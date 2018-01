In guten wie in schlechten Herrschaftszeiten Der Orange wächst ein Ohr, und der Frieden frisst Schlösser: Denkmalschützer blättern die wechselvolle Geschichte von Sachsens Landsitzen auf.

Nobel leben lässt es sich auf halbem Weg zwischen Chemnitz und Leipzig. Das angesehene Architekturbüro Lossow & Kühne zeichnete 1918 diesen Entwurf zum Umbau von Schloss Prießnitz. © Wolfgang Junius

Man darf bei Fritz Hermann Vogel von einem gesunden Selbstbewusstsein ausgehen. Der Chemnitzer Industrielle ersteigerte nach dem Ersten Weltkrieg Schloss Prießnitz bei Frohburg und ließ es nach seinem Geschmack ausbauen, was bedeutete: im Stil der Renaissance. Innen bekam der Herrschaftsbau den Komfort der Stunde. Außen einen Dachreiter, um den langgestreckten Bau aufzupeppen. Seine Wünsche ließ Vogel sich nicht von irgendwem erfüllen. Den Auftrag bekam das sächsische Architekturbüro Lossow & Kühne, Schöpfer solch markanter Bauwerke wie der Synagoge in Görlitz, des Schauspielhauses in Dresden und des Leipziger Hauptbahnhofes.

Letztendlich war Vogels Auftrag nur konsequent. Ob ein Schloss von Bürgern oder Bauern angeschaut wird, bleibt sich gleich: Es soll seinen Besitzer strahlen lassen. Genau das taten die mehr als vierzig sächsischen Landschlösser und Herrenhäuser, von denen die aktuelle Ausstellung im Dresdner Landesamt für Denkmalpflege erzählt. Auf Architekturzeichnungen aus den letzten drei Jahrhunderten entfaltet sich eine schwarz-weiße Nobelwelt mit pastelligen Akzenten in Rosa, Goldgelb und natürlich Grün und Blau. Selbst Wackerbarth und sein Belvedere wären Schmuckstücke verloren im Staub, würden sie nicht eingefasst vom Weinberg und der Gartenanlage mit dem Wasserbassin. Den Park Bischheim bei Kamenz ließ man im 19. Jahrhundert nach englischem Vorbild umgestalten. Der Zeichner hat die Bäume so auf den Plan gesetzt, wie Spaziergänger sie sahen. So erkennt man noch heute, was wo wuchs.

Wie fein die Teufel tanzen

Die alten Papiere faszinieren mit einer Fülle an Details zu den Vorlieben aus ihrer Entstehungszeit. Das Franzosenfieber ging auch im Flachland des sächsischen Kurfürstentums um, zeigt der „Plan Du Jardin D’Altdöbern“. Im Lustgarten von Schloss Pretzsch muss es 1764 gebröckelt haben, denn in seinem Handschreiben unterbreitet Amtsmaurermeister Johann Petzold einen Kostenvoranschlag für Reparaturen am „Ohrangshenhauß“. Und selten nur tanzen Teufel so feingliedrig wie auf den Zeichnungen der klassizistischen Räume von Rammenau.

Bevor man allerdings zu dieser Pracht im Oberlichtraum gelangt, muss man im Gang vorbei an einer Geistergalerie. Die großen Schwarz-Weiß-Fotos zeigen sächsische Schlösser, die es nicht mehr gibt – verbrannt, gesprengt oder abgebrochen nicht im, sondern nach dem Zweiten Weltkrieg. Was die Sowjetische Militäradministration nicht in Schule, Kinderheim, Verwaltungs- oder Gesundheitsbau umwandelte, ließ sie im Zuge der Bodenreform abtragen. Stauchitz bei Riesa. Baruth bei Bautzen. Ehrenberg bei Waldheim. In nur fünf Jahren, von 1947 bis 1951, verschwanden 120 Herrensitze. Die Zahl ist so erstaunlich, dass ein Ausstellungsbesucher vor den mondänen Erinnerungsbildern steht und sich fragt: Hatten die damals, so kurz nach dem Krieg, nichts anderes zu tun?

Durch ihre Schlossstürmerei gewannen die neuen Machthaber nicht nur Baumaterial für Neubauernhöfe, sie löschten kurzerhand auch die Symbole des Adels aus. Weitere Landsitze ließ man verfallen oder vom Braunkohletagebau fressen. Und selbst von den achthundert Landsitzen, die bis heute alle Zeitenwenden überstanden haben, kann man längst nicht immer sagen: erhalten, saniert, gerettet. Leider gibt die Ausstellung keine aktuelle Übersicht zum Stand der Dinge. Man kann nur hoffen, dass es auch für andere bedrohte Gebäude so gute Nachrichten gibt wie zuletzt für Schloss Übigau. Nach jahrelangem Stillstand verkaufte die Besitzerin aus Heidelberg den Barockbau im Dresdner Westen an drei hiesige Investoren, die sich nun um die Sanierung bemühen.

Ausstellung „Sächsische Landsitze“: bis 2. März im Ständehaus Dresden, Schloßplatz 1, geöffnet Mo – Do von 10 bis 17.30 Uhr, Fr bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

