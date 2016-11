Inas kleine Nachtmusik Die Müllerin hat Erfolg wie nie: Jetzt singt sie frische Lieblings- und Liebeslieder. Auch über das Kind, das sie nicht hat.

Ist mit neuen Liedern, etwa einem für ihr ungeborenes Kind, unterwegs und bald in Sachsen zu erleben: Ina Müller. © Sandra Ludewig

Der stolze Blick spricht Bände: Ina Müller ist mit nunmehr 51 Jahren zufriedener mit sich und erfolgreicher denn je. Seit ihrem letzten Album vor drei Jahren hat sie immer größere Bühnen, gar Arenen erobert, Hunderttausende auf Tourneen begeistert und ist mit ihrer süffisanten Talkstunde „Inas Nacht“ in der ARD ein Quotenbringer. Auch privat läuft es mit dem 34-jährigen Sänger Johannes Oerding offenbar gut – in getrennten Wohnungen. Dieses Wohlbefinden münzt sie nun in die überwiegend schöne CD „Ich bin die“ um. Die ist deutschlandweit wie sonst nur bei Superstars plakatiert – was wundert, aber nicht zu Unrecht geschieht.

Die Entertainerin nennt die 13 Titel auf ihrer sechsten Soloscheibe „Lieblingssongs für große Mädchen und Jungs“. Auch das Lied „Kommando heulen“, in dem sie bekennt, gern mal wieder wie früher nur mit Tränen Männer sprachlos und hilflos machen zu wollen, zeigt – sie wird wohl nie ganz erwachsen werden.

Leisere Töne, schönere Stimme

Aber sonst macht die Blondine nicht mehr krampfhaft auf jugendlich, dauerlustig und hemmungslos. Und sie bedient kaum noch die Klischees einer nicht mehr jungen Frau, die sich mit Falten, Schwerkraft und Rücken nicht abfinden kann und Ersatzbefriedigung etwa im Schuhkauf sucht, wie auf dem Vorgänger-Album.

Sie singt mehr von Müller’schen Eigenheiten wie ihrer niedersächsischen Schnoddrigkeit, von verpassten Chancen, schwärmerischen Lieben und in „Wie du wohl wärst“ von ihrem nie geborenen, weil nicht gewünschten Kind: „Alles ist gut so, wie es ist, vielleicht wär’s schöner mit dir. Ich hab dich auch nie groß vermisst. Wie auch, du warst ja gar nicht hier. Es gab hunderttausend Wege, mein Leben zu gestalten – hunderttausend Gründe.“

Es sind starke, überraschende und wehmütige Geschichten für Frau wie Mann, die sie in Chanson-Güte erzählt. Es zahlt sich aus, dass sie wieder mit dem besten deutschen Songtexter Frank Ramond zusammengearbeitet hat. Kein anderer fabuliert Träume und Episoden so eindringlich und originell wie der Produzent, der mit seinen Hits etwa Annett Louisan und Roger Cicero unverwechselbar und groß gemacht hat. Pflegte Ina Müller auf früheren Alben gern ein Zuviel an Ironie, prägen jetzt mehr sensiblere Alltagsbeobachtungen und eine für sie neue Ernsthaftigkeit ihre CD. Sie singt von sich „Ich bin die, die schnell mal auf die Nerven geht, die brüllend auf dem Tresen steht, die immer viel zu laut mitsingt“. Das Selbstbild stimmt. Die Künstlerin zeigt mehr Verletzlichkeit und Nachdenklichkeit – endlich Reife.

Die leiseren Töne stehen der Müllerin gut. Da kann sie ihre gesanglichen Farben besser zum Leuchten bringen. Die Stimme ist sanfter und voller – nicht so rau wie oft. Die originelleren unter den Arrangements, die wieder mit Johannes Oerding entstanden sind, schmeicheln ihr. Böse fürs Ohr wird es allerdings, wenn sie sich sprachliche Schnitzer erlaubt und trällert „Immer eine mehr wie du“, statt „als du“.

Noch lohnenswerter ist die Edel-Ausgabe als Doppel-CD. Auf der zweiten Silberscheibe hat die Gastgeberin die zehn für sie berührendsten Auftritte von Prominenten in ihren bislang über 100 „Nacht“-Sendungen ausgewählt. Oft stimmt sie mit ein. Zu erleben sind unvergessene Minuten etwa mit „Element of Crime“ und deren schwarzhumorige Hymne „Am Ende denk ich immer nur an dich“ sowie Roger Ciceros so ungemein aufbauende, tröstende Weise „In diesem Moment“.

Die CD

Ina Müller „Ich bin die“ (Columbia/Sony Music)

„Inas Nacht“

20. 11. ab 0.05 Uhr; mit Schauspieler und Sänger Volker Lechtenbrink. Ina Müller singt live ihren neuen Titel „Klammerblues“. „Inas Nacht“ am 26. 11. ab 23.40 Uhr mit Olaf Schubert

Konzerte:

11.2.2017 Messe Dresden und 11. 11. 2017; Sachsenarena Riesa; Tickets in den SZ-Treffpunkten, Ticket-Hotline: 0351 48642002

