters.

Deshalb kommt auf die Protestbewegung um das „Komitee zum Schutze der Demokratie“ eine komplexe Aufgabe zu. Sie muss nicht nur hartnäckiger sein als die Regierung. Sie muss die Menschen davon überzeugen, dass ihnen das, was sie befürworten, eigentlich schadet. Das ist ein demokratischer Prozess. Und damit ist es viel schwerer, langwieriger und anspruchsvoller als jede Revolte in der polnischen Vergangenheit.

Unsere Autorin Madeleine Janssen, 33, hat Politikwissenschaft in Jena sowie Wroclaw studiert und arbeitet als freie Autorin in Hamburg. 2015 war sie drei Monate lang Gastredakteurin bei der polnischen Wochenzeitschrift Polytika.

Unter dem Titel Perspektiven veröffentlicht die SZ kontroverse Texte, die zur Diskussion anregen sollen.

