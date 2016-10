Irre und affengut

Lefto kommt in die Groovestation. © Dave

Das Dave-Festival in Dresden neigt sich so langsam dem Ende. Grund genug, noch mal richtig einen rauszuhauen: zum Beispiel mit der Funky Monkey Crew in der Groovestation am Freitag. Mit dabei ist der britische Ausnahme-DJ Lefto, der HipHop, Jazz, Glitch, House und eigentlich auch jeden anderen Musikstil kombinieren kann.

Die Veranstaltung beginnt am 21. Oktober um 22 Uhr. Und wir verlosen 2x2 Tickets.

Um die Tickets zu bekommen, senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Gib dem Affen Zucker“ an sz.online@ddv-mediengruppe.de .

Mit etwas Glück landet Ihr Name auf der Gästeliste.

Mehr Informationen über das Festival gibt‘s unter dave-festival.de und auf der Dave-Facebook-Seite.

