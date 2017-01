„In Dresden gab es die musikalisch anspruchsvollste Szene“ Sonny Thet, der zu DDR-Zeiten mit der Band Bayon anspruchsvollen Pop fabrizierte, über kambodschanische Prinzen, Drogen und Westmark-Geschäfte.

Sonny Thet war 1960 als Teenager zusammen mit anderen „Königskindern“ des kambodschanischen Regenten Prinz Sihanouk in die DDR entsandt worden, um Musik zu studieren. Nach der Machtübernahme des Pol-Pot-Regimes, das seine Familie umbrachte, konnte er nicht in seine Heimat zurückkehren. Er wurde Mitbegründer der Band Bayon und durfte zwischen der DDR und Westberlin pendeln. Nun hat Sonny Thet mit seinem Sohn Anthony das Album „Thet à Thet“ eingespielt.

Sonny Thet, Sie sind Cellist, Anthony ist als Gitarrist musikalisch vom US-Softrock geprägt. Doch abgesehen von unterschiedlichen musikalischen Vorlieben: Ist die Zusammenarbeit mit dem eigenen Sohn schwierig?

Überhaupt nicht, wir haben großen Respekt voreinander. Ich lasse mich auch gern bei den Proben von meinem Sohn belehren. Wir bereichern uns sehr gut. Es macht Spaß, wir lachen viel.

Ihr 1980 in Erfurt geborener Sohn lebte als Jugendlicher in Los Angeles. Fern der Heimat, so wie Sie früher. Sprechen Sie mit ihm über Ihre Vergangenheit?

Ja, natürlich, wir reden viel miteinander. Ist ganz wichtig.

Sie sind als 15-jähriger Musiker 1969 in der DDR gelandet?

Genau am 9. 9. 1969. Zusammen mit sieben jungen Kambodschanern, die Prinz Sihanouk zum Studieren in die DDR geschickt hatte, zumeist klassische Musik. Ich sollte später ein Orchester nach europäischem Vorbild aufbauen, eines, das unsere Khmer-Identität bewahrt und eine Brücke nach Europa schlägt. Prinz Sihanouk hatte selbst in Frankreich studiert und interessierte sich vor allem für die Künste. Er hat Filme gedreht, Lieder komponiert und selbst gesungen. Sogar auf einer Amiga-Platte mit dem Leipziger Tanzorchester. An seine Lieder kann ich mich noch erinnern, da ich die mit ihm am Hof in Phnom Penh gespielt habe.

Sie haben am Hof gelebt?

Ja, mein Vater war Großgrundbesitzer und leitete außerdem das Hoforchester, wodurch auch ich am Königshof aufgenommen wurde. Dort bekam ich Religionsunterricht bei einem Meistermönch. Außerdem hatte ich einen Musiklehrer, um traditionelle Musik auf der Khmer-Geige zu lernen. Eines Tages hörte ich einen französischen Ex-Soldaten, der in Kambodscha geblieben war, Cello spielen. Ziemlich falsch, aber der Sound hat mich so berührt, dass ich unbedingt Cello lernen wollte.

Und Ihr König hat gesagt: Gut, mach mal, am besten in der DDR?

Er überlegte, wo ich Cello lernen könnte und dachte an die DDR, die in unserem Land gerade einen neuen Verbündeten sah. Bis dahin war Kambodscha immer neutral gewesen, aber im Vietnamkrieg auch ein Spielball der beiden Großmächte. Der Prinz musste sich nun für eine Seite entscheiden. Er hat die Verbindungen zum Westen abgebrochen und sich in Richtung Ostblock orientiert. Auf seine Anfrage in der DDR, ob seine Königskinder – so nannte er uns – dort studieren könnten, wurde ihm gesagt: Ja, aber ein Stipendium können wir nicht zahlen. Das war jedoch kein Problem, Geld spielte für ihn keine Rolle.

Hatten Sie überhaupt eine Vorstellung von der DDR?

Wir wussten gar nicht, dass es die DDR überhaupt gab. Wir kannten nur Germany und hatten Bilder vor Augen, die wir aus Kinofilmen kannten. Bilder von modernen Städten, ähnlich wie Paris. Deshalb auch der Schock bei der Ankunft in Schönefeld. Ich stand da mit meiner kleinen Reisetasche und meinem Cello auf dem Rücken, und es war kalt, worauf man uns nicht vorbereitet hatte. Wir haben uns alle angeschaut: Das kann doch hier nicht Germany sein! Einer sagte sogar: Ach, das ist nur ein Zwischenstopp, wir fliegen gleich weiter. Von wegen. Eine deutsche Delegation holte uns ab und gleich ging es weiter mit dem Zug nach Leipzig. Dort kamen wir, voll im Jetlag, um Mitternacht an. Es war düster und noch schlimmer als in Berlin, im wahrsten Sinne Endstation. Wir haben erst mal geheult. In Leipzig lernten wir dann am Herder-Institut Deutsch, sechs Monate lang, von früh bis spät. Danach ging es nach Weimar an die Musikhochschule.

Hat es Ihnen wenigstens dort gefallen?

Weimar sah aus wie auf alten Fotos, richtig schön. Und durch die Studenten aus Kuba, Südostasien, Ungarn, Algerien war die Stadt sehr lebendig und multinational. Deshalb dachten wir, okay, fünf Jahre, das wird nicht so schlimm. Es ging uns auch gut, da wir ja von zu Hause ein Stipendium in Dollar bekamen, die wir heimlich umtauschten oder für Lebensmittelkäufe im Intershop verwendeten. Wir haben viel mit den deutschen Kommilitonen geteilt.

1969 herrschte im Westen Flower Power, wie war es in Weimar?

Toll! In Thüringen gab es tolle Bluesbands und auch unsere Band Garage Players gehörte anfangs zu dieser Szene. Als sie wegen ihrer langhaarigen und etwas wilden Fans verboten wurde, gründeten wir Bayon, benannt nach einem Tempel in Angkor. Viele Studenten der Musikhochschule, aber auch der Hochschule für Architektur und Bauwesen, spielten nebenbei in Bands. Im Studentenklub Kasseturm fanden oft Sessions statt. Wir waren nicht so frei wie im Westen, haben uns aber auch ausgelebt.

Drogen?

Ich habe Zigaretten geraucht, besoffen war ich nie. Als Exoten bekamen wir öfters ein Bier ausgegeben. Wir wurden richtig umschwärmt, auch von den Frauen. In Weimar hatte ich meine Sturm-und-Drang-Zeit. Ich war gerade mal 16 und bin dort erwachsen geworden. In meinem Heimatland, wo das Wort Sex nicht mal ausgesprochen wurde, hätte ich mich nicht so frei ausleben können. Nachdem ich eine Ökonomie-Studentin kennengelernt hatte, bekam ich als 19-Jähriger mit ihr einen Sohn.

Die 1971 von Ihnen und Christoph Theusner gegründete Band Bayon machte keine DDR-typische Rockmusik.

Unsere Vorbilder waren John McLaughlin mit Ravi Shankar. Uns ging es um die Verbindung von klassischen europäischen Musikelementen mit traditioneller Musik aus allen Teilen der Welt. Rock, Folk, Jazz, Barock – wir hatten alles drin. Manche nennen uns die Begründer der Weltmusik in der DDR, aber den Begriff finde ich nicht glücklich. Die Bayon-Musiker stammen zwar aus unterschiedlichen Kulturen, aber der Begriff Weltmusik erfasst nicht die Komplexität unserer Musik.

Warum zog es Bayon, anders als die meisten Profibands, nicht nach Berlin?

Wir empfanden Berlin musikalisch eher als provinziell. In Weimar oder Dresden gab es eine andere Szene, die musikalisch anspruchsvoller und mehr an Weiterentwicklung interessiert war. Ich denke an Bands wie Electra oder Stern Combo Meißen. Die Berliner Bands haben doch mehr nachgespielt, Beatles, Stones und so. Wir haben dagegen Suiten mit mehreren Sätzen komponiert. Und Theatermusik, unter anderem am Deutschen Theater in Berlin. Das Stück von Wolfgang Borchert hieß „Draußen vor der Tür“ und hat mich eigentlich gerettet.

Wie meinen Sie das?

Während der Arbeit am Theater 1980 hatte ich aus Kambodscha erfahren, dass auch meine Eltern und Verwandten von den Roten Khmer umgebracht worden waren. Unter dem Pol-Pot-Regime wurden ja unzählige Intellektuelle ermordet, auch vier oder fünf meiner Kommilitonen, die nach Hause zurückgekehrt waren. Das Stück, in dem die Hauptfigur Beckmann seine Eltern verloren hatte und von einem anderen Menschen Mut zum Weiterleben zugesprochen bekam, gab mir viel Kraft, um nach vorn zu gucken.

Aber Sie wussten, Sie können nicht mehr zurück?

Eigentlich wollte man mich aus der DDR sogar nach Hause schicken, aber ich hatte mich nach der Machtübernahme von Pol Pot 1974 geweigert, einen Pass der neuen Republik Kampuchea anzunehmen. Der DDR-Staranwalt Professor Kaul besorgte mir dann zum Glück einen DDR-Fremdenpass für Staatenlose, mit dem ich weiter in den Westen fahren konnte – so wie vorher mit meinem königlichen Pass. So konnte ich weiterhin nach Österreich oder nach Westberlin, um dort immer mal als Theatermusiker zu arbeiten. Nebenbei habe ich für diverse Bands in der DDR Ost- gegen Westgeld umgetauscht und dafür Instrumente, Mikros oder Verstärker gekauft. Wäre ich ein Geschäftsmann gewesen, wäre ich dadurch reich geworden. Aber es lief alles fair ab, denn es waren ja meine Freunde. Dass sie im Gegensatz zu mir nicht rüber konnten, empfand ich schon als sehr ungerecht.

Wenn Sie zwischen Ost und West so gut pendeln konnten, warum gingen Sie dann 1987 ganz nach Westberlin rüber?

Ich war überhaupt kein politischer Gegner der DDR. Aber aus Gründen, die mir nicht recht klar sind, wurde mir gesagt, dass man meinen Pass nicht verlängern würde. Dadurch standen meine Engagements im Westen infrage, und ich habe gesagt: Okay, dann muss ich eben leider gehen. Meine Frau und meine beiden Söhne, die einen Ausreiseantrag gestellt hatten, habe ich kurz darauf mit Anwaltshilfe nachgeholt.

Wann sind Sie das erste Mal wieder nach Kambodscha gereist?

1992. Aber nach zwei Wochen bin ich gleich wieder abgereist, weil ich alles so grauenvoll fand. Das Land war noch vom Horror des Pol-Pot-Regimes gezeichnet. Auch mein Geburtshaus war vom Erdboden verschwunden. Mittlerweile unterstütze ich dort den Bau von Kinderkrankenhäusern und Schulen für Waisenkinder, indem ich für die von einem Schweizer und einem deutschen Arzt initiierten Projekte Benefizkonzerte mache. Ich würde auch gern mal mit meinem Sohn Anthony in Kambodscha auftreten, was aber sehr aufwendig wäre.

Das Interview führte Gunnar Leue.

Das Album: Sonny und Anthony Thet, Thet à Thet, I’m Yours. Edel

