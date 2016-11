In Nenas Wohlfühl-Oase Die immerjunge Sängerin versetzt ihr Dresdner Publikum mit viel Konfetti zurück in die Achtzigerjahre.

Die Sängerin Nena © dpa

Irgendwie, irgendwo, irgendwann, da gab es mal eine junge deutsche Sängerin, die glaubte fest daran, dass „Wunder geschehen“, dass man sich „ein Schloss aus Sand“ bauen und von dort aus „99 Luftballons“ steigen lassen kann. Oder hat sie das am Ende vielleicht alles „Nur geträumt“?

Beim ausverkauften Konzert am Sonnabend im Alten Schlachthof Dresden erlebte ein hellwaches Publikum, wie Nena es erneut schaffte, die Gegenwart mit den Achtzigerjahren zu ersetzen. Noch einmal jung sein und auf der Neuen Deutschen Welle surfen. Zur Mottoparty hatten sich einige Damen entsprechend herausgeputzt. Schon vor dem Konzert konnte man einige „Nenas“, schwarze Haare, schwarzes Leder, durch die Räume wandeln sehen.

Die echte Nena, inzwischen Mitte 50, führt als Zeitreiseleiterin souverän an versteckte Strände, wo die großen NDW-Wellen noch nicht verebbt sind. „Wer von euch war in den Achtzigern bei unseren Konzerten?“ fragt sie zu Beginn euphorisch. Einige wenige melden sich. „Ihr müsst ja schon mindestens 60 sein.“ Mit diesen Worten schrammt sie nur knapp am Kompliment vorbei. Überhaupt hat man an diesem Abend den Eindruck, Nena würde einen Zentimeter über dem Boden schweben. Die bekennende Anhängerin des indischen Sekten-Gurus Osho wird zum Ausgleich später mit ihren Fans meditieren und Dinge sagen wie: „Ich fühle mich heute so verbunden mit euch.“

„Kennt ihr Lachyoga?“

Auch wenn sich bei Nena innerlich etwas verändert hat, von außen ist die „Berufsjugendliche“ ganz die alte junge Frau, die die Massen begeistern kann. Inzwischen stehen auch ihre Kinder, Sohn und Tochter auf der Bühne und hängen sich sichtlich hinein in ihre Rollen als Backgroundsänger. Nenas Zwillinge Larissa und Sakias, inzwischen selbst erwachsen, fallen durch gut gemeinte Hyperaktivität auf. Larissa pflegt einen auffälligen Tanzstil und wedelt mit ihrer Lockenpracht. Stimmlich sticht der langhaarige Sakias hervor, der so klingt, als sei er bei Xavier Naidoo in die Gesangslehre gegangen.

Fast ein bisschen zu familiär-heimelig wird es, wenn die drei mit der Akustikgitarre beisammensitzen und die deutsche Version von Bob Dylans „Blowin in the Wind“ singen. Es bleibt zunächst beim Versuch, da Nena zu Lachkrämpfen neigt und ihre Tochter dadurch den Einsatz verpasst. „Kennt ihr Lachyoga?“, fragt Nena, die sich nun nicht mehr halten kann und die Menge zum kollektiven Lachen auffordert.

Abgesehen von diesen gewöhnungsbedürftigen Intermezzi versteht es Nena mit Bravour, neue Lieder mit bekannten Hits zu kombinieren. Plausibel, denn das aktuelle Album „Oldschool“ lässt zugegeben ein paar textlich-akustische Wünsche offen.

Und so verbleibt Nena weiterhin in ihrem Erfolgsjahrzehnt, lässt wieder „Wunder“ wahr werden und „99 Luftballons“ steigen, während zwei überdimensionale „Love“-Ballons über den Köpfen schweben. Der Saalchor, längst beseelt warmgesungen, fordert lautstark Zugaben ein. „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ möchte man ja auch für immer bleiben, in dieser Wohlfühl-Oase.

